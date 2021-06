Chişinău. Un elev a murit după ce a leşinat în timpul unui examen de BAC 12.06.2021

Un tânăr în vârstă de 18 ani a murit la două zile după ce a leşinat în timpul unui examen de bacalaureat. Băiatul era elev la Colegiul Financiar-Bancar şi şi-a pierdut cunoştinţa la proba de limba română, pe care o susţinea în incinta



Chişinău. Un elev a murit după ce a leşinat în timpul unui examen de BAC

Un tânăr în vârstă de 18 ani a murit la două zile după ce a leşinat în timpul unui examen de bacalaureat. Băiatul era elev la Colegiul Financiar-Bancar şi şi-a pierdut cunoştinţa la proba de limba română, pe care o susţinea în incinta centrului de BAC, situat în clădirea Liceului „B.P.Haşdeu” din Chişinău, transmite IPN.

