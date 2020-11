Chindia - FCSB. Surpriza lui Toni Petrea: pe cine a trimis în centrul atacului 03.11.2020

03.11.2020 Chindia - FCSB. Surpriza lui Toni Petrea: pe cine a trimis în centrul atacului Toni Petrea, antrenorul lui FCSB, a ales să nu folosească niciun vârf autentic pentru partida contra Chindiei Târgoviște. FCSB - Chindia se joacă astăzi, de la ora 21:00 - urmărește meciul AICI Buș și Buziuc - fotbaliști pe care Petrea a



Chindia - FCSB. Surpriza lui Toni Petrea: pe cine a trimis în centrul atacului

Toni Petrea, antrenorul lui FCSB, a ales să nu folosească niciun vârf autentic pentru partida contra Chindiei Târgoviște. FCSB - Chindia se joacă astăzi, de la ora 21:00 - urmărește meciul AICI Buș și Buziuc - fotbaliști pe care Petrea a mizat în acest sezon în centrul atacului - au fost lăsați pe banca de rezerve, între Dennis Man și Olimpiu Moruțan fiind preferat Darius Olaru, potrivit echipei pe care bucureștenii au prezentat-o oficial. ...

Chindia - FCSB. Surpriza lui Toni Petrea: pe cine a trimis în centrul atacului

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

„Eu pot vinde orice business pe care îl am. Nu am făcut afacerile cu scopul de a le vinde, dar pentru orice există un preţ. Dacă ar fi să îmi evaluez toate businessurile, aş zice că valorează 30-40 de milioane de euro dat fiind că am şi 10

Numărul muncitorilor polonezi care s-au întors acasă l-a depăşit pe al celor care au părăsit ţara pentru prima dată în aproape un deceniu în contextul temerilor privind Brexitul şi al creşterii puternice a pieţei locale a locurilor de

Directorul general al CFR Marfă, Marinică Voicu, a demisionat din motive personale, a anunţat luni seara

Avocatul Poporului, Renate Weber, a anunţat marţi că instituţia pe care o conduce va efectua o anchetă în cazul de la Timişoara, unde trei persoane au murit, iar mai multe au ajuns la spital, în

Fostul premier Viorica Dăncilă a declarat, răspunzând unei întrebări din partea ZF, că afirmaţiile ministrului Cîţu referitoare la găurile din buget au determinat creşterea cursului de schimb euro/leu. De asemenea, ea a mai spus că guvernul

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a atras, marţi, 75 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţia de luni, când a împrumutat 858 de milioane de lei, la o dobândă de 4,09% pe an, printr-o

Aproape 60% din băncile germane percep dobânzi negative pentru depozitele clienţilor corporate şi peste 20% procedează în mod similar în cazul clienţilor individuali, relevă noi date publicate recent, potrivit Financial

În urmă cu exact 30 de ani începea la Bucureşti al XIV lea Congres al PCR. Cel care avea să fie şi cel din urmă. Noiembrie, ultimul bal, aşa cum profeţea titlul filmului lui Dan Piţa. Preventiv exilat din cinematografe.

Meteorologii au semnale că vom avea o iarnă prelungită, care va face ca primăvara să înceapă mai târziu decât de obicei, potrivit Digi24. Acest lucru este cauzat de schimbările climatice globale, context în care vom trebui să ne obișnuim cu

Regizorul Tudor Giurgiu s-a prezentat, miercuri, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, unde a fost audiat ca martor într-un dosar în care se verifică fapte de abuz în serviciu săvârşite de

Treisprezece cadre didactice acuzate că au înscris fictiv elevi în cataloage de la clase de seral au primit sentinţe cu suspendarea executării pedepsei. Cataloagele respective au fost desfiinţate numai pentru elevii

Într-un interviu pentru Adevărul, fostul preşedinte Traian Băsescu s-a arătat şocat de reaţia liderului USR Dan Barba, care a susşinut că eurodeputatul PMP bâjbâie prrin Parlamentul European. Fostul preşedinte susţine că înfrângerea lui

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis la reexaminare legea privind repatrierea aurului, depusă în Parlament de fostul lider PSD Liviu Dragnea şi senatorul Şerban Nicolae. Potrivit preşedintelui, "soluția legislativă preconizată nu ține cont de

Preşedintele sârb Vucici a ordonat o anchetă în legătură cu un videoclip care arăta cum un ofiţer rus de informaţii îi dă bani unui agent sârb

Agresorii celor doi poliţişti de la Vâlcea au fost depistaţi pe raza municipiului Slatina şi se află în custodia Poliţiei, a anunţat, miercuri, purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog. "Cei doi

CSM Volei Alba Blaj a pierdut ieri primul meci din acest sezon de Liga Campionilor. Campioana României s-a înclinat în fața echipei franceze Nantes VB cu 1-3 (19-25, 25-20, 12-25, 16-25) în grupa D. „Adversarele noastre au jucat foarte bine

Racheta Starship Mark 1, unul din prototipurile create de SpaceX cu intenția de a duce oameni pe planeta Marte, a explodat parțial în timpul unui test de presiune, informează Business Insider. Oficialii companiei deținute de Elon Musk au spus însă

„Anul 2020 s-ar putea dovedi un an bun pentru pieţele

Recent, în acelaşi complex, a mai închiriat birouri o altă companie din IT, Endava, care a contractat 2.100 de metri pătraţi, dar într-o altă clădire din Iulius

Un șofer mai curajos din localitatea Scărișoara, din județul Alba, s-a gândit că poate traversa un pod de lemn din centrul localității cu camionul TAF. Podul de lemn n-a rezistat sub greutatea vehiculului și a cedat. Mașina a căzut în albia