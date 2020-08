Chindia - Dinamo, etapa #2 din Liga 1, liveTEXT de la 21:00 » Echipe probabile + cote 31.08.2020

Chindia Târgoviște și Dinamo sunt programate să se întâlnească astăzi, de la ora 21:00, în etapa secundă a Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Toate rezultele etapei #2 din Liga 1 Chindia - Dinamo, liveTEXT de la 21:00 Click AICI pentru live și statistici Chindia - Dinamo, echipe probabile: Chindia: 81. D Moldovan - 29. Căpușă, 17. Pițian, 15. C. Dinu, 28. P. Iacob - 3. Ad. Ioniță, 22. ...

