China contraatacă: Nokia şi Ericsson ar putea fi sancţionate dacă UE interzice Huawei în reţelele 5G 21.07.2020

21.07.2020 China contraatacă: Nokia şi Ericsson ar putea fi sancţionate dacă UE interzice Huawei în reţelele 5G China ar putea lua măsuri împotriva Nokia şi Ericsson, dacă UE va interzice folosirea echipamentelor Huawei în reţelele 5G, notează Wall Street Journal, citat de Reuters şi



China contraatacă: Nokia şi Ericsson ar putea fi sancţionate dacă UE interzice Huawei în reţelele 5G

China ar putea lua măsuri împotriva Nokia şi Ericsson, dacă UE va interzice folosirea echipamentelor Huawei în reţelele 5G, notează Wall Street Journal, citat de Reuters şi news.ro.

China contraatacă: Nokia şi Ericsson ar putea fi sancţionate dacă UE interzice Huawei în reţelele 5G

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Un tânăr în vârstă de 25 de ani și-a pierdut viața duminică după ce a intrat în Tăul Făerag, un lac din apropiere de Deva, fără a știi să înoate. Tânărul era pe o saltea când a alunecat și nu a știut să înoate pentru a se ține la

ANM a emis duminică o serie de avertizări de tip nowcasting pentru mai multe județe. Citește mai

Un cutremur de suprafaţă cu magnitudinea preliminară de 6,9 grade s-a produs duminică seară în Indonezia, iar autorităţile au emis o alertă locală de tsunami. Cutremurul a avut loc duminică la ora 22.08 (18.08, ora României), la adâncimea de

Iulian Ştefan Obreja a murit joi, 4 iulie, chiar sub ochii tatălui său, în timp ce muncea pe un câmp în localitatea italiană

Trei persoane, printre care doi copii, au fost rănite, duminică seara, în urma unei coliziuni în lanţ între patru autoturisme, pe podul din Năvodari, maşinile circulând dinspre Constanţa către Lumina,

Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) luptă azi pentru un loc în sferturile de finală cu Cori Gauff, 15 ani, 313 WTA, într-un peisaj în care jucătoarele tinere încep să-și facă din nou loc în fazele de sus ale turneelor de

Manelistul Marius Babanu era bătut, anul trecut, de Dan Pralea, un periculos interlop din Capitală. Acesta avea să fie, la rândul lui, agresat, în cartierul Ferentari, la o luptă de stradă. A fost tăiat de mai multe ori cu un briceag și a ajuns

În zona punctului de trecere Cruceni, au fost depistaţi cinci irakieni care intenţionau să ajungă ilegal într-un stat din vestul Europei, cu ajutorul unui cetăţean sârb. Bărbatul din Serbia este cercetat pentru trafic de migranţi, sub

Rezultate BAC 2019 - cei care vor să afle rapid nota de la BAC 2019 pot folosi funcția de căutare după nume. Citește mai

Anchetatorii au descins la mai multe farmacii şi cabinete ale medicilor de familie din patru localităţi oltene, unde şi la acest moment se desfăşoară percheziţii într-un dosar de înşelăciune şi fals

Creatorul filmului The Mask (Masca) și fondatorul Dark Comics, Mike Richardson, susține că personajul cu fața verde ar putea reveni pe marele ecran – dar de data aceasta va fi o femeie. Citește mai

Daniel Rotariu, românul desfigurat cu acid sulfuric de fosta lui iubită, s-a căsătorit. Daniel a fost la un pas de moarte după ce fosta lui iubită a aruncat cu acid sulfuric pe el. Katie Leong l-a minţit pe Daniel că are 36 de ani, deşi avea

Rata de promovare a examenului de bacalaureat a fost de 67,2% în sesiunea iulie 2019 (înainte de contestaţii), procent care îi include şi pe absolvenţii de liceu din generaţiile anterioare. Procentul este similar cu cel înregistrat în ultimii

First Bank (fosta Piraeus Bank), in­sti­tu­ţie de credit deţinută de fondul ame­rican de in­ves­tiţii J.C. Flowers, a primit o injecţie de ca­pi­tal în valoare de 75,7 mil. lei (15,9 mil. euro) în luna mai a acestui an, potrivit datelor de

Simona Halep (7 WTA) şi-a egalat cel mai bun rezultat la Wimbledon, atingerea semifinalelor, şi inclusiv ea simte că un triumf uriaş pe iarbă e tot mai

Simona Halep a mai jucat o singură dată în semifinale la Wimbledon, în 2014, când a fost eliminată de Eugenie Bouchard. Citește mai

Industria locală de dezvoltare software pentru jocuri video a continuat să înre­gistreze creşteri şi anul trecut, afacerile cu­mulate ale primilor cinci jucători de profil ajun­gând la aproape 600 milioane lei, con­form calculelor ZF realizate

Un videoclip făcut public de PETA (n.r - People for the Ethical Treatment of Animals, o organizaţie pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia) arată la ce chinuri sunt supuşi măgarii şi catârii de pe idilica insulă grecească

Instanţa americană a decis că preşedintele american Donald Trump a încălcat Constituţia în momentul în care a blocat mai multe persoane pe contul său de Twitter, după ce utilizatorii reţelei de socializare l-au criticat sau ironizat, scrie

OMV Petrom (SNP) a înregistrat în al doilea trimestru din 2019 o scădere de 5,6% a producţiei totale de hidrocarburi faţă de T2/2018, în timp ce preţul mediu realizat la ţiţei, de 60,26 dolari pe baril, a scăzut cu