Chiara Ravara, head of sales & marketing, Ryanair: Anul acesta vom înregistra 2,8 milioane de pasageri înspre şi dinspre România. Blue Air a lăsat goluri în piaţă, pe care am început să le acoperim. Compania aeriană este al doilea cel mai mare 28.11.2022

28.11.2022 Chiara Ravara, head of sales & marketing, Ryanair: Anul acesta vom înregistra 2,8 milioane de pasageri înspre şi dinspre România. Blue Air a lăsat goluri în piaţă, pe care am început să le acoperim. Compania aeriană este al doilea cel mai mare Chiara Ravara, head of sales & marketing, Ryanair, spune că până la finalul anului fiscal, care se va încheia în luna martie a anului următor, compania va transporta circa 2,8 milioane de pasageri dinspre şi înspre România, ceea ce înseamnă o



Chiara Ravara, head of sales & marketing, Ryanair: Anul acesta vom înregistra 2,8 milioane de pasageri înspre şi dinspre România. Blue Air a lăsat goluri în piaţă, pe care am început să le acoperim. Compania aeriană este al doilea cel mai mare

Chiara Ravara, head of sales & marketing, Ryanair, spune că până la finalul anului fiscal, care se va încheia în luna martie a anului următor, compania va transporta circa 2,8 milioane de pasageri dinspre şi înspre România, ceea ce înseamnă o creştere de 75% faţă de anul anterior. Ridicarea restricţiilor din Europa este principalul factor pentru care se datorează această creştere.

Chiara Ravara, head of sales & marketing, Ryanair: Anul acesta vom înregistra 2,8 milioane de pasageri înspre şi dinspre România. Blue Air a lăsat goluri în piaţă, pe care am început să le acoperim. Compania aeriană este al doilea cel mai mare jucător din piaţa locală, iar căderea Blue Air a dus la o creştere a competiţiei între Ryanair şi Wizz Air

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Tragedie în prima zi de Crăciun! O familie de români a fost spulberată de un TIR. Pompierii au fost nevoiţi să taie maşina în bucăţi pentru a scoate două dintre victime, soţ şi soţie. Accidentul […] The post Tragedie în prima zi de

Soția americană a prințului Harry, Meghan Markle, este considerată cea mai inteligentă persoană din familia regală. Ducesa de Sussex are cea mai bună pregătire academică şi cele mai bune rezultate, conform The New York

Newcastle și Manchester United se întâlnesc în etapa a 19-a din Premier

Industria aeronautică se confruntă cu probleme tot mai mari pe măsură ce zborurile continuă să fie anulate din cauza creșterii numărului de cazuri de Covid la nivel mondial, într-o perioadă în care cererile sunt foarte mari pe fondul

Peste 11.000 de persoane au fost forţate să îşi părăsească locuinţele iar 4.200 au trebuit să fie preluate de autorităţi din cauza inundaţiilor care au afectat 19 municipalităţi din statul brazilian Bahia

Producătorul de aspiratoare Electroargeş din Curtea de Argeş a anunţat recent că renunţă la 200 de angajaţi cu contract de muncă

Un poliţist aflat la volanul unei autospeciale de poliţie a lovit, luni seară, o tânără de 21 de ani în localitatea Agnita, judeţul Sibiu, scrie ziarul local Turnul Sfatului. Tânăra traversa strada, iar în urma impactului a murit. Accidentul a

Modul în care funcţionează companiile şi în care angajaţii lucrează s-a schimbat în ultimii doi ani şi va continua să se transforme pe măsură ce acesta va deveni mai

Unele dintre cele mai îndrăgite vedete din showbiz-ul autohton se alătură maratonului distracţiei în noaptea dintre ani, la Antena Stars. Postul le-a pregătit telespectatorilor patru programe speciale de Revelion, cu un număr impresionat de

Filiala europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a avertizat, marți, 28 decembrie, că răspândirea rapidă a tulpinii Omicron va provoca „un număr mare de spitalizări” în rândul pacienților cu COVID-19, deși este mai

Un transport imens, cu lăţimea de 7 metri şi greutatea de aproximativ 96 de tone, traversează judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi, având ca destinaţie portul

Mai multe sate din județul Vrancea au rămas în beznă și în frig în ultimele 24 de ore. Firele de curent electric s-au rupt din cauza chiciurei depuse noaptea trecută. Nicușor Păcuraru, primarul comunei Vulturu, a anunțat, în exclusivitate, la

Alexandru Rafila spune când intră România în valul 5 al pandemiei: „din fericire, numărul de deces rămâne

Mărirea capacității de testare COVID prin medicii de familie, centre de evaluare ambulatorie a pacienților cu forme ușoare și medii și includerea medicamentelor antivirale în tratamentul ambulatoriu sunt câteva dintre măsurile anunțate de

Bogdan Gabor, country manager al firmei de recrutare Lugera, afirmă că piaţa recrutării din România a fost deschisă, iar numărul cererilor a crescut susţinut anul

Artişti celebri fac show la Călăraşi în noaptea dintre ani. Pe scena amplasată pe platoul din faţa Consiliului Judeţean vor urca Andreea Bănică, Andreea Bălan şi Alex

2022 vine cu lansări de gală pe piața cinematografiei, inclusiv când vine vorba despre povești despre lumea sportului. Poate cel mai așteptat serial, „Neymar, haosul perfect”, care urmează să fie lansat oficial pe 25 ianuarie, este

Preşedintele SUA Joe Biden şi cel rus Vladimir Putin au purtat joi, 30 decembrie, o convorbire telefonică inițiată de liderul de la Casa Albă, aflat în casa lui din Wilmington, Delaware, în speranța că va dezamorsa criza de la granița Rusiei

Israelul vrea să privatizeze integral serviciul naţional poştal printr-o combinaţie de oferte de acţiuni la Bursa din Tel Aviv şi alte măsuri, inclusiv o posibilă vânzare către o entitate privată, anunta

Ce meniu faci de Revelion? Dacă nu te-ai gândit la ce să pui pe masă în noaptea dintre ani, atunci îți vei găsi inspirația mai jos. De la antrenuri, feluri principale și desert, aceste rețete sunt extrem de simple și pe multe le poți