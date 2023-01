Chelsea merge din rău în mai rău » Încă o înfrângere pentru londonezi: Joao Felix a fost eliminat la debut, după o intrare oribilă 13.01.2023

13.01.2023 Chelsea merge din rău în mai rău » Încă o înfrângere pentru londonezi: Joao Felix a fost eliminat la debut, după o intrare oribilă Chelsea a ajuns la trei înfrângeri în ultimele cinci meciuri din Premier League, fiind învinsă joi seara de Fulham, scor 1-2, într-un duel 100% londonez. Abia venit de la Atletico Madrid, Joao Felix a văzut „roșu” direct în minutul



Chelsea merge din rău în mai rău » Încă o înfrângere pentru londonezi: Joao Felix a fost eliminat la debut, după o intrare oribilă

Chelsea a ajuns la trei înfrângeri în ultimele cinci meciuri din Premier League, fiind învinsă joi seara de Fulham, scor 1-2, într-un duel 100% londonez. Abia venit de la Atletico Madrid, Joao Felix a văzut „roșu” direct în minutul 58. Îngrozitorul sezon al lui Cheslea nu pare că s-ar redresa nici în 2023. ...

Chelsea merge din rău în mai rău » Încă o înfrângere pentru londonezi: Joao Felix a fost eliminat la debut, după o intrare oribilă

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Piaţa de asigurări a crescut, în 2021, cu aproximativ 24%, a anunţat luni vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Cristian Roşu, care a menţionat că datele sunt

Matteo Renzi, liderul Italia Viva şi fost premier al Italiei, a primit 1,1 milioane de euro de la diverse companii arabe, relevă un raport al diviziei antispălare de bani a Bankitalia, trimis poliţiei pe 6 februarie, potrivit

Angelica Fodor, fosta şefă a creşelor din Ploieşti, implicată, la finalul anului trecut, în scandalul furtului din mâncarea copiilor, merge în continuare la serviciu, deşi asupra ei planează suspiciuni de luare de mită şi

În aceste zile, edilii Iaşului şi, desigur, cetăţenii Dulcelui Târg, îşi pun o grea şi foarte îngrijorătoare întrebare:cine va (mai)vota bugetul municipiului în varianta propusă de Mihai

Imagini spectaculoase cu un pod de pe o autostradă din nord-estul Germaniei, demolat prin implozie

Miliardarul Peter Thiel va părăsi consiliul de administraţie al companiei mamă a Facebook, Meta, a anunţat luni compania, după un mandat îndelungat care a văzut ascensiunea reţelei de socializare şi susţinerea sa vocală a lui Donald

Exista de multe ori situatii in care un serviciu de inchirieri auto Bucuresti este o optiune mult mai buna in comparatie cu transportul in comun sai cu serviciile de taximetrie care pot fi uneori destul de costisitoare.

Aproape 30 de hectare de vegetaţie uscată au ars, luni după-amiază, în apropierea localităţii Satu Nou, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU)

România a ajuns la 2.455.048 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, după ce, în ultimele 24 de ore, au fost raportate 36.269 de noi îmbolnăviri. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategică va anunța noile cazuri de îmbolnăviri,

Vremea rea face ravagii pe drumurile din țară. Trei TIR-uri au rămas blocate în Pasul Gutâi, din cauza unei avalanşe. Pe mai multe drumuri din Maramureş se circulă în condiții de

Actorul Mircea Rusu a anunţat luni, într-o conferinţă de presă, că este noul director general al Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti. Managerul a prezentat premierele şi regizorii care vor monta aici în acest an, printre care

CFR Cluj a solicitat o lovitură de la 11 metri în minutul 46 al meciului cu UTA. În urma unui carambol în careul oaspeților, mingea a ajuns la Billel Omrani, introdus pe teren la pauză. Francezul a șutat, Idriz Batha a respins cu piciorul, iar

Paul Surugiu, alias Fuego, este pregătit să concerteze în multe orașe începând cu luna martie. Artistul va da startul unui mega-turneu în țară, iar în luna mai va avea spectacol la Sala Palatului. Turneul va […] The post Fuego a dat

Despre Ferdinand I nu prea s-au scris multe. Cum ura fastul și iubea plantele și grădinăritul, cum nu a fost „monden” ca fiul său, Carol al II-lea, cum avea o soție care-l eclipsa, pe Regina Maria, Ferdinand a fost trecut „mai în spate”

Gaz Metan ar putea fi depunctată cu două puncte din cauza datoriilor față de Ronaldo Deaconu. Decizia Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, publicată astăzi pe lpf.ro, a fost de a amâna pronunțarea până pe 11 februarie. Surse autorizate

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu a declarat, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu ambasadorul Germaniei la Bucureşti, E.S. Dr. Peer Gebauer, în cadrul căreia au fost dezbătute subiecte de interes comun pentru cele două state, pe linie de

Două persoane au fost rănite, marţi după-amiază, una fiind în stare de inconştienţă, după ce un autoturism s-a ciocnit cu un TIR pe autostrada A1, la marginea municipiului

Primele convoaie cu tehnică militară SUA vor intra în România, miercuri seară, pe la Nădlac (judeţul Arad) şi se vor deplasa către Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa. Restul tehnicii de luptă, precum şi militarii Batalionului 2 (2nd

Joi, 10 februarie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 6 februarie, Loteria Română a acordat 37.535 de câștiguri în valoare totală de aproximativ 2,50 de

Aproape 11.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, dintre care doar 2.000 cu prima doză, a anunțat miercuri