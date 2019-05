CHELSEA - FRANKFURT // VIDEO + FOTO Ante Rebic a oferit faza serii! Ce făcea înainte ca Luka Jovic să marcheze 10.05.2019

Ante Rebic o oferit un moment spectulos în repriza a doua a meciului Chelsea - Frankfurt, din returul semifinalei Europa League. În minutul 49, atacantul sârb Luka Jovic a marcat pentru 1-1, după o fază spectaculoasă a celor



Ante Rebic o oferit un moment spectulos în repriza a doua a meciului Chelsea - Frankfurt, din returul semifinalei Europa League. În minutul 49, atacantul sârb Luka Jovic a marcat pentru 1-1, după o fază spectaculoasă a celor de la Eintracht. Înainte ca Jovic să marcheze, croatul Ante Rebic a oferit faza serii. ...

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, referitor la despăgubirile financiare acordate deţinuţilor care au stat în condiţii necorespunzătoare, că vor fi luaţi în considerare doar aceia care

Fundaşul brazilian Eder Militao va părăsi clubul FC Porto pentru a se alătura din această vară echipei de fotbal Real Madrid, în schimbul sumei de 50 milioane de euro, au anunţat, joi, cele două

Femeile câştigă în Uniunea Europeană cu 16% mai puţin decât bărbaţii, iar Executivul comunitar şi-a propus un plan privind reducerea acestui decalaj, precum şi pentru a încuraja femeile să îşi

Mai multe state din NATO şi-au majorat cheltuielile de apărare în 2018, creşteri accentuate înregistrând ţările baltice, Polonia şi Olanda, dar numai şase ţări au atins ţinta stabilită de Alianţă

Corpul unui bărbat cu semne de moarte violentă a fost descoperit joi dimineaţă la Kiev, iar la scurt timp presa ucraineană a anunţat că trupul aparţine lui Buhtati Olexander, consultant principal

Preşedintele delegaţiei române la Comitetul Regiunilor (CoR), Robert Negoiţă, a declarat joi, la o conferinţă de presă susţinută în marja celui de-al VIII-lea Summit European al Regiunilor şi Oraşelor,

Verificările efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă la partidele politice privind subvenţiile primite de la bugetul statului în anii 2017 şi 2018 au fost suspendate din cauza nerespectării

În 2019 expiră acordul dintre compania ucraineană NAFTOGAZ și GAZPROM pentru tranzitul gazelor din Rusia spre Europa. Prin rețeaua de conducte din Ucraina se poate asigura tranzitul unei treimi

Reţeaua de cafenele 5 to go, franciză dezvoltată de Radu Savopol şi Lucian Bădilă, a deschis cea mai mare unitate a grupului, în centrul Bucureştiului, pe strada Doamnei sub conceptul Coffee Studio by 5 to go, dezvoltat la începutul

Directorul sportiv a lui CFR Cluj, Bogdan Mara (41 de ani), a fost invitatul de azi de la GSP Live, emisiunea moderată de Costin Ștucan. CFR Cluj se va duela, sămbâtă, de la ora 20:30 cu FC Viitorul. Mara s-a arătat foarte surprins de felul

Real Madrid a bifat primul transfer în noua eră a lui Zinedine Zidane. E vorba de fundașul central Eder Militao (21 de ani) de la FC Porto, care va veni sub comanda antrenorului francez la vară. Madrilenii au confirmat realizarea transferului pe

Citeste articolul pe unica.ro! Post-ul Rugămintea lui Marian Râlea, la 6 ani de la moartea Micăi Niculescu apare prima dată în

Noul preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin Mituleţu - Buică a decis să suspende toate controalele instituţiei, privind subvenţiile primite de partidele politice în 2017 şi 2018. Acestea vor fi reluate împreună cu

Procurorii scot la iveală detalii fabuloase în legătură cu românca care și-a ucis soțul milionar. Petronela era o chelnăriță în Austria. Cei doi au avut o nuntă ca în povești, notează anchetatorii. Nu se susține varianta unui accident.

O mireasă a găsit scris pe talpa pantofilor de nuntă, secretul lăsat de mama ei, aflată pe patul de moarte. Citește mai

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Rareş Bogdan, candidatul care va deschide lista PNL la euroalegeri, a subliniat că formaţiunea liberală poate să se claseze la europarlamentare pe primul loc şi a lansat mai multe atacuri la adresa

Vântul puternic a dus la o operaţiune eroică de salvare în Odesa, Ucraina, când un copil aflat într-un cărucior a fost împins în mare, scrie

Singurul aeroport militar din Bărăgan, aflat în ruină de zeci de ani, are toate şansele să renască. Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale(INCAS) s-a arătat interesat pentru revitalizarea infrastructurii aeroportuare de la Alexeni,

Două sectoare ale viitoarei magistrale feroviare de mare viteză se află în şantier în judeţul Hunedoara. Pe unul dintre acestea, lucrările sunt în stadiu avansat, potrivit ministrului Răzvan Cuc, aflat în vizită, joi, pe