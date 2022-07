Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, vorbe grele la adresa tatălui ei: ”Mi-a zis să fac orice pentru bani!” 14.07.2022

14.07.2022 Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, vorbe grele la adresa tatălui ei: ”Mi-a zis să fac orice pentru bani!” Charlotte, fiica adopotivă a lui Ilie Năstase, a avut recent o reacţie dură la adresa tatălui său. Tânăra a povestit în cadrul unui interviu faptul că nu s-au mai văzut de 14 ani, însă a […] The post Charlotte, fiica adoptivă a lui



Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, vorbe grele la adresa tatălui ei: ”Mi-a zis să fac orice pentru bani!”

Charlotte, fiica adopotivă a lui Ilie Năstase, a avut recent o reacţie dură la adresa tatălui său. Tânăra a povestit în cadrul unui interviu faptul că nu s-au mai văzut de 14 ani, însă a […] The post Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, vorbe grele la adresa tatălui ei: ”Mi-a zis să fac orice pentru bani!” appeared first on Cancan.

Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, vorbe grele la adresa tatălui ei: ”Mi-a zis să fac orice pentru bani!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor (IMP) a intrat în clubul marilor companii româneşti cu o capitalizare bursieră de peste 1 miliard de lei, în contextul în care acţiunile sale se tranzacţionau la preţul de 0,645 lei pe

Alvaro Odriozola (25 de ani), fundaș dreapta la Real Madrid, va ajunge la Fiorentina sub formă de împrumut pentru un sezon. Real Madrid renunță la încă un fotbalist după ce i-a lăsat să plece în această vară pe Raphael Varane, Martin

Rusia a anunțat joi seară autorizarea celui de-al cincilea vaccin al său anti-Covid, chiar în ziua în care țara a înregistrat 820 de decese din cauza virusului, cel mai mare număr de la începutul pandemiei, relatează Agerpres, care citează

Peste 5,8 milioane de atacuri de malware şi programe software nedorite, deghizate ca jocuri populare pe PC, au fost detectate şi contracarate de soluţiile Kaspersky din al treilea trimestru al anului 2020 până în al doilea trimestru din

Un accident rutier a avut loc vineri, 27 august, în comuna Şona din Alba chiar în faţa sediului postului de

Leul digital ar putea fi lansat prin trei scenarii posibile, care includ fie banca centrală, fie o bancă privată, fie niciuna dintre aceste entităţi, a explicat Lucian Todea, cofondator şi CEO al Elrond Network, compania din Sibiu care a lansat

Lidia Buble a postat o fotografie cu inelul de logodnă?! Ca să nu existe nicio confuzie, vedeta a desenat două inimi lângă bijuterie. Cine s-a fript cu ciorbă sufla și-n iaurt. Dacă fostul iubit, […] The post Lidia Buble aruncă

Ministrul Sănătății, Adam Niedzielski, a anunțat vineri că începând din data de 1 septembrie, Polonia va administra a treia doză de vaccin anti-COVID-19 persoanelor care au un sistem imunitar slăbit, relatează Euronews. ”(Consiliul

După ce a străbătut ţara, caravana donării de sânge Untold face ultimul popas înainte de întoarcerea la Cluj. La Braşov, numărul donatorilor a fost mai mult decât dublul unei zile

Segmentul SUV-urilor mici a con­tinuat să urce puternic în prima jumă­tate a lui 2021, cu un avans de 40% pe o piaţă auto euro­pea­nă care a crescut cu 26%, ceea ce a majorat cota de piaţă la 18%, devenind al doi­lea cel mai mare segment al

CFR și FCSB se duelează în etapa #7 din Liga

Doi copii, unul de o lună şi altul de 4 ani sunt internaţi în stare gravă la Spitalul "Matei Balş” din Capitală, după ce testele au dovedit că au COVID. Copiii au ajuns la medic cu febră foarte mare, după ce părinţii i-au ţinut acasă

Trei persoane au fost rănite într-un accident rutier produs, sâmbătă, în localitatea Bălţăteşti, potrivit informaţiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, locotenentul Irina Popa. În

Un bărbat de 60 de ani a fost găsit spânzurat într-un grup sanitar al unei biserici din localitatea Ghergheşti, județul

În Franţa, guvernatorul băncii centrale spune că deficitul de forţă de muncă este mai periculos decât inflaţia. În Germania, unde teama de inflaţie este adânc înrădăcinată în mentalul colectiv, oamenii mai prevăzători riscă şi îşi

Traficul este intens, duminică după-amiază, pe sensul de deplasare către Capitală al autostrăzii A2 Bucureşti – Constanţa, a anunţat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.Autorităţile au recomandat şoferilor mai

Departe de lumea dezlănțuită a marilor festivaluri, populată cu sponsori, figuri publice sau politicieni, departe de centrul marilor orase, supraofertat în aceste zile din punct de vedere cultural, acolo, în

Când scriu rândurile de față, tămbălăul de la Cluj s-a încheiat. Încă de sâmbătă noapte, Șumudică a ajuns la București, iar CFR negociază cu Dan Petrescu preluarea echipei. Cu alte cuvinte, Neluțu Varga și-a încordat mușchii și nu

LIVE Realitateadebucuresti.net. Invitat: Emilian

PSG a câștigat cu 2-0 meciul cu Reims, care a contat pentru etapa 4 din Ligue 1. A fost prima partidă a lui Lionel Messi în tricoul vicecampioanei Franței. Rezultatele etapei 4 din Ligue 1 PSG a câștigat meciul de la Reims, dar nu fără emoții.