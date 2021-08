CFR-ul lui Dan ca proaspătă melancolie 20.08.2021

20.08.2021 CFR-ul lui Dan ca proaspătă melancolie Ah, am avut și noi odată un Traore! Uite cum a fost: citindu-l în Gazetă pe Daniel Scorpie (pagina 18), am avut două îndelungi tresăriri: Sheriff-ul din Tiraspol, eroul european al etapei de Champions League, autorul unui 3-0 bubuitor cu Dinamo



Ah, am avut și noi odată un Traore! Uite cum a fost: citindu-l în Gazetă pe Daniel Scorpie (pagina 18), am avut două îndelungi tresăriri: Sheriff-ul din Tiraspol, eroul european al etapei de Champions League, autorul unui 3-0 bubuitor cu Dinamo Zagreb, Sheriff-ul fraților noștri moldoveni, nu are în formație niciun moldovean, ci doar străinezi. Acel Traore Sigur, m-am fixat imediat pe acest A. ...

Poliţia Mangalia i-a deschis un nou dosar penal lui Mohammad Murad, candidat independent la alegerile locale din 2020, la funcţia de primar, fiind acuzat că a corupt

Provincia canadiană Quebec a intrat în cel de-al doilea val al pandemiei de coronavirus, relatează Agerpres. “Suntem în al doilea val”, a declarat luni directorul național al sănătății publice, Horacio Arruda. Acesta a mai precizat

Rafael Nadal rămâne „favoritul numărul unu” la câștigarea turneului de la Roland Garros, a afirmat tenismenul sârb Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, potrivit AFP. „Chiar dacă a

Un bărbat din Cluj nu se mai poate apropia timp de 6 luni de fosta sa concubină, mama copilului său. Femeia l-a reclamat pentru violenţă psihologică, motivând că, la doi ani de la despărţire, bărbatul încă o urmăreşte şi insistă să o

Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a crescut ieri la 1,98%, după ce timp de patru şedinţe consecutive a fost cotat la

Au ieșit scântei între Viviana Sposub și George Burcea în cadrul ediției de la “Ferma”, difuzată în noaptea de marți spre miercuri. În momentul în care focoasa brunetă i-a dat o replică incitantă, fostul partener al Andreei Bălan a

Klaus Iohannis a vizitat, marți, sediul Continental Automotive din Timișoara, companie căreia i-a acordat o decorație ” pentru performanțele deosebite și rezultatele obținute”. Cu acest prilej,

Numărul de cazuri noi de COVID-19 din Bucureşti a scăzut la mai mult de jumătate faţă de ziua precedentă, însă Capitala se menţine pe primul loc la acest capitol. Urmează judeţul Suceava, cu 60 de cazuri, şi judeţul Iaşi, cu 57 de cazuri

Soldul creditelor acordate de bănci companiilor şi persoanelor fizice era la finele lunii august cu 3,7% mai mare decât în perioada similară a anului trecut (1% în termeni reali), la un total de 274,4 miliarde lei, după un avans de 6,3% a

KLG Europe, companie de logistică de pe piaţa locală, are în plan să investească 1,5 mil. euro în acest an şi 5 mil. euro în următorii ani pentru a dezvolta o platformă pentru magazine

Cantonate în Poiana Brașov, loturile de seniori și de tineret masculin ale României au devenit un focar de infecție. Și una dintre sportivele de la lotul feminin a ieșit pozitivă, la Cluj. FRJ a cerut de urgență a doua testare, rezultatele sunt

O tânără din Uricani a fost dtă în urmărire naţională după ce şi-a trimis fiica să locuiască la bunica ei şi nu a mai luat legătura cu ea de peste o

Producătorul de materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa (simbol bursier TRP) a anunţat miercuri la Bursă că administratorii societăţii l-au reales pe Dorel Goia ca preşedinte al consiliului pe durata mandatului de administrator, respectiv

Ford Puma ST confirmă, în primul rând, nivelul de profesionalism de la Craiova, unitate de producţie care devine un punct de pe harta Ford Performance - divizia de vehicule de performanţă a Ford

Finlanda urmează să lanseze miercuri un program-pilot cu câini care pot detecta coronavirusul la aeroportul din Helsinki. Testele voluntare canine vor oferi rezultate în decurs de 10 secunde, scrie The Whasington Post. Și cercetătorii din țări

Creșterea infecțiilor cu COVID-19 determină tot mai multe state europene să impună noi restricții. Deocamdată autoritățile decid reguli doar în zonele de risc și speră să nu se ajungă iarăși la

FCSB. Forțat de împrejurări, Gigi Becali a încercat să transfere mai mulți jucători înainte de meciul cu Slovan Liberec, din Europa League. FCSB - Slovan Liberec, în turul III din preliminariile Europa League, se joacă azi, de la ora

Neti Sandu “a mai rupt o barieră” care duce spre viața personală și a dezvăluit motivul pentru care nu a făcut niciodată copii. La 61 de ani, prezentatoarea de la Pro TV are o relație foarte apropiată cu sora ei mai mare, Mari Kapelovies,

Poliţiştii călărăşeni au desfăşurat activităţi, ieri, în mai multe localităţi, pe linia verificării legalităţii stabilirii vizelor de reşedinţă. Astfel, au fost controlate 277 de reşedinţe de pe raza judeţului Călăraşi pentru

Federația Română de Fotbal a aprobat astăzi noul protocol medical pentru desfășurarea competițiilor, după publicarea în Monitorul Oficial a ordinelor comune ale Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății. Iată care