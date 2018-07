CFR scapă de jucătorul cu cel mai mare salariu din Liga 1! Unde poate ajunge 24.07.2018

Ibrahima Balde va pleca de la CFR Cluj în această vară după ce a fost anunțat de Edi Iordănescu că nu va conta pe el în viitorul sezon. Senegalezul care primește 360.000 de euro pentru fiecare sezon la Cluj negociază în aceste zile rezilierea contractului, anunță AS. Sursa citată susține că fotbalistul s-a înțeles deja cu Real Oviedo, echipă din a doua ligă spaniolă. Balde a marcat la CFR doar 4 goluri în 13 meciuri. ...

