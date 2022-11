CFR numără banii înaintea dublei cu Lazio: Clujenii au strâns o sumă impresionantă 08.11.2022

08.11.2022 CFR numără banii înaintea dublei cu Lazio: Clujenii au strâns o sumă impresionantă Indiferent de ce va face în play-off-ul optimilor Conference League, campioana dat deja o lovitură



CFR numără banii înaintea dublei cu Lazio: Clujenii au strâns o sumă impresionantă

Indiferent de ce va face în play-off-ul optimilor Conference League, campioana dat deja o lovitură financiară.

CFR numără banii înaintea dublei cu Lazio: Clujenii au strâns o sumă impresionantă

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Eroarea de pe bancnota de 20 de lei nu putea trece neobsevată. Din păcate, greșeala este prezentă pe toți banii aflați în circulație în România. Jurnalista Ana Iorga, cu un doctorat în lingvistică, susține, însă, […] The post Care

Avertismentele despre noua tulpină Omicron de coronavirus devin din ce în ce mai

Pe 17 decembrie, la Slobozia se deschide Târgul de Crăciun. Autorităţile locale pregătesc numeroase surprize pentru sărbătorile de iarnă. Spectacole în aer liber pentru copii, concerte, dar şi reprezentaţii cu artişti locali, vor avea loc pe

China avertizează Statele Unite cu privire la solititările unor politicieni pentru boicotarea diplomatică a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Beijing. Autoritățile comuniste spun că vor lua

Acţionarii One United Properties, unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, listat la Bursa de Valori Bucureşti sub simbolul bursier ONE, au decis

Crenvurşti vegetali, pateurile şi salamul de soia sunt doldora de chimicale menite să suplinească lipsa materiei prime – carne, lapte şi ouă, şi duc ideea de purificare a organismului în

Coronavirus România, 7 decembrie 2021. 101 decese s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 57.260 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. […] The post

Câștigătoarea premiului Nobel pentru Pace își va ridica distincția de la Oslo. Jurnalista filipineză Maria Ressa a primit permisiunea din partea autorităților să se deplaseze în Norvegia,

Un specialist în achiziţii are un salariu care ajunge, în medie, la 4.000 de lei net pe lună, arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare online

Adăugate gafelor făcute în ajun la partidele Chindia - CFR și FCSB - UTA, cele comise de arbitri la meciurile FC Argeș - Gaz Metan și Botoșani - Universitatea Craiova de luni au venit să completeze un tablou trist, aproape neverosimil.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat, după ședința Coaliției, că s-a convenit ca TVA la gigacalorie să rămână la 5% până la primîvară, entru a fi ”suportabil” la plata facturilor la

Ministerul Economiei a publicat lista dosarelor aprobate pe măsura HoReCa, iar 72 de companii au primit aprobarea pentru suma maximă de 800.000 euro alocată pentru fiecare

John Ene, antrenorul de portari al celor de la Academica Clinceni, interviu în exclusivitate pentru

Decizie dată de un tribunal din Marea Britanie împotriva Uber. Instanța a stabilit că operatorii ridesharing din Londra nu sunt simpli „agenți” pentru șoferi, ci au o relație contractuală directă cu

Verdict dur al prim-viceguvernatorului BNR Florin Georgescu: în loc să investească local într-o ţară ce are nevoie de investiţii străine, băncile exportă capital, plasamentele externe depăşind 10 miliarde

Tammy Hembrow, una dintre vedetele cu milioane de următori pe rețelele sociale, supranumită regina fitnessului, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. La câteva săptămâni de când a fost cerută de soție, ea a […] The post

Mădălina Moraru (foto), EMEA HR regional leader şi HR business partner în cadrul Verifone, unul dintre cei mai mari furnizori de soluţii de plată şi comerţ electronic la nivel global, afirmă că doar 10% dintre angajaţi sunt dispuşi să vină

Fiul lui Nick Cannon a murit la numai cinci luni din cauza unei tumori cerebrale. Vestea tragică a fost făcută chiar de tatăl acestuia. Cu ochii în lacrimi, comediantul a povestit prin ce momente grele […] The post Nick Cannon, răpus de

Vești bune pentru românii care stau la bloc. Locatarii nu mai sunt obligați să-și monteze repartitoare de căldură în apartamente până la finalul anului, așa cum prevedea legea. Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marți, amendamentul USR

Berbec Ești foarte inspirat astăzi. Imaginația, inovația și ingeniozitatea ta sunt la cote maxime. Orice concepi sau descoperi te împinge în centrul atenției. Ești puțin