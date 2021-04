CFR ia un nou trofeu: Clujenii au învins-o la penalty-uri pe FCSB în Supercupă 15.04.2021

15.04.2021 CFR ia un nou trofeu: Clujenii au învins-o la penalty-uri pe FCSB în Supercupă În această seară, înncepând cu ora 19:00, s-a disputat partida CFR Cluj – FCSB, Supercupa României, ediția 2021. Desfășurarea partidei CFR Cluj – FCSB Scorul de 0-0 arătat de tabela de marcaj de pe “Ilie […] The post CFR ia un



CFR ia un nou trofeu: Clujenii au învins-o la penalty-uri pe FCSB în Supercupă

În această seară, înncepând cu ora 19:00, s-a disputat partida CFR Cluj – FCSB, Supercupa României, ediția 2021. Desfășurarea partidei CFR Cluj – FCSB Scorul de 0-0 arătat de tabela de marcaj de pe “Ilie […] The post CFR ia un nou trofeu: Clujenii au învins-o la penalty-uri pe FCSB în Supercupă appeared first on Cancan.

CFR ia un nou trofeu: Clujenii au învins-o la penalty-uri pe FCSB în Supercupă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cineastul neozeelandez Taika Waititi, câștigător al unui premiu Oscar pentru filmul “Jojo Rabbit”, va regiza un lungmetraj “Star Wars”. Anunțul vine chiar de ziua mondială a “Star Wars” și confirmă zvonurile

Ministrul de Externe al Luxemburgului, Jean Asselborn, a cerut Germania să ridice controalele la frontiera dintre cele două ţări, impuse din cauza pandemiei

Cristian Tudor Popescu apreciază decizia CEDO în cazul Laurei Codruța Kovesi. Jurnalistul spune că instanţa europeană a dat dreptate justiţiei din România și că un astfel de precedent nu va mai fi posibil în ţara noastră. “Dreptate

Imunitatea populaţiei din România dobândită natural pentru COVID 19 este sub 2%, arată concluziile unui studiu derulat de reţeaua medicală privată

În SUA, numărul zilnic al deceselor din cauza coronavirusului a început, din nou, să urce, cu 2.333 de morți în 24 de ore. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Universităţii Johns Hopkins. Luni, Statele Unite au înregistrat 1.015 de

Organizația civică , din Iaşi, a anunţat, într-o postare pe Facebook, că a câștigat definitiv procesul cu PSD, după ce formaţiunea a refuzat să răspundă unei cereri, pe Legea 544 privind accesul la informaţii de interes public. Potrivit

Sumele pierdute de echipele din Ligue 1 și 2 ca urmare a înghețării sezonului din Franța, din cauza pandemiei de coronavirus, vor fi acoperite dintr-un credit de 225 milioane euro, garantat de stat Dacă există inițiativă, soluții se pot găsi.

Bilanţul infectărilor a ajuns la 14.107 și la pragul de 858 de oameni decedați din cauza COVID-19. În ultimele 24 de ore au fost raportate 270 de noi cazuri. Vezi mai jos update-urile la zi! Urmăriți harta coronavirus în Romania Cazuri

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a amendat trei colegii din Braşov, pentru că au condiţionat continuarea cursurilor de obţinerea anumitor medii la purtare, Limba română şi Matematică. Această măsură a fost

Tribunalul Constituțional al Germaniei dă un verdict dur pentru politica monetară a Băncii Central Europene în privința cumpărării de active ale statelor din Zona euro . Astfel, programul de

IMM-urile care au negociat cu băncile suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor înainte de apariţia OUG 37/2020 trebuie să depună o nouă cerere până la data de 14 mai 2020 pentru a putea beneficia de o amânare de până la

Secretarul de Stat Raed Arafat spune că nu vrea să comenteze decizia CCR, care a declarat neconstituțională majorarea amenzilor prin ordonanță, dar a tras un mare semnal de alarmă. (CITEȘTE ȘI: RAED ARAFAT, DESPRE MUNCA DE ACASĂ: SE VA

Criza atipică generată de pandemia de COVID-19 afectează în mod diferit sectoarele economiei, comparativ cu evenimentele care au generat, în trecut, recesiune. Domeniul imobiliar reacţiona, în mod tradiţional, cu un decalaj de aproximativ şase

Chiar dacă Costel Alexe, Ministrul Mediului face eforturi considerabile la fiecare apariţie să convingă că situaţia pădurilor în România este una bună, organizaţiile de mediu îi atrag atenţia, folosind date statistice din raporturi

Casa de pariuri Fortuna oferă o serie de pariuri speciale foarte interesante, atât din domeniul sportului, acolo unde se poate paria pe transferurile jucătorilor sau pe finalizarea competițiilor suspendate din cauza epidemiei de Coronavirus, cât și

Planeta noastră a pierdut 178 milioane de hectare de pădure între 1990 şi 2020, de 7,5 ori suprafața României, deşi în ultimul deceniu ritmul despăduririlor a încetinit, potrivit unui raport publicat joi de Organizaţia pentru Alimentaţie şi

Cele 16 persoane testate după ce un pacient a fost diagnosticat cu Covid-19 au primit rezultatul testelor. Pacientul a murit joi, 7 mai 2020, în spitalul din

Carnavalul Notting Hill programat anual în cartierul cu același nume din Londra, Marea Britanie, a fost anulat în acest an, din cauza pandemiei de coronavirus. Este pentru prima oară în istoria de 54 de ani a acestui carnaval când festivitățile

Aproape 4.000 de suine vor fi sacrificate, după ce a fost confirmat un focar de pestă porcină africană la o fermă din satul

Universitatea Craiova nu a stat mult fără antrenor. Locul lui Corneliu Papurăă, a cărui despărțire de olteni este învăluită în mister, a fost luat de italianul Cristiano Bergodi. La puțin timp după ce a ajuns la un acord cu oltenii, Bergodi