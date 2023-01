CFR Cluj, victorie într-un amical inedit disputat în Spania » Ermal Krasniqi, primul gol pentru campioană 16.01.2023

CFR Cluj a câștigat al treilea meci amical disputat în cantonamentul de la Oliva Nova, 3-0 împotriva unei selecțioante a jucătorilor profesioniști spanioli liberi de contract. Dan Petrescu a pus la punct ultimele detalii înaintea reluării campionatului, derby-ul de clasament cu Farul, programat luni, 23 ianuarie, de la ora 20:00. „Feroviarii” au câștigat un amical inedit, împotriva unei selecționate de fotbaliști spanioli liberi de contract. ...

