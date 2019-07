CFR CLUJ - MACCABI TEL AVIV // Acum e sigur: israelienii vin în România fără căpitanul Sheran Yeini! 23.07.2019

23.07.2019 CFR CLUJ - MACCABI TEL AVIV // Acum e sigur: israelienii vin în România fără căpitanul Sheran Yeini! Nu mai sunt dubii! Sheran Yeini, 32 de ani, căpitanul lui Maccabi Tel Aviv, cel care s-a accidentat în Supercupa de sâmbătă cu Bnei Yehuda (1-0), nu va face deplasarea la Cluj pentru meciul cu CFR de miercuri. Partida CFR - Maccabi va



Nu mai sunt dubii! Sheran Yeini, 32 de ani, căpitanul lui Maccabi Tel Aviv, cel care s-a accidentat în Supercupa de sâmbătă cu Bnei Yehuda (1-0), nu va face deplasarea la Cluj pentru meciul cu CFR de miercuri. Partida CFR - Maccabi va avea loc miercuri, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.RO și transmis de TV DigiSport și Look Plus. Vladimir Ivic, tehnicianul lui Maccabi, are bătăi de cap înaintea meciului din turul II al Ligii. ...

