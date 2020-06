CFR CLUJ - FCSB. Dică a explicat care crede că e marele avantaj al lui Dan Petrescu diseară 14.06.2020

14.06.2020 CFR CLUJ - FCSB. Dică a explicat care crede că e marele avantaj al lui Dan Petrescu diseară Nicolae Dică, secundul lui Mirel Rădoi la naționala României, a analizat derby-ul CFR Cluj - FCSB. CFR Cluj - FCSB se joacă azi, de la 20:00, și va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport. TV Digi Sport și Look



CFR CLUJ - FCSB. Dică a explicat care crede că e marele avantaj al lui Dan Petrescu diseară

Nicolae Dică, secundul lui Mirel Rădoi la naționala României, a analizat derby-ul CFR Cluj - FCSB. CFR Cluj - FCSB se joacă azi, de la 20:00, și va fi liveTEXT, foto și video pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport. TV Digi Sport și Look Plus. Dică, fost jucător la cele două formații, este de părere că echipa lui Dan Petrescu are un avantaj. ...

CFR CLUJ - FCSB. Dică a explicat care crede că e marele avantaj al lui Dan Petrescu diseară

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Local îşi vor mai face apariţia unele averse de ploaie în cea mai mare parte a ţării. Vântul va sufla moderat în nordul Moldovei şi slab până la moderat în restul teritoriului. Temperaturile maxime se

Investitorul şi dezvoltatorul imobiliar Prime Kapital, lansat de doi dintre foştii executivi ai NEPI, vrea să accelereze dezvoltarea proiectului rezidenţial Avalon Estate, situat în nordul Bucureştiului, lucrările de construcţie urmând să

Noul președinte al Camerei Deputaților, Ion-Marcel Ciolacu (51 de ani), este membru al partidului încă din 1990 când s-a înscris în Frontul Salvării Naționale. Cariera politică a început la nivel local, în Buzău, unde a beneficiat de

Protestul inceput nopatea trecută impotriva conducerii dinamoviste, a continuat si astazi la sala de conferinte de la Saftica, acolo unde trebuia prezentat noul antrenor al echipei, Eugen Neagoe, scrie site-ul

Ion Migdal face lumină în cea mai recentă răfuială dintre ”șmecherii” din Capitală. (Cel mai bine platit job din București) Fratele lui Fane Spoitoru rupe tăcerea după ce cunoscutul Ion Boschet a fost ”măcelărit” în scara blocului.

Victor Ponta a anunțat, miercuri, pe Facebook, că partidul său a fost invitat să facă parte atât din grupul social-democraţilor, cât şi din cel nou format de ALDE, En Marche şi USR-PLUS din Parlamentul European. Citește

Tarom a adunat pierderi totale de 1,73 miliarde de lei (368 milioane de euro) în perioada 2009-

Două autoturise au fost implicate miercuri noaptea, într-un accident. Din cauza carosabilului ud, cei doi șoferi au pierdut controlul volanului. Unul dintre ei a intrat direct în chioşcul de ziare, iar celălalt s-a urcat cu maşina pe trotuar.

Youtube a anunţat miercuri intensificarea luptei sale contra conţinutului plin de ură, interzicând clipurile video care promovează discriminarea sau segregarea, cum este cazul site-urilor ce glorifică nazismul. Citește mai

Lanţul de supermarketuri şi magazine de proximitate Profi, controlat de fondul de investiţii Mid Europa Partners, va lansa marca proprie cu acelaşi nume pe segmentul mediu de

Medicul Dragoș Barcă, de la Spitalul Municipal din Roman, județul Neamț, a fost bătut de un pacient nervos că nu l-a consultat pe el primul. Incidentul a avut loc în noaptea de 27 spre 28 mai și a fost înregistrat de camerele de luat vederi din

Comisia de la Veneția invită autoritățile române să limiteze drastic utilizarea OUG-urilor, potrivit draftului unui aviz realizat cu privire la emiterea OUG 7/2019 și OUG 12/2019, ordonanțe de urgență care au scos în stradă mii de

Acţionarii Transgaz (TGN) au aprobat joi propunerea consiliului de administraţie al companiei de stat de repartizare a unui dividend brut de 21,66 lei pe acţiune din profitul pe 2018 şi au respins propunerea Ministerului Economiei privind un dividend

CANCAN.RO, site-ul nr. 1, este liderul internetului românesc și în luna mai, fiind pe locul 1 în clasamentul BRAT, în ceea ce privește numărul de afișări. Potrivit monitorizării lunare realizată de BRAT, site-ul CANCAN.RO este lider absolut

Roxana de la “Puterea Dragostei” este una dintre vedele show-ului difuzat de Kanal D. Tânără este nonconformistă și nu ține cont de părerile nimănui. Atrage ca un magnet bărbații, dar acum este măcinată de faptul că Bogdan Mocanu, fostul

Limonada este bună oricând, dar mai ales în sezonul cald, atunci când pare cea mai bună idee pentru a te răcori. Citește mai

Deputatul Cătălin Rădulescu anunţă, la RFI, că ”grupul de intelectuali” din PSD, din care susţine că face parte şi el, se pregăteşte să participe la alegerile pentru şefia partidului. Deputatul AKM critică actuala conducere pentru

Senatorul Paul Stănescu a demisionat din funcţia de preşedinte executiv al PSD din motive personale, a declarat, vineri, preşedintele interimar al partidului, Viorica Dăncilă, care a susţinut că a încercat

Eu recomand pe anumite sectoare de activitate ca producătorii să se unească. Fără unire nu ai nicio şansă să fii mai puternic şi să ieşi pe pieţele

Horoscop 1 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 1 iunie 2019 - Berbec: Ai multe dorințe, intenții și îți faci planuri, în mare viteză, ca să le vezi realizate. Problema e că vor apărea și obstacole, deși nici nu