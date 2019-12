CFR CLUJ - CELTIC 2-0 // Două întrebări VITALE despre viitorul campioanei + dezbatere: cine e echipa deceniului, CFR sau FCSB? 13.12.2019

13.12.2019 CFR CLUJ - CELTIC 2-0 // Două întrebări VITALE despre viitorul campioanei + dezbatere: cine e echipa deceniului, CFR sau FCSB? CFR ÎN PRIMĂVARA EUROPA LEAGUE // CFR Cluj a învins-o și pe Celtic, 2-0, și a avansat în șaisprezecimile EL, unde luni îsi va afla adversara. Calificarea, una dintre performanțele remarcabile petrecute în fotbalul românesc în ultimii



CFR CLUJ - CELTIC 2-0 // Două întrebări VITALE despre viitorul campioanei + dezbatere: cine e echipa deceniului, CFR sau FCSB?

CFR ÎN PRIMĂVARA EUROPA LEAGUE // CFR Cluj a învins-o și pe Celtic, 2-0, și a avansat în șaisprezecimile EL, unde luni îsi va afla adversara. Calificarea, una dintre performanțele remarcabile petrecute în fotbalul românesc în ultimii ani, provoacă si dezbateri despre viitorul clubului și soarta lui Dan Petrescu. 1. Garantează calificarea rămânerea lui Dan Petrescu? Ultimele luni au adus în ecuația de la CFR si posibilitatea unei plecări a lui Petrescu. ...

CFR CLUJ - CELTIC 2-0 // Două întrebări VITALE despre viitorul campioanei + dezbatere: cine e echipa deceniului, CFR sau FCSB?

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Senatorii PSD Lia Olguţa Vasilescu şi Claudiu Manda organizează sâmbătă, 30 martie, petrecerea de nuntă la care ar urma să participe în jur de 500 de

Capitala Caracas şi mai multe oraşe mari din Venezuela s-au scufundat din nou în beznă vineri seară, în contextul în care locuitorii îşi reveneau cu greu după uriaşa pană de curent care a paralizat recent

Doi copii cu vârstele de 3 şi 5 ani şi un bărbat au fost răniţi, sâmbătă, într-un accident rutier care a avut loc pe o stradă din Sibiu, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de

New York City, echipa lui Alex Mitriță, 24 de ani, a fost învinsă categoric de Toronto FC, scor 0-4, în etapa a patra din Conferința de Est din MLS. Cu Alexandru Mitriță integralist, New York City nu a putut face față celor de la

Juventus - Empoli se joacă azi de la ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în diret pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport 3. Juventus - Espanyol, LIVE + statistici AICI Echipe probabile: Juventus: Szczesny - Cancelo, Rugani, Chiellini,

Cinci muncitori au fost ucişi şi trei răniţi, vineri seară, într-o explozie provocată de o scurgere de gaz într-o uzină din provincia Shandong în estul Chinei, potrivit autorităţilor locale. Accidentul a avut loc într-o fabrică de procesare

Un turist de 22 de ani a suferit un episod de pierdere de cunoştinţă, în această dimineață, după ce i s-a făcut rău din motive încă necunoscute, la Cabana Suru din Munţii Făgăraşului. Bărbatul va fi preluat de un elicopter SMURD,

Campioana en-titre a Braziliei la surf, Luzimara Souza (23 de ani), a murit după ce a fost lovită de fulger, în timp ce se antrena, anunţă Corriere della Sera. Un localnic din Fortaleza a observat întregul moment şi a scos-o rapid din apă pe

Andreea Esca, în vârstă de 46 de ani, este prezentatoarea ştirilor de la ora 19.00 de la Pro TV, încă de la înfiinţarea postului, în 1995. Galeria Foto. Citește mai

O tânără de 21 de ani din Giurgiu și-a pus capăt zilelor după ce a suferit din dragoste. Apelul la 112 a venit chiar de la mama

Activităţile de căutare şi investigare desfăşurate de poliţişti, în perioada 1 – 29 martie, au avut ca rezultat clarificarea a 862 de cazuri de persoane dispărute sau pe numele cărora existau mandate emise de instanţele de

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad l-au reţinut pentru 24 de ore pe Sergiu Mârza, adjunctul Poliţiei Rutiere Arad, într-un dosar de contrabandă cu

Candidatul PNL aflat pe prima poziţie pe lista pentru alegerile europarlamentare, Rareş Bogdan, a transmis, de la Timişoara, un mesaj de mobilizare la vot şi a criticat PSD, spunând că "România este tristă". "Vom câştiga alegerile

Janet Jackson şi legendarele formaţii britanice Radiohead, The Cure, Roxy Music, The Zombie şi Deff Lepard au intrat împreună, vineri, în 'Rock and Roll Hall of Fame', celebrul panteon al muzicii rock,

Horoscop zilnic Berbec. Fii foarte atent la ideea de afaceri care îţi vine azi, pentru că ar putea avea efecte dintre cele mai profitabile. Ce-i drept, ţi se cere un dram de curaj de a pune în practică

România şi Bulgaria vor să constituie un grup de lucru comun pentru diminuarea importului de maşini vechi şi stabilirea unui mecanism comun de monitorizare a importurilor de vehicule uzate, conform unui

Luminile vor fi stinse, sâmbătă, la Palatul Victoria, între orele 20.30 şi 21.30, Guvernul alăturându-se, astfel, şi anul acesta, instituţiilor şi organizaţiilor care celebrează Ora

Azi continuă meciurile din etapa a 27-a din Liga 2. De la ora 11:00 s-au jucat 6 partide. ACUM se dispută meciul Farul - Chindia. Derby-ul etapei este Petrolul - U Cluj, de la 18:30. Academica Clinceni a urcat provizoriu, cel puțin până la

Gheorghe Petrică Paraschiv, fost pugilist cunoscut în anii 90 şi primul român care a obţinut o centură importantă, a fost arestat, alături de alţi cinci colegi de la sala de box. Poliţiştii de la crimă organizată au descoperit că cei şase

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad l-au reţinut pentru 24 de ore pe Sergiu Mârza, adjunctul Poliţiei Rutiere Arad, într-un dosar de contrabandă cu