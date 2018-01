CFR Cluj îi răspunde lui Nistor după declarațiile acide de azi: "E în eroare!" » Transferul la Dinamo, tot mai departe 09.01.2018

CFR Cluj îi răspunde lui Nistor după declarațiile acide de azi: "E în eroare!" » Transferul la Dinamo, tot mai departe

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, i-a răspuns lui Dan Nistor, cel care a răbufnit la adresa tehnicianului Dan Petrescu (detalii, aici). "Am văzut și m-au mirat aceste declarații. Nistor a fost adus la dorința noastră. El a jucat,



Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, i-a răspuns lui Dan Nistor, cel care a răbufnit la adresa tehnicianului Dan Petrescu (detalii, aici). "Am văzut și m-au mirat aceste declarații. Nistor a fost adus la dorința noastră. El a jucat, are aproape 1.000 de minute jucate pentru noi. Nistor un jucător bun, pe care ne bazăm. Vine cu noi în pregătire, am vorbit cu el. E într-o eroare dacă a spus acele lucruri, dar mâine vom lămuri. ...

