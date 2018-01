CFR Călători: Călătoriile gratuite ale studenţilor cu trenul au costat 176 de milioane de lei 06.01.2018

06.01.2018 CFR Călători: Călătoriile gratuite ale studenţilor cu trenul au costat 176 de milioane de lei Suma aferentă perioadei februarie-noiembrie 2017 pentru călătoriile gratuite ale studenţilor a fost în valoare de aproximativ 176,6 milioane de lei (39 de milioane de euro), reiese dintr-un document al CFR



Suma aferentă perioadei februarie-noiembrie 2017 pentru călătoriile gratuite ale studenţilor a fost în valoare de aproximativ 176,6 milioane de lei (39 de milioane de euro), reiese dintr-un document al CFR Călători.

