Cetelem IFN SA devine sucursală bancară a BNP Paribas Personal Finance 25.01.2018

25.01.2018 Cetelem IFN SA devine sucursală bancară a BNP Paribas Personal Finance Cetelem IFN SA a fuzionat cu BNP Paribas Personal Finance, acţionarul unic al companiei, şi devine sucursală a celei din urmă, sub denumirea BNP Paribas Personal Finance SA Paris, Sucursala Bucureşti, dar activitatea comercială va continua sub



Cetelem IFN SA devine sucursală bancară a BNP Paribas Personal Finance

Cetelem IFN SA a fuzionat cu BNP Paribas Personal Finance, acţionarul unic al companiei, şi devine sucursală a celei din urmă, sub denumirea BNP Paribas Personal Finance SA Paris, Sucursala Bucureşti, dar activitatea comercială va continua sub brandul Cetelem.

Cetelem IFN SA devine sucursală bancară a BNP Paribas Personal Finance

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Poarta numele unui fizician german si este un plan alimentar restrictiv, care promite celor interesate sa slabeasca mult in doar doua saptamani. Dieta germana max plank, se arata in publicatia livestrong.com, este compusa din meniuri stricte pentru

Adevarate sau nu, cati dintre noi trecem indiferenti pe langa o superstitie? Fie ca stim de ea din copilarie sau din traditia populara, fie ca auzim de una noua, tot suntem cu atentia marita si cu ochii in patru, interesati sa tinem macar un pic cont de

Perioada Sărbătorilor de iarnă este și una a cadourilor. Chiar dacă iei daruri în grabă, pe ultima sută de metri, trebuie să ții cont de câteva reguli. Citește mai

Creşterea dobânzilor este unul din cele mai mari riscuri pentru români şi anul viitor, avertizează economiştii, care susţin că indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, va continua

Preşedintele Partidului Popular European din Moldova (PPEM), Iurie Leancă, crede că ar fi mai bine dacă ar fi create condiţii corespunzătoare pentru ca migranţii moldoveni din Rusia să se întoarcă acasă. În opinia sa, cel puţin aceştia ar

AC Milan a eliminat Inter în sferturile de finală ale Cupei Italiei, grație victoriei cu 1-0 obținute în prelungiri. În meciul disputat în campionat, Inter s-a impus cu scorul de 3-2. Primele 90 de minute ale partidei de

Interviul de angajare este o „piatră de încercare” pentru orice persoană care îşi doreşte să acceadă la locul de muncă pe care şi-l doreşte. Pentru a impresiona angajatorul suficent, este necesară respectarea câtorva reguli, potrivit

Corey Lewandowski, fostul manager de campanie al preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, a fost acuzat de hărţuire sexuală de către o cântăreaţă, relatează

Principesa Margareta a României dădea publicităţii, în 2011, „Cartea regală de bucate“, consemnând felurile preferate ale membrilor familiei sale şi detaliind secretele realizării acestor

Numită şi „trestia mirositoare”, obligeana este folosită pentru tratarea bolilor de stomac, calmează spasmele intestinale, combate constipaţia, redă pofta de mâncare şi alungă dependenţa de

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Cerul va fi variabil, însă spre dimineaţă vor fi condiţii de nebulozitate joasă sau de ceaţă. Vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 0...2

Dezbaterea modificărilor la legile justiției a fost ,,ultratransparentă și strălucitoare." Așa consideră președintele PSD, Liviu Dragnea. Într-un interviu televizat, el a adăugat că nicio prevedere adoptată nu afectează

Absolut lăudabilă ideea regizorului Vlad Massaci de a propune destoinicei conduceri a Teatrului Mic introducerea în repertoriu a piesei americanului Tracy Letts Ţinutul din miezul verii. Între paranteze fie spus, Gelu Colceag merită elogiile

Angajatorii din Spaţiul Economic European pun la dispoziţie, prin reţeaua EURES România, 1.088 de locuri de muncă. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeură, Spania, tot în agricultură, în Malta, pentru şoferi de

În incendiul de la Urecheşti au mai ars peste 2.000 de baloţi de lucernă, dar şi foarte multe bunuri de uz

Din noua generaţie de absolvenţi ai şcolilor de poliţie din ţară, către IPJ Olt au fost repartizaţi 14 agenţi de poliţie. S-au afişat, între timp, şi rezultatele în urma testării psihologice a candidaţilor pentru Admiterea

Un articol vechi (din 2004), pe care l-am regăsit cu o crescîndă melancolie... Îl scot, deci, de la naftalină, fac mici readaptări şi îl dedic, la sfîrşit de an, cititorilor obosiţi (ca şi mine): cu cele mai bune urări, fără mari

Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA), împreună cu poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Mureş, fac joi 68 percheziţii la sedii ale Registrului Auto Român (RAR) şi domiciliile unor persoane fizice de pe raza

Atacul vascular cerebral este o patologie gravă şi din ce în ce mai frecventă. Recunoaşterea semnelor este foarte importantă pentru că pacientul are nevoie ca într-o fereastră relativ scurtă de timp să ajungă într-o clinică de neurologie.