CES 2023: LG a prezentat SIGNATURE OLED M cu tehnologie Zero Connect 13.01.2023

LG a prezentat la CES 2023 - LG SIGNATURE OLED M (M3) de 97 de inci, primul televizor pentru utilizatori finali cu tehnologia Zero Connect, o soluție wireless capabilă de transmisie video și audio în timp real la o frecvență de până la 4K 120Hz.

