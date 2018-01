CES 2018. Dell lansează o linie de bijuterii, realizate din electronice reciclate 11.01.2018

11.01.2018 CES 2018. Dell lansează o linie de bijuterii, realizate din electronice reciclate Dell a prezentat la ediția din acest an a CES o… linie de bijuterii. Acestea sunt realizate din metale recuperate din plăci de bază reciclate, scrie The Next Web. Numită “The Circular Collection” (”Colecția Circulară” – n.r.),



Dell a prezentat la ediția din acest an a CES o… linie de bijuterii. Acestea sunt realizate din metale recuperate din plăci de bază reciclate, scrie The Next Web. Numită “The Circular Collection” (”Colecția Circulară” – n.r.), aceasta include inele și cercei din aur și opal. Pentru realizarea colecțiilor, gigantul electronicelor s-a aliat cu un […] Post-ul CES 2018. Dell lansează o linie de bijuterii, realizate din electronice reciclate apare prima dată în Libertatea.ro.

