Certificatul verde, obligatoriu aproape peste tot începând de luni. Care sunt locurile exceptate 22.10.2021

22.10.2021 Certificatul verde, obligatoriu aproape peste tot începând de luni. Care sunt locurile exceptate Începând de luni, 25 octombrie, certificatul verde va fi obligatoriu aproape peste tot. Singurele locuri în care românii vor mai putea merge, fără să prezinte documentul, sunt farmaciile, magazinele alimentare şi bisericile, potrivit noile



Certificatul verde, obligatoriu aproape peste tot începând de luni. Care sunt locurile exceptate

Începând de luni, 25 octombrie, certificatul verde va fi obligatoriu aproape peste tot. Singurele locuri în care românii vor mai putea merge, fără să prezinte documentul, sunt farmaciile, magazinele alimentare şi bisericile, potrivit noile restricţii […] The post Certificatul verde, obligatoriu aproape peste tot începând de luni. Care sunt locurile exceptate appeared first on Cancan.

Certificatul verde, obligatoriu aproape peste tot începând de luni. Care sunt locurile exceptate

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Traficul rutier pe primul lot al autostrăzii Sebeş - Turda a fost deschis joi, 3 decembrie, la ora 16.30. La recepţia lucrărilor şi la evenimentul de inaugurare au fost prezenţi ministrul Transporturilor şi preşedintele companiei Impresa

Faptul că a pierdut alegerile nu-l opreşte pe preşedintele Donald Trump de la a ataca în continuare China, relatează

Spitalul Militar din Craiova va fi centru regional de vaccinare anti-COVID-19, anunţă ministrul apărării, Nicolae Ciucă, informează Agerpres. Ministrul apărării, Nicolae Ciucă, a vizitat câteva secţii ale Spitalului Militar Craiova unde va fi

Edi Iordănescu (42 de ani) a ajuns la un acord cu șefii lui CFR Cluj pentru preluarea funcției de antrenor principal. UPDATE 15:10 - Ce salariu va avea Edi Iordănescu la CFR Cluj Edi Iordănescu va primi un salariu de 15.000 de euro lunar la

Pe parcursul lunii octombrie din 2020, numărul de investitori în fonduri deschise de investiţii s-a majorat cu aproape 6.000 de persoane, la circa 341.580 şi a atins astfel cel mai ridicat nivel din februarie încoace, arată calculele făcute de ZF

Strategia Națională de Vaccinare a fost publicată în Monitorul Oficial în noaptea de joi spre vineri și este în vigoare. Ea cuprinde date despre responsabilii cu imunizarea populației și cine sunt cei care vor

Piaţa valutară s-a temperat în lunile octombrie şi noiembrie, după ce toamna a început cu tensiuni, luna septembrie aducând o succesiune de maxime istorice ale cursului

Tabletele au fost achiziţionate de Ministerul Educaţiei prin programul ”Şcoala de acasă” şi au fost predate vineri, 4 decembrie, Inspectoratului Şcolar Judeţean

România și Polonia se întâlnesc astăzi, de la ora 17:00, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de handbal feminin. România - Polonia poate fi urmărit liveTEXT cu VIDEO și FOTO pe GSP.

Cu două zile înainte de alegerile parlamentare, scriitorul Vasile Ernu atrage atenția, într-un comentariu publicat în Libertatea, că o bună parte a populației nu este reprezentată de marile partide, lansând în același timp o perspectivă

Răzvan Tomescu, comentator la Telekom Sport și Radio România Actualități, a murit noaptea trecută, fiind răpus de coronavirus la Spitalul Universitar (Municipal) din Bucureşti. Fost poloist

Am intrat în ultima lună din 2020 şi evoluţia economiei în trimestrul al treilea, ultimele date disponibile de la Statistică, a fost bună, însă T4 se anunţă unul deosebit de

Accident grav în județul Argeș. Două autoturisme s-au ciocnit violent. Din impact, mașinile s-au transformat în mormane de fiare și o femeie a rămas încarcerată, iar un alt bărbat este în stare gravă. Accidentul rutier […] The post

Pandemia de COVID-19 a avut un impact semnificativ asupra companiilor antreprenoriale, iar una dintre principalele preocu­pări ale firmelor acum este optimizarea costurilor, cred Francesca Postolache şi Cornelia Bumbăcea, parteneri în cadrul PwC

Dezvoltatorii vaccinului rusesc Sputnik V susțin că acesta este eficient în proporție de 95% și că nu provoacă efecte secundare majore, dar este încă în curs de testare în masă, potrivit BBC. Rusia a început programul de vaccinare COVID-19,

Vasluiul este considerat judeţul cu cel mai mare număr de cetăţeni din Republica Moldova care în ultimii ani şi-au stabilit reşedinţa aici. Potrivit estimărilor, în judeţul Vaslui, scriptic, locuiesc în jur de 80.000 de cetăţeni moldoveni,

Dinamo Kiev, echipa antrenată de Mircea Lucescu (75 de ani) a obținut o victorie importantă în Ucraina, pe terenul lui Mariupol, scor 2-1. Mircea Lucescu și Dinamo Kiev rămân lideri în Ucraina. Trupa lui „Il Luce” a început foarte bine

Autorităţile italiene au revizuit condiţiile de intrare în Italia, în contextul evoluţiei pandemiei de COVID-19, precizează Ministerul Afacerilor Externe. În perioada 4 decembrie – 15 ianuarie, România a fost transferată pe lista C din

Rangers a reușit o nouă victorie categorică în Scoția, 4-0 pe terenul celor de la Ross County. Ianis Hagi (22 de ani) a început meciul ca rezervă și a fost introdus pe teren în minutul 75. Ianis Hagi a început ca rezervă ultimele 4 meciuri de

Cinci pacienţi cu COVID-19, aflaţi în stare gravă, sunt transportaţi, luni după-amiază, cu o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, de la Bucureşti la spitale din Moldova şi