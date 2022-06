Cerere Ã®n cÄƒsÄƒtorie distrusÄƒ. Un angajat Disneyland i-a Ã®ntrerupt pe logodnici 12.06.2022

Cerere în căsătorie distrusă. Un angajat Disneyland i-a întrerupt pe logodnici 12.06.2022

12.06.2022 Cerere în căsătorie distrusă. Un angajat Disneyland i-a întrerupt pe logodnici O cerere în căsătorie a fost distrusă de un angajat la Disneyland. Acesta a dat buzna peste logodnici chiar în momentul în care bărbatul punea cea mai importantă întrebare din viaţa lui şi i-a smuls inelul […] The post Cerere în



Cerere în căsătorie distrusă. Un angajat Disneyland i-a întrerupt pe logodnici

O cerere în căsătorie a fost distrusă de un angajat la Disneyland. Acesta a dat buzna peste logodnici chiar în momentul în care bărbatul punea cea mai importantă întrebare din viaţa lui şi i-a smuls inelul […] The post Cerere în căsătorie distrusă. Un angajat Disneyland i-a întrerupt pe logodnici appeared first on Cancan.

Cerere în căsătorie distrusă. Un angajat Disneyland i-a întrerupt pe logodnici

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Citește interviul cu SuperCâștigătorul care a dat marea lovitură! Cu o miza de 2 lei dintr-un Bonus oferit de Superbet, fericitul norocos a lovit superjackpotul acumulat de Inima Neagră de 4,828,861 Lei, cel mai mare din istoria sloturilor online

Fostul monarh ar fi plasat-o ilegal sub supraveghere în Marea Britanie cu ajutorul serviciilor secrete spaniole pe Corinna zu Sayn-Wittgenstein, fosta sa parteneră. Plângerea, scrie Financial Times, a fost

Producătorul de sisteme de gips-car­ton, gleturi şi tencuieli Etex Building Per­for­mance (fosta Siniat România), cu capital bel­gian, este optimist cu privire la evoluţia pieţei de construcţii în

Start-up-ul Stailer.ro din Cluj-Napoca, care a dezvoltat o platformă pentru programări şi atragere de clienţi noi pentru saloanele de înfrumuseţare şi stilişti, a reuşit să atragă o finanţare de tip pre-seed în valoare totală de 500.000

Metode de slăbit şi, mai ales, metode de slăbit rapid, găsim cu sutele, la o simplă căutare pe Google. Însă, de regulă, cele care promit o pierdere rapidă şi masivă în greutate nu-şi menţin rezultatele pe termen lung. Singura reţetă

Rapidiștii îi întâlnesc pe băieții lui Hagi în această seară, pe Arena

După o perioadă în care a lipsit din mediul virtual, Irina, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, a revenit cu o imagine pe Instagram. În fotografie, adolescenta de 14 ani pare abătută, iar cei care o urmăresc au reacționat imediat.

Indicatorul de încredere al CFA România, asociaţia analiştilor financiari, a continuat să crească în iunie şi a ajuns aproape de maximul

Varianta Delta a Covid-19 se răspândește rapid în tot mai multe țări, astfel OMS a tras un semnal de alarmă și îndeamnă populația la respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului și la vaccinare. Mai […] The post

Angajaţii din România au fost pe primul loc în UE la numărul orelor lucrate pe săptămână în 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Astfel, angajaţii români au lucrat, în medie, 40,4 ore pe săptămână anul

După ce l-a dat pe Ionuț Vînă la CSU Craiova, pentru a-i lua pe Andrei Burlacu și Ivan Mamut, Gigi Becali mai vrea să dea un jucător la olteni, pe Andrei Vlad. Portarul de a 22 a venit la FCSB de la CSU Craiova în vara lui 2017, după un scandal

O mamă îşi caută disperată fiul. Tânărul, în vârstă de 29 de ani, a dispărut în urmă cu trei zile și nu mai știe nimic de el. Tânărul, în vârstă de 29 de ani, a […] The post L-ai văzut? Apelul disperat al unei mame, după ce

Frontiera clasică a Imperiului Roman de-a lungul Dunării a fost înscrisă în Patrimoniul Mondial UNESCO, vineri, în cadrul celei de-a 44-a sesiuni a comitetului agenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), reuniune ce se desfăşoară în

România se confruntă cu un val de caniculă, iar anul 2021 este cel al fenomenelor extreme. Din cauza temperaturilor ridicate și-au făcut apariția furtunile uscate. Emisiile de carbon, gazele cu efect de seră, oceanele devin […] The post

O sportivă în vârstă de doar 19 ani a murit. Ea a fost grav lovită în cap în timp ce se antrena pentru proba de aruncarea

În întreaga Polonie, pacienţii care au nevoie de tratament în spital se confruntă cu o criză în creştere: spitalele se închid din lipsă de personal, relatează Politico. Un studiu al Universităţii

Compania Artoil din Timişoara, care face comerţ cu carburanţi, controlată de soţii Alexandra şi Alex Bunceanu, a realizat în 2020 o cifră de afaceri de 486,6 mil. lei (101 mil. euro), în scădere cu 20% faţă de anul anterior, când compania a

Promettre c'est noble. Ein mann, ein wort. Nothing weights lighter than a promise. Noi le avem pe ălea cu capul plecat şi hoţul neprins Pe Dinamo, dacă n-o omori, îţi ia gâtul. Voluntari şi Clinceni tocmai au aflat.

Ne aflăm în plin sezon estival, iar în fiecare weekend turiștii i-au cu asalt litoralul românesc. Astfel, pentru a se asigura că totul este în regulă, inspectorii ANSVSA au derulat o serie de controale și […] The post Ploaie de amenzi pe

Presa din Irlanda anunţă că ţara ar fi cumpărat cel puţin 700.000 de doze de vaccin de la România. Vaccinurile ar urma să fie livrate luna aceasta. Premierul irlandez Micheál Martin a spus că