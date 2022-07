Celulă de criză la DSU, de joi, pentru monitorizarea efectelor produse de caniculă 20.07.2022

20.07.2022 Celulă de criză la DSU, de joi, pentru monitorizarea efectelor produse de caniculă Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, miercuri, într-o declarație de presă că de joi la nivelul CNCCI să funcționeze o celulă de criză care va fi destinată pentru monitorizarea efectelor produse de temperaturile extrem de ridicate. Celula de



Celulă de criză la DSU, de joi, pentru monitorizarea efectelor produse de caniculă

Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, miercuri, într-o declarație de presă că de joi la nivelul CNCCI să funcționeze o celulă de criză care va fi destinată pentru monitorizarea efectelor produse de temperaturile extrem de ridicate. Celula de criză va fi gestionată de Departamentul pentru Situații de Urgență. „Am discutat cu reprezentantul Institutului Național de Meteorologie […]

Celulă de criză la DSU, de joi, pentru monitorizarea efectelor produse de caniculă

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Acum este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din țară, dar puțini sunt cei care știu că la vârsta de zece ani, Selly se ocupa cu lucruri… mai puțin legale. Selly a ajuns la cifra […] The post Din ce făcea Selly bani la vârsta de

Sorana Cîrstea (31 de ani) s-a calificat în turul 2 al US Open după ce a trecut în 3 seturi de Veronika Kudermetova, scor 7-6 (5), 3-6, 6-0, după două ore și 4 minute de joc. Cîrstea a început meciul mai slab, permițându-i lui Kudermetova să

Compania aeriană low-cost Wizz Air a anunţat miercuri că, începând cu 1 decembrie, vaccinarea anti-COVID-19 și testarea antigen/PCR periodică în cazurile speciale vor fi obligatorii pentru toţi membrii echipajului şi însoţitorii săi de zbor,

Constantin Budescu (32 de ani) este dorit în continuare la FCSB de patronul echipei, Gigi Becali. Liber de contract după despărțirea de Damac FC, Budescu nu și-a găsit încă echipă. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că este în

Simona Halep a trecut în turul 3 al US Open, după ce a învins-o pe Kristina Kucova, din Slovacia. Tenismena a revenit pe terenul de tenis după mai bine de 3 luni de absență. Accidentarea […] The post O nouă victorie pentru Simona Halep!

Casa Albă i-a răspuns unui translator afgan care l-a salvat pe Joe Biden în 2008 dintr-o furtună de zăpadă şi care se ascunde acum de

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția haioasă între doi iubiți a devenit virală. -Scumpule, te rog scoate puiul din frigider și pune-l la odihnit cu ceapă, chilli și bere, cam […] The post Bancul zilei |

Mijlocașul român în vârstă de 32 de ani și întrerupt colaborarea cu echipa Damac din Zona Golfului, după doar câteva luni de la semnarea

Moneda naţională a atins joi un nou maxim istoric în raport cu leul, în condiţiile în care cursul calculat de Banca Naţională a României (BNR) a fost de 4,9386 lei/euro, în creştere cu 0,41 bani (0,08%)

Autoritățile din Satu Mare au efectuat, miercuri, 12 percheziții domiciliare, în localitățile Negrești Oaș, Cămărzana și Botiz. Activitățile desfășurate de polițiști și procurori au vizat o grupare specializată în trafic de droguri

Un accident rutier grav a avut loc, miercuri, la ieşirea din Focşani spre Boloteşti, județul Vrancea. În urma impactului, patru persoane au fost rănite, dintre care una a rămas

În pelicula Minority Report, adaptarea cinematografică a romanului lui Philip K. Dick, Tom Cruise joacă rolul unui ofițer din cadrul unității „Pre-Crimă” a Poliției din Los Angeles. Folosind

Capitalizarea OMV Petrom (SNP) a crescut de peste 15 ori în ultimii 20 de ani, de la listarea companiei la BVB, ajungând în şedinţa de vineri la 25 miliarde lei, iar acţiunile au oferit investitorilor un randament mediu de aproximativ 6%, a

Ferma din apropiere de portul din Rotterdam, Țările de Jos, este construită pe trei etaje: sus sunt vacile care pasc, la mijloc este etajul unde laptele este transformat în brânză, iaurt şi unt, iar sub nivelul mării este zona în care

Autorităţile de frontieră române nu au permis intrarea în ţară, vineri dimineaţă, a unui TIR încărcat cu 15 tone de deşeuri textile, reprezentând haine second hand foarte degradate, care au fost aduse

SUPRA: Fitness model, cu trup tras prin inel TITLU: Alina are forme de invidiat ce zăpăcesc orice băiat https://www.instagram.com/alina_grace/ CANCAN.RO plusează și defilează cu cele mai sexy bunăciuni de pe Instagram. Se anunță cod roșu de

Cristian Tudor Popescu a arătat, la Digi24, că premierul Florin Cîţu se teme să nu fie înfrânt în competiţia din PNL de Ludovic Orban, ceea ce l-a determinat să declanşeze conflictul cu USR PLUS, prin revocarea lui Stelian Ion de la Ministerul

Simona Halep, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12, s-a calificat în optimile de finală ale US Open 2021, după ce a învins-o cu scorul de 7-6 (11), 4-6, 6-3, pe Elena Rybakina […] The post Simona Halep s-a calificat în optimile US Open

Comitetul Judeţean pentru Urgenţe Ilfov a anunţat că, de mâine, 4 septembrie, vor intra în vigoare noi restricţii la nivelul localităţii Chiajna. Rata de incidenţă a infecţiilor cu noul coronavirus a ajuns la 2,12 la mia de

Golul 2 marcat de România împotriva Islandei a fost, dincolo de un contraatac de mare clasă pe traseul Camora - Ianis Hagi - Răzvan Marin - Stanciu, o carte câștigătoare a uneia dintre filosofiile pentru care Rădoi a fost criticat. Victoria