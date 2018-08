Celebrul rapper american, Rick Ross, face spectacol în Nuba beach Mamaia VIDEO 26.08.2018

Rapperul american Rich Ross a sosit în România, pentru un mega-spectacol la unul dintre cele mai tari cluburi de pe Litoral, NUBA beach Mamaia. Artistul a fost așteptat cu sufletul la gură de cei dornici de distracție, prezenți în club. Imaginile le puteți vedea aici, pe CANCAN.RO. VEZI AICI VIDEO DE SENZAȚIE Cine este Rich […] The post Celebrul rapper american, Rick Ross, face spectacol în Nuba beach Mamaia VIDEO appeared first on Cancan.ro.

Stiri mondene - Stiri Cancan

