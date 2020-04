Celebrul milionar dă statul în judecată. „Cineva trebuie să plătească pentru…” 23.04.2020

Cunoscutul milionar Adrian Marțian se luptă cu Institutul Cantacuzino pentru avizarea produselor dezinfectante pe care dorește să le doneze. Afaceristul e extrem de hotărât să deschidă proces statului, după ce, din documentația depusă la institut, au dispărut mai multe documente.

Aflat într-o clinică din Germania, între două operații la plămân, Leo Iorga a primit o veste bună din țară. Și din familie. Mezinul i-a călcat pe urme, lansându-se ca solist. În vârstă de doar 20 de ani, Paul Iorga, băiatul solistului de

Andreea Esca este, cu siguranță, cea mai bine plătită prezentatoare TV din România. Banii nu vin, însă, doar din meseria de jurnalistă. Vedeta controlează mai multe afaceri, toate profitabile. Conform wowbiz.ro, știrita deţine firma Andreea

„Randamentul de 70% din 2018 este proporţional cu efortul. Sper ca 2019 să fie cel mai bun de până acum, şi, după toate premisele, cu siguranţă va

Pasagerii unui tren particular care venea sâmbătă, 27 aprilie, la Constanţa au fost daţi jos la o distanţă apreciabilă de gara de la Cernavodă, între liniile de cale

Simona Halep se luptă cu Caroline Garcia în meciul 3 al semifinalei Fed Cup dintre Franța și România. Tot astăzi, Răzvan Lucescu are cel mai important meci din cariera sa de antrenor, de până acum. Partida echipei PAOK Salonic nu este transmisă

Mânăstirea Suroti din Grecia a fost un loc de pelerinaj astăzi, în duminica Floriilor. Printre oamenii aflați acolo s-au numărat și mai multe grupuri de români, mai ales că mânăstirea este considerată „al doilea Athos”. Mănăstirea

O femeie de 68 de ani, din Frătăuții Noi, județul Suceava, a ajuns la spital, în Noaptea de Înviere, după ce casa în care locuia a fost incendiată de persoane necunoscute. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată,

Familia Regală le urează românilor sărbători fericite, cu sănătate şi clipe de împlinire sufletească alături de familie şi de prieteni. Citește mai

Kwek Leng Beng este un mogul imobiliar din Singapore care nu poate trage o linie clară între afaceri şi familie. Soţia acestuia şi fiul său au cumpărat un apartament deţinut de miliardar, pentru 7.2 mil. de dolari, potrivit

Cimitirul Vesel din Săpânţa este una dintre principalele atracţii ale judeţului Maramureş. Vizitat anual de mii de turişti, locul este unul al umorului, în care se face haz de necaz de moarte. Artizanul acestui cimitir, Stan Ioan Pătraş,

Cancer. O tehnologie utilizată de telescoape spaţiale este pe cale să fie adaptată pentru a revoluţiona procedura de diagnosticare a cancerului intestinal în cadrul unei iniţiative de mai multe milioane de lire sterline, la care participă şi

Preşedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat dispus să discute cu Moscova despre conflictul din estul ţării sale, transmite DPA. "Sper că Rusia va da dovezi de deschidere către

Guvernul a anunţat, luni, la Palatul Victoria, un program de sprijin pentru copiii între 0 şi 2 ani, proveniţi din familiile vulnerabile, pentru a beneficia de educaţie timpurie în creşe. Este vorba de o finanţare de 168 de milioane de euro, din

Premierul Viorica Dăncilă a vrut să discute, marţi, cu preşedintele Klaus Iohannis, pe tema remanierii Guvernului, au precizat pentru Libertatea surse politice. Cei doi nu au reuşit să vorbească, pentru că şeful statului avea program. Premierul

Vremea capricioasă strică ultima zi de vacanţă turiştilor care se află în aceste zile la munte. Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă ploi şi intensificări ale vântului pentru următoarele ore ale primei zile din luna

După accidentul în care și-a pierdut viața Răzvan Ciobanu, o nouă veste tragică cutremură țara noastră. Copilul de 14 ani, care a intrat în Dunăre, în zona localității Rașova, pentru a-și recupera papucii și nu a mai ieșit, a fost

CFR Cluj s-a impus în fața Viitorului, scor 3-1, și e aproape de al doilea titlul consecutiv în Liga 1. „Feroviarii” pot deveni campioni matematic chiar etapa următoare. Cu trei runde înainte de finalul sezonului, CFR

Ministerul Afacerilor Externe propune, într-un document care se va afla, miercuri, pe ordinea de zi a Executivului, înfiinţarea a 441 de secţii de votare, în diaspora, la alegerile europarlamentare din 26 mai, mai mult cu 251 de secţii faţă de

Grupul austriac Erste, care deţine în România BCR, a anunţat săptămâna trecută noua structură de conducere de la 1 iulie, care pregăteşte terenul plecării lui Andreas Treichl de la conducerea celui mai mare grup bancar din Europa Centrală

Natura s-a dezlănțuit! Jumătatea de sud a României a fost măturată de ploi şi vijelii, marţi. În multe regiuni din ţară traficul a fost dat peste cap. Citește mai