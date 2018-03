Celebrul manelist Dani Mocanu a fost trimis în judecată de DIICOT! Este acuzat de proxenetism 20.03.2018

20.03.2018 Celebrul manelist Dani Mocanu a fost trimis în judecată de DIICOT! Este acuzat de proxenetism Dani Mocanu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, alături de alte persoane. El este acuzat de fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, proxenetism și spălare de bani, În noiembrie 2017, DIICOT a pus sechestru pe averea



Celebrul manelist Dani Mocanu a fost trimis în judecată de DIICOT! Este acuzat de proxenetism

Dani Mocanu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, alături de alte persoane. El este acuzat de fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, proxenetism și spălare de bani, În noiembrie 2017, DIICOT a pus sechestru pe averea manelistului. Alături de el vor mai fi judecați și Ionel Anton, zis Lupu, Ionuț Vișinescu, Marian […] The post Celebrul manelist Dani Mocanu a fost trimis în judecată de DIICOT! Este acuzat de proxenetism appeared first on Cancan.ro.

Celebrul manelist Dani Mocanu a fost trimis în judecată de DIICOT! Este acuzat de proxenetism

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simoan Halep şi Sorana Cîrstea sunt primele două jucătoare ale României, deşi din punct de vedere sportiv rezultatele celor două nu se pot

Justiţia rusă consideera absolut legal refuzul serviciilor secrete de a dezvălui circumstanţele morţii, într-o închisoare a KGB-ului, a diplomatului suedez Raoul Wallenberg a cărui

Primăvara şi vara este mult mai uşor să faci alegeri alimentare mai sănătoase, datorită abundenţei fructelor şi legumelor de sezon. Iarna însă există mai mult motive pentru care nu

Statutul de Superbrand a fost acordat în urma studiului de piață realizat de Superbrands România cu sprijinul IPSOS, pe un eșantion de 1. Citește mai

Prestaţia slabă a portarului Andrei Vlad din derby-ul de România l-a determinat pe finanţatorul FCSB să tragă linie şi să caute un înlocuitor. Imediat după ce a făcut anunţul, Becali a fost asaltat de

Senatul Universităţii Bucureşti ar urma să ia în discuţie miercuri cererea Asociaţiei 21 Decembrie 1989 de punere la dispoziţia Înaltei Curţi a Aulei din Palatul Facultăţii de Drept pentru desfăşurarea procesului din dosarul Mineriadei

Sunt drumuri în judeţul Buzău unde numai cu şenilele ai şanse de izbândă. Precipitaţiile din ultima vreme au distrus şi mai mult drumul dintre satele Gura Bădicului şi Jghiab, comuna Mânzăleşti, ajuns celebru zilele trecute odată cu

Protagonistul concertului este tânărul pianist Ionuţ Diaconu, student la Universitatea Naţională de Muzică

Forţe siriene proguvernamentale au pătruns, marţi, în regiunea nord-vestică Afrin pentru a interveni în favoarea grupării insurgente kurde YPG şi au fost atacate de armata turcă, relatează site-ul agenţiei

ASR Principele Radu al României se va afla joi, 22 februarie, în Bărăgan, cu ocazia unei duble lansări de carte ce are în prim-plan familia

Un locuitor al raionului Taraclia a fost condamnat la 17 ani privaţiune de libertate pentru tentativă de viol şi acţiuni violente cu caracter sexual săvârşite asupra unei minore de 13 ani din aceeaşi

Abateri grave de la normele sanitare au fost depistate la o întreprindere de mezeluri din oraşul Anenii Noi. Produsele, în valoare de peste 23 de mii de lei, au fost ridicate şi vor fi distruse, transmite

Brandul de bere Carlsberg, aflat în portofoliul United Romanian Breweries Bereprod (URBB), a înregistrat anul trecut o rată de creştere a vânzărilor din România de 21% faţă de

Ofiţerii din cadrul Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău şi specialiştii de la ANSA au efectuat controale inopinate la 11 agenţi economici şi două persoane fizice, specializaţi în comercializarea produselor din carne şi

Sindicaliştii CFR vorbesc, într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Transporturilor, de ”catastrofa economică şi socială” spre care se apropie compania în care de ani de zile indicatorii economici, bugetul şi investiţiile scad,

Se moare cu zile în țara asta, dar nu mai e o noutate. Nu se poate, însă, nici să se mai nască un copil în condiții civilizate. La Spitalul Drăgășani, județul Vâlcea, nu mai

OMV, acţionarul majoritar al Petrom, a anunţat miercuri că profitul său net atribuibil acţionarilor (Clean CCS) a crescut cu 63% anul trecut, la 1,624 miliarde euro, de la 995 milioane de euro în 2016,

Un magazin online pentru copii a introdus plata cu Bitcoin pentru produse precum jucării, cărucioare şi biberoane, se arată într-un comunicat de presă. "Iniţial nu am crezut că merită

O pasarelă s-a prăbuşit peste liniile de lângă Gara Ploieşti Vest. Aceasta susţinea conductele de termoficare şi era foarte ruginită. Traficul feroviar este blocat în zona Gării de

Respectarea angajamentele asumate voluntar prin Acordul de la Paris privind schimbările climatice, semnat de 197 de naţiuni, nu va stăvili creşterea nivelul apelor mărilor şi oceanelor cu 0,7 - 1,2