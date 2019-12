Celebrele gemene de la Indiggo s-au reprofilat: cântă prin biserici! 30.11.2019

Gabriela şi Mihaela Modorcea sunt gemenele de la Indiggo care încercau să cucerească topurile, cu mai mulți ani în urmă, atunci când s-au lansat în muzică, însă au fost dezamăgite fiindcă lumea nu le aprecia eforturile artistice la… adevărata lor valoare. În 2007, Mihaela şi Gabriela Modorcea au părăsit România, nu înainte de a anunţa […] The post Celebrele gemene de la Indiggo s-au reprofilat: cântă prin biserici! appeared first on Cancan.ro.

