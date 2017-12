Celebra parapsiholoagă rupe tăcerea la 10 ani de la dispariţia avocatei: "Elodia este îngropată într-un zid la..." 29.12.2017

Maria Ghiorghiu, clarvăzătoarea care a prezis incendiul de la Colectiv, dar şi alte tragedii din România şi nu numai, a făcut dezvăluiri halucinante în legătură cu locul în care s-ar afla trupul Elodiei Ghinescu. Contactată de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, cunoscuta parapshiholoagă a explicat unde ar fi îngropate rămăşiţele avocatei care a dispărut în urmă cu mai bine de un deceniu, timp în care soţul ei, Cristian Cioacă a fost condamnat la închisoare.



Maria Ghiorghiu, clarvăzătoarea care a prezis incendiul de la Colectiv, dar şi alte tragedii din România şi nu numai, a făcut dezvăluiri halucinante în legătură cu locul în care s-ar afla trupul Elodiei Ghinescu. Contactată de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, cunoscuta parapshiholoagă a explicat unde ar fi îngropate rămăşiţele avocatei care a dispărut în urmă cu mai bine de un deceniu, timp în care soţul ei, Cristian Cioacă a fost condamnat la închisoare. (VEZI ŞI: Cine l-a ajutat pe Cristian Cioacă să scape de cadavrul Elodiei! DESCOPERIRE BOMBĂ la 10 ani după dispariţia avocatei)

