Cele mai sincere mărturisiri ale solistului de la Carla`s Dreams: ”Eu nu cred că sunt un exemplu bun” 07.09.2022

07.09.2022 Cele mai sincere mărturisiri ale solistului de la Carla`s Dreams: ”Eu nu cred că sunt un exemplu bun” Omul din spatele proiectului muzical Carla`s Dreams a oferit unul dintre cele mai sincere interviuri ale vieții sale, în cadrul podcastului Fain & Simplu, realizat de Mihai Morar. Află unele dintre cele mai interesante lucruri […] The post



Cele mai sincere mărturisiri ale solistului de la Carla`s Dreams: ”Eu nu cred că sunt un exemplu bun”

Omul din spatele proiectului muzical Carla`s Dreams a oferit unul dintre cele mai sincere interviuri ale vieții sale, în cadrul podcastului Fain & Simplu, realizat de Mihai Morar. Află unele dintre cele mai interesante lucruri […] The post Cele mai sincere mărturisiri ale solistului de la Carla`s Dreams: ”Eu nu cred că sunt un exemplu bun” appeared first on Cancan.

Cele mai sincere mărturisiri ale solistului de la Carla`s Dreams: ”Eu nu cred că sunt un exemplu bun”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pentru a ajunge la spital unde avea o programare, un tânăr francez în vârstă de 19 ani a prezentat permisul de sănătate al președintelui Emmanuel Macron, care a fost distribuit pe rețelele de socializare, informează lepoint.fr, citat de

Partidele politice din România au primit de la stat aproape 39 de milioane de lei în luna octombrie. PSD și PNL au primit cei mai mulți bani, peste 27 de milioane de

Evoluţiile slabe înregistrate de acţiunile orientate spre creştere s-au resimţit din plin în interiorul Nasdaq 100, indicele american al marilor companii tech, potrivit CNBC. Randamentele obligaţiunilor au crescut pe fondul estimărilor cu privire

Preşedintele ceh Milos Zeman se află sub tratament într-un spital militar din Praga, unde a fost internat de urgenţă. Directorul spitalului militar central din Praga a declarat că Zeman este tratat

România a înregistrat peste 9.000 de noi cazuri de COVID în ultimele 24 ore, iar aproape toate județele sunt în scenariul roșu, cu excepţia judeţelor Covasna şi Harghita, care sunt colorate în galben. Aproape 1.700 de localităţi din România,

Lansat pe 17 septembrie 2021, Squid Game (Jocul Calamarului), a ajuns numărul 1 în peste 90 de țări. Seria TV e un fel de „Jocurile foamei”. Scris încă din 2009, serialul Squid Game a fost […] The post Despre ce este vorba în serialul

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis că nu ar susţine varianta unui Guvern tehnocrat, argumentând că acest lucru ar însemna să nu existe opoziţie în

Trei zodii doresc mai mult respect decât dragoste mai ales în perioada 11-13 octombrie 2021, când Luna se află în semnul Capricornului. Satelitul natural al Pământului influențează stările noastre

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piteşti au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie de 27 de ani, din localitatea Budeasa, ar fi plecat voluntar de la locuinţa sa, posibil cu intenţia de a se

Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat cu ce propunere va merge PSD, luni, la consultările de la Cotroceni, pentru ieșirea din criza politică după căderea Guvernului Cîțu prin moțiune de cenzură. Liderul PSD a dezvăluit strategia principalului

Pe 10 septembrie 2021 austriecii de la Erste publicau pe bvbresearch.ro un raport de analiză pentru furnizorul de servicii medicale private MedLife (M) cu recomandarea de “cumpărare” şi un preţ ţintă pentru următoarele 12 luni de 19,9 lei pe

Femeia în vârstă de 32 de ani a fost transferată de urgență de la Spitalul Județean Turnu-Severin cu insuficiență respiratorie severă. Medicii nu au putut s-o salveze nici pe ea, nici fătul. Era nevaccinată Medicii de la Maternitatea Bucur

Pentru oamenii simpli, a nu avea guvern e o binecuvântare. Măcar pentru o perioadă limitată, n-are cine să pună bețe în roate economiei și să stabilească arbitrar, din pix, învingători

Te-ai întrebat vreodată de ce înfrunți obstacolele în loc să te ascunzi și să speri că lucrurile se vor rezolva de la sine? Stelele ar putea fii rersponsable și probabil ți-ar spune că ești una

„E.ON a trecut în România pragul de 200 de proiecte solare, investiţii în valoare de 40 de milioane de euro, pentru dezvoltarea de sisteme solare pentru partenerii de business”, a spus Volker Raffel, cel care a preluat în vara acestui an

O angajată a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Miercurea Ciuc, diagnosticată cu COVID-19, a murit, informează conducerea

Premierul demis Florin Cîţu s-a văzut marţi, într-o şedinţă ţinută la Vila Lac, cu deputaţii din formaţiunea sa. Printre temele discutate au fost priorităţile legislative, precum şi subiectul crizei

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, afirmă că, în opinia sa, desemnarea sa drept candidat pentru funcţia de prim ministru de către preşedintele Klaus Iohannis este un mesaj din partea şefului statului către PNL, partid de care Iohannis este

Principalul FCSB, Edward Iordănescu, colaboratorii săi și doi fotbaliști (n.r. Cătălin Straton și Sorin Șerban), au ieșit pozitivi la COVID-19 și vor rata următoarele două partide ale vicecampioanei. Până când Iordănescu va ieși din

O tânără din Marea Britanie a trecut printr-o experiență șocantă. Ea le-a mărturisit polițiștilor că a făcut sex cu un bărbat timp de doi ani, dar că nu l-a văzut pentru că era legată la