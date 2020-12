Cele mai populare jocuri din România, de acum, pe 888casino 10.12.2020

10.12.2020 Cele mai populare jocuri din România, de acum, pe 888casino Providerul de jocuri numărul 1 în Europa, EGT, intră în oferta 888casino. Astfel, de acum încolo, jucătorii 888 au la dispoziție și cele mai jucate sloturi din România, Shining Crown, Burning Hot, Dazzling Hot sau […] The post Cele mai



Cele mai populare jocuri din România, de acum, pe 888casino

Providerul de jocuri numărul 1 în Europa, EGT, intră în oferta 888casino. Astfel, de acum încolo, jucătorii 888 au la dispoziție și cele mai jucate sloturi din România, Shining Crown, Burning Hot, Dazzling Hot sau […] The post Cele mai populare jocuri din România, de acum, pe 888casino appeared first on Cancan.ro.

Cele mai populare jocuri din România, de acum, pe 888casino

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Leicester și Liverpool se întâlnesc joi, de la ora 22:00, într-un meci contând pentru ultima etapă a turului din Premier League. Leicester are parte de un sezon neașteptat de bun. „Vulpile” sunt pe doi în clasament și au șansa să

Regele belgienilor, Philippe, a adresat un apel partidelor să se pună de acord cât mai rapid posibil pentru formarea unui guvern federal capabil să ia deciziile politice echilibrate, pentru

Președintele Donald Trump a devenit cel de-al treilea președinte din istoria americană față de care a început procedura de destituire. Această procedură a fost lansată cu exact o săptămână înainte de Crăciun. Proximitatea momentului i-a

Comitetul olimpic rus este încrezător că Rusia va participa sub steag propriu la Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, confirmând că excluderea de la marile competiţii sportive internaţionale, din

Cea mai mare reţea de traficanţi de copii are cartierul general în oraşul ialomiţean Ţăndărei. Peste 180 de copii au fost obligaţi de aceştia să cerşească pe străzile marilor metropole din Anglia. Din cerşetorie s-au strâns averi, iar

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a publicat pe Facebook o nouă fotografie cu partenerul şi fetiţa sa, alături de urarea ”Crăciun fericit împreună cu cei pe care îi iubiţi!”. Mesajele primite de fostul ministru al Dezvoltării,

Trei cutremure succesive s-au produs în Vaslui pe 25 decembrie, în prima zi de Crăciun. Seismele au fost de mică intensitate şi au avut loc puţin după ora 7.00. Cutremurele nu s-au simţit pe o arie largă faţă de epicentru. Toate seismele au

Un scandal ”condimentat” cu lovituri de bâtă, pietre şi ameninţări cu moartea s-a derulat în ziua de Crăciun, la Arieşeni, comuna turistică din Apuseni. Doi tineri şi prietenele lor, care se plimbau cu ATV-ul, susţin că au fost atacaţi

Gică Hagi i-a făcut o surpriză fiului său și a fost alături de el, în Belgia, de Crăciun. Tricourile tuturor jucătorilor din Jupiler League au fost scoase la licitație până la sfârșitul anului într-o campanie caritabilă, printre care și

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost lovit în această seară, în jurul orei 19:00, pe o trecere de pietoni din Sfântu

Compozitoarea americană Allee Willis, care a scris melodia de generic a celebrului serial "Friends", a murit la vârsta de 72 de ani, a anunţat partenera acesteia. Potrivit impresarei sale, Allee Willis a

Donald Trump a spus într-o videconferință organizată în Ajunul Crăciunului că i-a luat Melaniei de Crăciun o felicitare, adăugând că încă se mai gândește și la un alt cadou, potrivit Business Insider. În timpul unei videoconferințe cu

Corinna, soţia fostului pilot de Formula 1 Michael Schumacher, a transmis un mesaj la şase ani de la gravul accident suferit la schi de septuplul campion mondial, în care afirmă că "marile lucruri încep cu paşi mici", mesaj interpretat de presa

Horoscop 26 decembrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 26 decembrie 2019 – Berbec: Poate fi o zi complicată, cu numeroase momente în care vei fi nevoit să cauți soluții noi la problemele vechi, de exemplu cele din

Bărbatul care la începutul lunii decembrie s-a cazat la un hotel din Drobeta Turnu Severin dându-se ca garda de corp a unei vedete şi a furat o maşină a recurs de Crăciun la un alt furt. De această dată, el a furat o maşină tocmai din curtea

Creditarea privată a crescut până la finele lunii noiembrie cu 7,2% faţă de perioada similară a anului trecut, soldul total ajungând la 268 miliarde lei, susţinut de avansul de 9,7% al împrumuturilor în lei, faţă de 2,4% a celor în valută,

Parlamentarii din Camera Comunelor, Camera inferioară a parlamentului britanic, vor vota astăzi acordul de Brexit, înțelegere negociată de guvern pentru retragerea Marea Britanii din cadrul blocului comunitar european la sfârșitul lunii

Japonia urmează să trimită o navă militară şi două avioane pentru a ajuta la apărarea căilor maritime în Orientul Mijlociu, strategice în ce priveşte petrolul, dar fără să se alăture coaliţiei conduse de Statele Unite în regiune, a

Armata rusă a anunţat vineri ''punerea în funcţiune'' a primului său regiment de rachete hipersonice Avangard, una dintre noile arme dezvoltate de Moscova şi considerată de preşedintele Vladimir Putin ca

Familia regretatului artist George Michael a fost lovită de o tragedie fără margini. Sora cea mică a cântărețului a murit la vârsta de 59 de ani. Familia sa a făcut un apel la scurt timp după ce s-a aflat trista veste. Între decesul Melaniei