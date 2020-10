Cele mai populare 20 de lanţuri fast-food din SUA: Jumătate sunt şi în România, dar doar aduse în franciză. Cine lipseşte? 08.10.2020

Cele mai populare 20 de lanţuri fast-food din SUA: Jumătate sunt şi în România, dar doar aduse în franciză. Cine lipseşte?

Opt dintre cele mai mari 15 lanţuri de fast-food din SUA după vânzările din 2019 sunt prezente pe plan local, însă toate sunt aduse în sistem de franciză.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată 517.928 fermieri, cu o sumă totală de 715.413.116 euro, din 16 octombrie până în prezent. Din total, 561.958.064

China a devansat Franţa în cadrul clasamenului anual realizat de Banca Mondială cu privire la uşurinţa de a face afaceri, o evoluţie care evidenţiază trendul mai amplu prin care economiile aflate în curs de dezvoltare prind din urmă economiile

Premierul demis Viorica Dăncilă, preşedinte al PSD, a criticat joi programul de guvernare depus de liberali, susţinând că acesta este "unul pentru ei, şi nu pentru ţară", fiind totodată acceptat

Sergio Ramos (33 de ani, fundaș central), căpitanul lui Real Madrid și al naționalei Spaniei, a făcut un truc pentru a plăti impozite mai mici pentru drepturile de imagine. Și Ramos are probleme cu Fiscul în Spania, anunță cotidianul madrilen

Motorola a lansat ieri, 24 octombrie, două terminale smartphone din clasa de mijloc Moto G8 Plus, Motorola One Macro şi un smartphone ieftin, Moto E6

România trece duminică la ora oficială de iarnă, ora 4.00 devenind ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 27 octombrie să fie cea mai lungă din acest an. CFR Călători a anunţat că schimbarea orei nu modifică mersul trenurilor în

Zece deputaţi ai partidului proprezidenţial „Slujitorii poporului'”urmează să treacă testul cu detectorul de minciuni, pe fondul unor acuzaţii de corupţie, a anunţat această formaţiune, care

Bianca Andreescu, (19 ani, 4 WTA) se pregătește de startul Turneului Campioanelor, de la Shenzen, iar înainte s-a relaxat și s-a bucurat de timpul liber. Andreescu, jucătoare din Canada de origine română, a fost prezentă în urmă cu

România are în acest an de două ori mai puţine persoane cu avuţie sub 10.000 de dolari, faţă de 2018, însă şi numărul bogaţilor cu avuţii de peste un milion de dolari s-a dublat, arată un raport al băncii elveţiene Credit

În lumea întreagă există peste 46 milioane de milionari în dolari, iar cea mai mare parte dintre aceştia sunt americani, arată raportul Global Wealth 2019 realizat de banca elveţiană Credit

Craiova și Dinamo se înfruntă luni, 4 noiembrie, de la 20:30, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Meciul s-ar putea juca la Severin! Vezi AICI programul etapei #15Vezi AICI clasamentul Ligii 1 Înfruntarea dintre olteni și bucureșteni ar trebui să

Control a fost lansat la sfârşitul lunii august a acestui an, însă cum ultima perioadă a fost una extrem de aglomerată în zona de tech, am reuşit să îl joc abia acum, la sfârşit de octombrie. Mă bucur însă că am făcut-o pentru că am

Departamentul Muncii şi Ocupării Forţei de muncă din Filipine a anunţat că Slovenia vrea să importe între 2.000 şi 5.000 de muncitori calificaţi şi semicalificaţi din această ţară pentru a-şi soluţiona problema lipsei de forţă de

Duminică, 27 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 24 octombrie, Loteria Română a acordat 15.825 de castiguri în valoare totală de 1.326.501,64

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 26/27 octombrie 2019, România revine la Timpul Legal Român, ora standard a Europei de Est + 2 UTC. În fiecare an, în luna octombrie are loc schimbarea orei, prin

Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) au aplicat, în primele nouă luni ale anului, amenzi în valoare de aproximativ 40,37 milioane de lei, în creştere cu 37% faţă de aceeaşi perioadă din 2018, când

În 2018, compania a avut afaceri de 1,39 milioane de lei, în creştere cu

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi, focul ar fi izbucnit la compartimentul motor al navei, iar cauza pere să fie un scurt-circuit. Nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube

Simona Halep (28 de ani, 5 WTA) și canadianca Bianca Andreescu (19 ani, 4 WTA) se întâlnesc luni, după ora 14:00, în grupele Turneului Campioanelor, liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport

Pe 1 noiembrie, RADIO ROMÂNIA împlineşte 91 de ani de când intră în casele ascultătorilor din ţară şi din străinătate. Aniversarea difuzării (în 1928) a primei emisiuni a serviciului public de radio este marcată, ca în fiecare an, şi de