Cele mai periculoase zone de pe litoralul românesc. Unde sunt locurile de scăldat cu risc mare de înec 12.08.2022

12.08.2022 Cele mai periculoase zone de pe litoralul românesc. Unde sunt locurile de scăldat cu risc mare de înec Vacanța la mare se poate transforma rapid într-o tragedie, cât timp spiritul aventuros se combină cu lipsa de informare. Ca măsură de protecție, turiștii ar trebui să se informeze despre destinația aleasă, întrucât există o […] The



Cele mai periculoase zone de pe litoralul românesc. Unde sunt locurile de scăldat cu risc mare de înec

Vacanța la mare se poate transforma rapid într-o tragedie, cât timp spiritul aventuros se combină cu lipsa de informare. Ca măsură de protecție, turiștii ar trebui să se informeze despre destinația aleasă, întrucât există o […] The post Cele mai periculoase zone de pe litoralul românesc. Unde sunt locurile de scăldat cu risc mare de înec appeared first on Cancan.

Cele mai periculoase zone de pe litoralul românesc. Unde sunt locurile de scăldat cu risc mare de înec

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Provident Financial România, instituție financiară nebancară (IFN), îți oferă posibilitatea de a obține un credit rapid de nevoi personale, acordat direct la tine acasă, în maximum 48 de ore, prin intermediul serviciului opțional și

Suntem în a doua săptămână de şcoală, iar bilanţul înfectărilor la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Argeş arată 56 de cazuri COVID-19 confirmate. Zeci de clase au trecut la activitate

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunţă că, în ultimele 24 de ore, au fost vaccinate anti-COVID, cu prima doză sau rapel, 15.682 de persoane. Numărul este în creştere faţă de

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, va participa lunea viitoare la dezbaterea „Ora Guvernului” din plenul Camerei Deputaţilor, a stabilit Biroul

ISU Constanţa anunţă că o persoană în vârstă a fost lovită de tren, în zona gării din staţiunea Costineşti. Intervin echipajele SAJ şi elicopterul

O bătaie ca-n filme a avut loc pe Calea Rahovei din București. Sindicaliștii Europol au făcut publice imaginile cu altercația, în care s-au folosit și crose de golf. „La scurt timp

Creşterea galopantă a pre­ţurilor la utilităţi va transforma acest sezon rece într-unul dintre cele mai dificile momente pentru consumatori, nu doar pe plan local, ci la nivel

Câştigătoare la US Open, Emma Răducanu, nu va participa la turneul de la Chicago. Potrivit presei engleze, sportiva de 18 ani s-a retras de la turneul prevăzut în perioada 27 septembrie - 2

Deși lipsită de câțiva titulari, între care de atacanții Alibec, Debeljuh și Omrani, CFR a câștigat meciul cu CSU Craiova într-un stil devenit de-acum clasic. Recunoscut drept specialitatea casei: joc energic și organizat, gol după corner,

Un grav accident rutier a avut loc marţi seara în jdeţul Argeş. Un tânăr de 25 de ani a murit după ce a intrat cu motocicleta pe care o conducea într-un cap de

România trebuie să ajungă la o pondere de 50% a salariului minim în salariul mediu pe economie, pentru că acesta este obiectivul la care s-a înscris, ca stat membru al Uniunii Europene, în cadrul aşa-numitului model social

Partida dintre Petrolul și FCU Craiova a fost marcată de incidente care i-au implicat pe fanii celor 2

”Echo –Factum, mic tratat de meta-meditație”: vioară, pian, etnosculptură - instrumente imposibile, creații soutache. Compania independentă Arte-Factum finalizează Laboratorul de

Depozitele companiilor la bănci se situează preponderent peste pla­fo­nul de garantare de 100.000 de euro (490.000 lei), spre deosebire de persoanele

Horoscopul zilei de 23 septembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur pot fi luați prin surprindere de situații care se petrec în plan sentimental. Azi,

Până miercuri, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.165.886 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 252 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. În

Un caz șocant a avut loc în Bologna, Italia. Un tânăr de 24 de ani, de origine română, a fost jefuit chiar de sora acestuia, în timp ce aștepta în

Precipitaţiile abundente căzute în sudul Spaniei, Granada, Cordoba, Cartagena, au provocat inundaţii de amploare, soldate cu pagube materiale, informează publicaţia spaniolă ABC. Aversele au semănat haos în Cordoba, unde în câteva zeci de

Estonia a avertizat miercuri că îşi va retrage soldaţii din Mali dacă junta aflată la putere în această ţară din Africa va decide să coopereze cu compania paramilitară rusă

Florin Călinescu nu renunță de tot la televiziune. Recent, omul de televiziune a semnat un contract cu postul Prima TV. Acesta a anunțat la mijlocul lunii iulie faptul că încetează contractul între el și postul […] The post Florin