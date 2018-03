Cele mai eficiente metode pentru slabit 08.03.2018

Ne dorim o silueta ideala si primul pas este gasirea celor mai eficiente metode pentru slabit. Dar in majoritatea cazurilor, dietele descoperite pe internet, acele solutii magice si rapide de a pierde kilogramele in plus...

Cei curioşi vor putea vedea începând de vineri, într-un muzeu din Londra, un fragment din uriaşa masă de grăsime (fatberg) ce bloca o conductă de canalizare a oraşului,

Polonia, ţară care depinde de grupul rus Gazprom pentru două treimi din necesarul său de gaze naturale, a făcut din diversificarea livrărilor un obiectiv strategic prin finalizarea unei conducte care să îi

După ce s-a făcut cunoscut pentru că a traversat înot Canalul Mânecii şi apoi întreg cursul Dunării, bibliotecarul din Petroşani, Avram Iancu, a anunţat ieri că a luat decizia de a participa

Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre meciul cu CFR Cluj de sâmbătă, ora 20:45, în direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT, VIDEO, FOTO pe GSP.RO. Finanțatorul roș-albaștrilor i-a făcut o promisiune

Antrenorul lui Dinamo, Vasile Miriuță, a vorbit despre partida de luni cu Concordia Chiajna. Meciul va începe la ora 20:45 și va fi transmis în direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT, VIDEO, FOTO pe

Eliminarea Claudiei Pavel de la “Exatlon” a incins spiritele si a iscat discutii aprinse intre concurentii Echipei Faimosilor. In urma propunerilor spre eliminarea artistei facute de catre Anca Surdu si Diana Bulimar, acestea au fost declarate

De la începutul anului, Adriana Bahmuţeanu s-a retras de pe micul ecran, invocând probleme de sănătate, dar decizia de a-şi da demisia nu a ţinut-o foarte mult. Adriana Bahmuţeanu a revenit la Tv, de data aceasta în postura de invitată şi a

Brigitte Năstase a intentat divorţul de soţul ei, Ilie Năstase, după o serie lungă de despărţiri şi împăcări. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, publică imagini în exclusivitate cu Ilie Năstase după ce Brigitte a deschis procesul de

Englezul Ronnie O'Sullivan şi-a anunţat retragerea de la Romanian Snooker Masters, chiar înainte de efectuarea tragerii la sorţi. Citește mai

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 9 februarie 2018. Citește mai

Nici prin gând nu le-a trecut că, în momentul în care vor doborî copacul, vor avea parte de cea mai şocantă experienţă de până atunci. Prin natura meseriei lor, văzuseră multe la viaţa lor, dar

Autorităţile mexicane au anunţat că au salvat un pui de tigru bengalez care, sedat şi plasat într-un container de plastic, a fost expediat prin poşta rapidă. Citește mai

De la anul, România va primi 109 refugiaţi sirieni, acum relocaţi temporar în Turcia, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu

FCSB - CFR va fi condus până la urmă de Marcel Bârsan. CCA a ajuns la "centralul" de 36 de ani după ce a dat deoparte variantele Colțescu și Avram, arbitri mai experimentați care ar fi putut fi delegați la derby. Delegarea acestui

Evoluțiile lui Sergiu Hanca îl pune pe gânduri și pe Dănuț Lupu, care recunoaște că a avut mai multe discuții cu el, iar căpitanul lui Dinamo s-ar fi supărat pentru că fostul fotbalist i-a spus lucrurile direct, fără să-l

Antrenorul CFR-ului, Dan Petrescu, anunță care are ceva probleme înaintea marelui meci cu FCSB de sâmbătă. Tehnicianul nu a putut susține azi normal ședința de pregătire și, în plus, dezvăluie că are câțiva jucători

Andreea Păstîrnac a fost numită consilier de stat în aparatul de lucru al premierului Dăncilă. Ea a fost eliberată joi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe și numită în noua poziție în cadrul Guvernului, scrie

Colegi de guvern, unul ca vicepremier şi ministru, celălalt pe post de consilier al premierului şi eminenţă cenuşie, Paul Stănescu şi Darius Vâlcov n-au fost întotdeauna în realţii foarte bune. Citește mai

Consultantul politic Cozmin Guşă a analizat, într-o intervenţie telefonică la emisiunea Talk News, cu Denise Rifai, de la Realitatea TV, condamnarea lui Darius Vâlcov, în primă instanţă, la opt ani de

Încă un caz de sclavie cu români în Europa. Circa 200 de muncitori au fost salvaţi de la o fermă de flori din Cornwall, Marea Britanie. Citește mai