Cele mai bune jucatoare de la Shenzhen se înfrunta azi pentru un loc in marea finală! 02.11.2019

Sâmbătă, începând cu ora 12:30, Elina Svitolina va juca prima semifinală, în compania surprizei Belinda Bencic. Apoi, nu mai devreme de ora 14:00, lidera mondială Ashleigh Barty o întâlnește pe Karolina Pliskova „călăul” Simonei Halep. Vor fi confruntări spectacol, iar campioana en-titre, Svitolina, prestează tenisul carierei la aceste turnee finale. Elina Svitolina și-a asigurat calificarea […] The post Cele mai bune jucatoare de la Shenzhen se înfrunta azi pentru un loc in marea finală! appeared first on Cancan.ro.

Povestea este parte a monografiei comunei gălăţene Ghidigeni şi, chiar dacă pe alocuri este în uşoară contradicţie cu dovezile istorice, rămâne una dintre legendele frumoase despre

Cincisprezece judeţe din Moldova, Transilvania şi Muntenia se află miercuri sub o atenţionare Cod galben de vânt puternic şi viscol, la altitudini de peste 1.700 de metri, potrivit Administraţiei Naţionale

Xi Jinping, președintele Chinei, este la finalul unui miniturneu european cu megarezultate. În Italia, un acord-cadru, primul semnat de China cu o țară din G7, deschide calea „Drumului mătăsii” spre

Preşedintele Klaus Iohannis se întâlneşte, miercuri, cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale magistraţilor. Este a doua zi de consultări pe care şeful statului le organizează, la Palatul Cotroceni, pe tema referendumului pentru

Un cutremur foarte puternic va lovi România. INFP a făcut anunțul. Acesta al avea loc în zona Vrancea, la o adâncime de 60 - 180 de

Călătorea cu trenul 9708 în dimineaţa zilei de ieri, de la Venezia spre Milano, fără bilet, când a fost luat la control de Poliţia Feroviară. Este vorba de B.M., 41 de ani, român, aflat în Italia de mai bine de un an, fără o locuinţă

Deputatul Igor Munteanu, reprezentant al societăţii civile în Blocul electoral ACUM, afirmă că în Parlament va face parte din fracţiunea Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr. Anunţul a fost făcut la emisiunea „Punctul pe azi” de la

Biserica Greco-Catolică a început pregătirile pentru evenimentul istoric ce va avea loc în 2 iunie, când Suveranul Pontif, Papa Francisc, va ajunge la Blaj. Pe lângă liturghia şi slujba de beatificare, Papa Francisc va avea o întâlnire şi cu

Igor Dodon spune că în cadrul discuţiilor pe care le-a avut marţi cu liderii Partidului Socialiştilor, Partidului Democrat şi blocului ACUM a văzut că toate aceste trei formaţiuni sunt deschise pentru dialog. Potrivit şefului statului, acest

Abonamentele pentru transportul public local din municipiul Constanţa pot fi achitate şi cu ajutorul unei aplicaţii pentru telefonul

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a informat că a descoperit în magazinele Lidl două tipuri de sandvişuri care ar putea provoca reacţii alergice la

Cauza accidentului ce a avut loc în dimineaţa zilei de miercuri, 27 martie, în judeţul Iaşi, a fost carosabilul acoperit de zăpadă. Consiliul Judeţean Iaşi este instituţia care ar fi trebuit să intervină însă instituţia a încetat

Referendumul - practicat în democraţiile antice din Atena şi Roma - este o modalitate de consultare a cetăţenilor, cu referinţă la o problemă foarte importantă a „cetăţii“, sau a societăţii. Problema deschisă trebuie să fie una

Marii jucători au de rezolvat această problemă ce devine presantă, urgentă şi strategic definitorie pentru noua arhitectură de putere a

Astăzi, de Ziua Mondială a Teatrului, de la ora 11.30 şi până la căderea ultimei cortine, Teatrul Naţional ”I.L.Caragiale” (TNB) îşi deschide porţile pentru toţi cei ce sunt curioşi să descopere ce se întâmplă în spectaculoasa

Fostul deputat Sebastian Ghiţă anunţă că a decis să se retragă de pe lista PRU şi să nu candideze la alegerile euro-parlamentare, afirmând că membri ai familiei sale şi zeci de alţi oameni au fost iarăsi chemaţi la DNA de către

După ce, la sfârşitul anului trecut, Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale completurile de 5 judecători de la Înalta Curte, pe motiv că nu toţi membrii acestor completuri au fost traşi

Ambasada Suediei a transmis, în stilul său caracteristic, plin de umor, un mesaj special de felicitare a Serviciului Român de Informaţii (SRI), care a împlinit pe 26 martie 29 de ani de la

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat că fostul prim-ministru Mihai Tudose, care a suferit marţi un infarct miocardic, se simte bine, exprimându-şi totodată încrederea că în curând acesta se va

Un bărbat de 30 de ani a fost victima unui accident de muncă ce a avut loc miercuri la Exploatarea Minieră Vulcan, din Valea Jiului, minerul fiind surprins de o surpare de cărbune într-un siloz de