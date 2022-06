Cele două zodii care se iubesc, dar nu se pot avea niciodată! Ei sunt Romeo şi Julieta din zodiac 25.06.2022

25.06.2022 Cele două zodii care se iubesc, dar nu se pot avea niciodată! Ei sunt Romeo şi Julieta din zodiac „Romeo şi Julieta” este una dintre cele mai cunoscute şi frumoase povești de dragoste din lume. De o astfel de iubire ar putea avea parte şi două dintre cele 12 zodii, însă cu toate acestea […] The post Cele două zodii care se



Cele două zodii care se iubesc, dar nu se pot avea niciodată! Ei sunt Romeo şi Julieta din zodiac

„Romeo şi Julieta” este una dintre cele mai cunoscute şi frumoase povești de dragoste din lume. De o astfel de iubire ar putea avea parte şi două dintre cele 12 zodii, însă cu toate acestea […] The post Cele două zodii care se iubesc, dar nu se pot avea niciodată! Ei sunt Romeo şi Julieta din zodiac appeared first on Cancan.

Cele două zodii care se iubesc, dar nu se pot avea niciodată! Ei sunt Romeo şi Julieta din zodiac

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Accident GRAV la Tiroliana de la Canionul 7 Scări din Săcele, Braşov! Incidentul a fost provocat de un turist care nu a ținut cont de indicațiile și regulile instructorilor Tirolienei din masivul Piatra

În încercarea de a mai avea un copil, a suferit mai multe pierderi de sarcină. Alte femei ar fi renunţat, nu şi

Guvernul de la Bangkok a anunțat, miercuri, intrarea în faza studiilor clinice pe oameni a două vaccinuri sub formă de spray împotriva coronavirusului, care au dat rezultate încurajatoare până acum la testarea pe șoareci, notează Reuters,

Imixtiunea lui Gigi Becali aproape că nu mai are limite la FCSB: le-a ordonat celor de la echipă să-l bage la joc, în etapele viitoare, pe Andrei Burlacu, atacantul adus de la CSU Craiova, deși acesta n-a mai disputat niciun meci oficial de un an

Flavia Mihășan a devenit mămică pentru a doua oară în luna mai și într-o perioadă foarte scurtă a revenit la silueta care a făcut-o una dintre cele mai dorite femei din showbizz. Aflată într-o minivacanță […] The post Sexy-mămica a

Angajaţii companiei Google care înainte de pandemie lucrau de acasă ar putea primi salarii diferite dacă vor opta pentru trecerea permanentă la munca remote. Acesta este un experiment făcut din ce în ce mai des în Silicon Valley, locul care

Institutul de geologie al SUA a anunțat că miercuri, la ora 17.46 (joi, 1.46 ora locală) a avut loc un seism cu magnitudinea 7,2 în apropierea coastelor filipineze, fiind lansată și o alertă de tsunami, informează Reuters şi Xinhua, citate de

RAPID - FCSB. Alexandru Albu (27 de ani) e unul dintre jucătorii cei mai importanți ai Rapidului. Înainte să se pregătească pentru derby-ul cu FCSB, el jucase doar în ligile mici și prin cartier, ca amator. Rapid - FCSB e programat

Florin Cîțu a fost prins băut la volan într-o intersecție din SUA în 2001, iar ziarele locale de la vremea aceea au relatat incidentul, conform publicaţiei locale ŞtiriSuceava. Florin Cîţu a fost oprit de poliţiştii americani la intersecția

Lionel Messi a semnat cu PSG, însă va mai încasa bani și de la Barcelona. Lionel Messi a semnat cu PSG și va încasa un salariu anual de 35 de milioane de euro, însă mai are de luat bani și de la Barcelona, club care nu a avut resursele

Nu toate poveștile de dragoste au parte de un final fericit, iar unele dintre ele nu beneficiază nici măcar de un început prea bun. Este și cazul lui Emely, o tânără ce a crezut că […] The post A crezut că merge la întâlnirea perfectă,

Curtea de Apel Bucureşti a decis, joi, revocarea controlului judiciar în cazul unui cetăţean grec acuzat de autorităţile din Bulgaria că a ucis un motociclist. Magistraţii au respins astfel arestarea şi extrădarea

Temperaturile vor fi ridicate, joi, în Capitală, iar disconfortul termic va fi accentuat. Potrivit meteorologilor, vremea va fi călduroasă, cu o temperatură maximă de 32 - 33 de grade

Lituanienii de la Apex Alliance au inaugurat hotelul de cinci stele Marmorosch Bucharest, Autograph Collection din Centrul Vechi al Bucureştiului. Renovarea proiectului a durat trei ani, iar investiţia s-a ridicat la 42 milioane

Austria va începe în octombrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru consolidarea imunităţii persoanelor care au primit a doua doză cu nouă luni înainte. Anunțul a fost făcut de ministrul austriac al sănătăţii,

Un bărbat din Marea Britanie a efectuat peste o mie de apeluri false la un număr de urgenţă al Ministerului Sănătăţii pentru a-şi satisface un fetiş sexual legat de picioare, a anunţat poliţia britanică, scrie

Cei mai mulţi angajaţi vor să se întoarcă la birou, dar au devenit extrem de atenţi la sănătatea clădirii în care lucrează, în contextul în care un mediu de lucru sănătos contribuie la limitarea riscurilor epidemiologice, este de părere

Adrian Pigulea, fost fotbalist și ginerele lui Ion Oblemenco, a clarificat situația arenei din Bănie, care nu poartă numele lui Oblemenco în acte. După ce primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a dezvăluit că stadionul se numește „Stadion

Un tânăr a decis să se răzbune pe poliţiştii care i-au oprit cheful. I-a înjurat şi le-a lovit autospeciala cu

iQuest Technologies SRL, companie din Cluj-Napoca specializată în dezvoltarea de soluţii software, a ajuns la finalul anului 2020 la un profit net de aproape 3 milioane de euro (14,7 mil. lei), de la 1,7 mil. euro (8,4 mil. lei) în 2019, după o