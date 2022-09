Cele 4 fructe care te scapă imediat de burtă! Ard grăsimilie într-un timp record 14.09.2022

14.09.2022 Cele 4 fructe care te scapă imediat de burtă! Ard grăsimilie într-un timp record O alimentație sănătoasă poate avea un efect foarte benefic asupra organismului tău. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă să nu ocolești fructele și legumele proaspete, care îți oferă aportul necesar de vitamine și minerale. Iar, cei



Cele 4 fructe care te scapă imediat de burtă! Ard grăsimilie într-un timp record

O alimentație sănătoasă poate avea un efect foarte benefic asupra organismului tău. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă să nu ocolești fructele și legumele proaspete, care îți oferă aportul necesar de vitamine și minerale. Iar, cei […] The post Cele 4 fructe care te scapă imediat de burtă! Ard grăsimilie într-un timp record appeared first on Cancan.

Cele 4 fructe care te scapă imediat de burtă! Ard grăsimilie într-un timp record

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În localul Trade-Inn din Londra, oamenii care vor să scape de dispozitivele electronice vechi le pot folosi ca monedă de schimb pentru a comanda mâncare sau băutură. În acest local sunt acceptate aproape 14.000 de tipuri de dispozitive, de la

Grupul de Comunicare Strategică a anuntat sambătă că cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 3.128 şi în judeţele Prahova -

Gabriela Cristea a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Din fericire, starea ei nu este una gravă, iar aceasta este la domiciliu, acolo unde își face și tratament de

Un tânăr în vârstă de 29 de ani din judeţul Gorj se numără printre pacienţii infectaţi cu SARS-CoV2, care au decedat, potrivit datelor remise vineri de autorităţi, informează

Delicatele lanţuri de apro­vizionare ale lumii sunt sub presiuni uriaşe. Coşmarul blocării acestora împinge în sus preţurile pentru consumatori şi naşte penurii care nu vor dispărea prea

Rapid - CFR Cluj se va juca astăzi, de la

Unul dintre cei mai iubiţi Apostoli care l-au urmat pe Mântuitor este sărbătorit de creştini pe 18 octombrie. Sfântul Luca este socotit patronul iconografiei

Desa Engineering Construction, o companie de construcţii din judeţul Ilfov deţinută de un cetăţean turc, îşi bazează dezvoltarea în perioada următoare pe proiectele din zona rezidenţială, un segment care se află în ascensiune în

Vaccinarea unui singur membru al familiei scade aproape la jumătate riscul ca ceilalți membri să se îmbolnăvească de

Liberalul Florin Roman, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a fost votat şef interimar al forului pentru două săptămâni, perioadă în care ar trebui să fie organizată procedura pentru alegerea noului preşedinte al acestei

City Insurance a dispărut de pe tricouri de la FCSB, după ce a dat faliment. Becali anunță că Betano vrea să devină sponsor principal, însă regulamentul actual al FRF interzice în mod clar ca aceeași societate să fie partenerul numărul 1 la

În această toamnă a văzut o lume întreagă cât de departe este capabilă să meargă, potrivit presei, mafia lemnului din România pentru a încerca să ascundă tăierile ilegale de pădure. Mai mulți jurnaliști și un activist de mediu, Tiberiu

FCSB și Farul ar trebui să joace duminică, de la 20:30, în meciul programat la Ovidiu ar putea fi amânat din cauza problemelor grave de lot pe care le are echipa roș-albastră. Lovită de COVID-19 și de accidentări, FCSB nu are 13 jucători apți

În 2021, într-un context dificil şi cu presiune pe decarbonizarea energiei din România şi Europa, piaţa energiei este dominată de o creştere accelerată a preţurilor energiei electrice (cantităţile de energie pentru semestrul 2 se

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, în vârstă de 95 de ani, a refuzat distincția acordată de revista britanică The Oldie, deoarece consideră că nu îndeplineşte criteriile, a informat AFP, preluată de Agerpres. În schimb, prinţul

Un nou record sumbru a fost înregistrat în judeţul Gorj în privinţa deceselor în rândul pacienţilor diagnosticaţi cu

Pieţele de acţiuni cresc puternic, ofertele de locuri de muncă sunt din ce în ce mai

Gigi Becali vrea să construiască în Băile Olăneşti o mănăstire pentru bărbaţi şi o alta pentru femei. El a recunoscut public că una dintre ele va respecta canoanele de pe Muntele Athos, unde este interzis accesul femeilor, însă

Fostul primar al municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, care executa o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru fapte de corupţie, a fost pus în libertate, marţi, în baza unei sentinţe a Tribunalului

Versatil şi gustos, dovleacul are multe beneficii pentru sănătate şi poate fi folosit în nenumărate reţete. Află în ce afecţiuni este indicat, dar şi cine nu trebuie să-l