Cel mai tare test IQ: Care dintre cele două ceasuri nu este adevărat? 25.02.2022

25.02.2022 Cel mai tare test IQ: Care dintre cele două ceasuri nu este adevărat? Fiecare dintre noi a auzit despre celebrele teste IQ. Toate au, în esență, același scop, de a ne testa inteligența. Iar, astăzi, vă oferim o oportunitatea de a vă pune la încercare creierul și abilitățile […] The post Cel mai tare test



Cel mai tare test IQ: Care dintre cele două ceasuri nu este adevărat?

Fiecare dintre noi a auzit despre celebrele teste IQ. Toate au, în esență, același scop, de a ne testa inteligența. Iar, astăzi, vă oferim o oportunitatea de a vă pune la încercare creierul și abilitățile […] The post Cel mai tare test IQ: Care dintre cele două ceasuri nu este adevărat? appeared first on Cancan.

Cel mai tare test IQ: Care dintre cele două ceasuri nu este adevărat?

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cele mai multe decese înregistrate în februarie 2021 au avut drept cauză boli ale aparatului circulator şi respirator, pe locul trei fiind tumorile, se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică, dat astăzi

Viaţa Marinelei Ion, de la Poliţia Municipiului Giurgiu- IPJ Giurgiu, care urma sa fie operată de urgenţă la Spitalul Foişor din Bucureşti, este în pericol, după ce unitatea medicală a devenit suport

Un nou incident armat a avut loc, marţi, la Paris, fiind rănite prin împuşcare două persoane, o fată în vârstă de zece ani şi tatăl acesteia, anunţă autorităţile franceze, conform publicaţiilor Le Figaro

Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția că, deși pandemia ar putea fi controlată în câteva luni, există riscul ca ”automulţumirea, confuzia și inconsecvenţa” să o prelungeacă mult mai

Mioara Olteanu, fondatoare a magazinelor de suveniruri Art & Craft, prezente în toate aeroporturile internaţionale din România, susţine că incertitudinea creată de pandemie a făcut ca pasagerii să fie mult mai stre­saţi atunci când au

Search Corporation, o companie de proiectare şi consultanţă în infrastructură, a încheiat anul trecut mai multe contracte pentru lucrări de infrastructură, anul fiind prielnic pentru companiile din

La un an şi două luni de la ultima lor spargere cunoscută, doi hoţi din Argeş au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, care a dispus, în cazul lor, măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de

Victor Becali a încercat să-l apere pe Florinel Coman (23 de ani) și a susținut că atacantul de la FCSB a suferit o accidentare din cauza unui antrenament de pe teren sintetic, efectuat la națională. Realitatea e că Rădoi nu a programat nicio

Chiar dacă sunt rare, trombozele semnalate la persoanele vaccinate cu Johnson & Johnson, după cele apărute în cazul AstraZeneca, zdruncină încrederea în cele două seruri. Iar asta reprezintă o problemă serioasă pentru campania globală de

Regizorul şi scenaristul Radu Jude va fi omagiat la Festivalul La Rochelle Cinéma (Fema), care va avea loc între 25 iunie şi 4 iulie

Un incendiu a izbucnit la acoperișul unui bloc din orașul Giurgiu. Aproximativ 25 de persoane au fost evacuate de echipajele de pompieri și jandarmi, iar o femeie în vârstă a primit

BRD-SocGen, a treia bancă de pe piaţa locală după active, anunţă că a început transferul utilizatorilor serviciilor MyBRD către noua platforma de online banking, You, lansată de instituţia bancară la finalul anului

Sferturile bombă din Europa League vor stabili diseară cele 4 calificate în semifinale! 1. Sferturile Europa League din oferta Super Cota Slavia Praga-Arsenal (1:1) în tur și Roma-Ajax (2:1 în tur)) sunt partidele pentru care […] The post Top

Primele 60.000 de doze de Johnson&Johnson au ajuns miercuri dimineașă în România. Vaccinul dezvoltat de compania americană întâmpină aceleași probleme ca cel de la AstraZeneca, fiind raportată apariția unor cheaguri de sânge la mai multe

Secretarul de Stat american Antony Blinken efectua joi o vizită-surpriză în Afganistan, cu scopul de a prezenta Guvernului afgan planul administraţiei lui Joe Biden cu privire la retragerea tuturor trupelor americane până la 11 septembrie, la

Autorul golului decisiv, atât în tur, cât și la retur, Phil Foden l-a eliminat pe Erling Haaland, dar dă acum peste Kylian Mbappe. Francezul a scos-o pe Manchester City deja cu Monaco acum patru ani. Ce traseu în fazele eliminatorii are PSG în

Revoluție pregătită de UEFA la Nyon. S-ar putea suprima, total sau parțial, avantajul de a marca pe teren străin în meciurile din fazele eliminatorii. O decizie s-ar lua mâine. Fotbalul e în continuă schimbare și UEFA vrea să îl modernizeze,

Prim-vicepreşedintele PSD Gabriela Firea afirmă, după ce Vlad Voiculescu a criticat metodologia de stabilire a deceselor provocate de COVID, că e dezgustător să constatăm că cei de la USR-PLUS au invocat „transparenţa” doar când au vrut

Chimcomplex Borzeşti, companie care deţine platformele Oltchim (Vâlcea) şi Borzeşti, controlată de Ştefan Vuza, a admis la majorarea de capital patru investitori, care au putut vărsa ca prime de emisiune de acţiuni cel puţin 1 milion de euro,

Bernard Madoff, arhitectul celei mai mari și mai elaborate fraude financiare din istoria Statelor Unite, prin care a păcălit zeci de mii de clieni și a obținut circa 65 de miliarde de dolari, a murit în închisoare, cu puțin timp înainte de a