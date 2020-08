Cel mai tânar pacient cu Covid-19 care a murit în România: un băiat de 18 ani care suferea de cancer 24.08.2020

24.08.2020 Cel mai tânar pacient cu Covid-19 care a murit în România: un băiat de 18 ani care suferea de cancer Primul adolescent care a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus era în categoria de vârstă 10-18 ani, protrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS). Este vorba despre primul caz de deces în această categorie de vârstă, înregistrat



Cel mai tânar pacient cu Covid-19 care a murit în România: un băiat de 18 ani care suferea de cancer

Primul adolescent care a murit după ce s-a infectat cu noul coronavirus era în categoria de vârstă 10-18 ani, protrivit Grupului de Comunicare Strategică (GCS). Este vorba despre primul caz de deces în această categorie de vârstă, înregistrat de la începutul panedemiei. Tânărul care a decedat avea şi alte boli cronice, potrivit raportului oficial.

Cel mai tânar pacient cu Covid-19 care a murit în România: un băiat de 18 ani care suferea de cancer

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

După două tentative, în 1994 şi 1999, organizatorii Festivalului Wodstock au sperat anul acesta să se apropie de euforia sfârşitului anilor 60. Miley Cyrus şi The Black Keys, au urcat pe scenă, din

Summer Holiday mood on! Fie că ai plănuit o vacanţă la munte sau la mare, produsele tale favorite de la www.sensodays.ro sunt un must have în bagajul de travel. Iar pentru că vara aceasta se poartă Sensodays, Adina Halas, Andreea Perju şi Geanina

A spune adio Regatului Unit întins pe nisip şi degustând feluri de bucate europene... Ideea originală a unui olandez în vederea Brexitului a suscitat interesul a mii de persoane marţi, relatează

SafeTech Innovations, companie care activează în domeniul securităţii cibernetice şi care vrea să se listeze la bursă pe segmentul AeRO pentru a se dezvolta, a încheiat prima jumătate a anului 2019 cu un profit net de 279.000 de lei, dublu

Carlos Ramos, arbitrul de scaun care a oficiat finala de la US Open 2018 dintre Serena Williams (37 de ani, 8 WTA) și Naomi Osaka (21 de ani, 1 WTA), scor 2-6, 4-6 nu va conduce niciun meci al surorilor Williams la ediția din 2019 de la US

Joi 19 septembrie ora 19.00 va avea loc spectacolul Matraguna, găzduit de Teatrul Nottara. Regia și adaptarea: Vinicius Tomescu Mișcarea scenică: Adina Cezar Costumele: Cristina

Compania poloneză din sectorul tehnologiei spaţiale Astri Polska a încheiat un contract privind furnizarea către Agenţia Spaţială Europeană de instrumente pentru un proiect pentru sateliţi meteo de generaţie următoare, scrie

Compania americană de logistică UPS îl numeşte pe Yannick Mooijman în funcţia de director general pentru România, Ungaria, Grecia, şi Slovenia, fiind responsabil de operaţiunile, dezvoltarea de business şi strategia UPS din cele patru

Atmosfera din lotul Spaniei nu este una liniștită înaintea meciului cu România din preliminariile Euro 2020. Kepa Arrizabalaga (24 de ani) îl va înlocui în poartă pe David de Gea (28 de ani). Meciul României cu Spania se va juca pe 5 septembrie,

Autorităţile au început controlul în unităţile de învăţământ în perspectiva debutului anului şcolar. Inspectorii au constatat câteva

Un bărbat de 37 de ani este cercetat pentru braconaj, în contextul în care poliţiştii au stabilit că acesta a împuşcat ilegal păsări timp de şapte

Ana Bogdan (26 de ani, 147 WTA) a trecut de bulgăroaica Isabella Shinikova (27 de ani, 217 WTA), scor 6-1, 6-3, și a avansat pe tabloul principal de la US Open. Favorită certă înaintea înfruntării, Ana nu a dezamăgit. A servit excelent,

Cea de-a doua seară a Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2019, în care vor urca pe scenă cântăreţele Emeli Sandé şi Irina Rimes, este sold-out, potrivit

Până duminică, 25 august, ora 22.00, disconfortul termic va fi ridicat, iar local în regiunile vestice, sudice şi sud-estice indicele temperatură-umezeală va depăşi pragul critic de 80

Real Madrid joacă azi primul meci pe teren propriu din noul sezon. Echipa lui Zinedine Zidane primește vizita lui Real Valladolid, iar partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Telekom Sport 2 și TV Digi Sport 2.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Statele Unite şi Coreea de Nord au o relaţie bună, iar liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a fost „destul de direct” în relaţia cu el, potrivit

Suntem obişnuiţi cu reţetele tradiţionale de zacuscă, însă ce aţi spune de varianta mediteraneană cu apio, fulgi chilli, capere şi

Noile imagini 4K ale celui mai renumit naufragiu din istorie relevă o prăbușire parțială a vasului "Titanic" la circa 4.000 de metri adâncime în Oceanul Atlantic, scrie dailymail. Înregistrările

Codrin Ştefănescu a afirmat, sâmbătă, după ce PSD a validat-o în Congres pe Viorica Dăncilă drept candidatul partidului la prezidenţiale, că fiecare lider de filială ar trebui să se mobilizeze şi să îşi asume rezultatul

Pilotul estonian Ott Tanak (Toyota) şi-a consolidat poziţia de lider al Raliului Germaniei, a 14-a etapă a Campionatului Mondial (WRC), după probele speciale desfăşurate pe parcursul zilei de vineri în