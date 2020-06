Cel mai mare club din România, falimentat de pandemie?! “Regina chefurilor” ar fi fost evacuată pentru o datorie de… 30.06.2020

Cel mai mare club din România, falimentat de pandemie?! "Regina chefurilor" ar fi fost evacuată pentru o datorie de… Ridicarea anumitor măsuri de restricție nu a început deloc bine pentru amatorii de manele. CANCAN.RO a aflat că „La Mia Musica", cel mai mare club de muzică de petrecere din România, ar fi fost falimentat de pandemia de coronavirus.



Ridicarea anumitor măsuri de restricție nu a început deloc bine pentru amatorii de manele. CANCAN.RO a aflat că „La Mia Musica”, cel mai mare club de muzică de petrecere din România, ar fi fost falimentat de pandemia de coronavirus. Emilia-Mihaela Bozică, patroana localului, ar fi fost evacuată pentru datorii care depășesc 100.000 de euro. Atenție, […] The post Cel mai mare club din România, falimentat de pandemie?! “Regina chefurilor” ar fi fost evacuată pentru o datorie de… appeared first on Cancan.ro.

