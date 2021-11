Cel mai lung caz de boală cu virusul SARS-CoV-2 este al unei femei testată pozitiv anul trecut. S-a vindecat după 335 de zile 21.11.2021

21.11.2021 Cel mai lung caz de boală cu virusul SARS-CoV-2 este al unei femei testată pozitiv anul trecut. S-a vindecat după 335 de zile Recordul a fost atins de o americancă în vârstă de 47 de ani. Femeia a fost testată pozitiv COVID-19 pe o perioadă de 335 de zile și a preferat să rămână sub protecția anonimatului. Cazul […] The post Cel mai lung caz de boală cu



Cel mai lung caz de boală cu virusul SARS-CoV-2 este al unei femei testată pozitiv anul trecut. S-a vindecat după 335 de zile

Recordul a fost atins de o americancă în vârstă de 47 de ani. Femeia a fost testată pozitiv COVID-19 pe o perioadă de 335 de zile și a preferat să rămână sub protecția anonimatului. Cazul […] The post Cel mai lung caz de boală cu virusul SARS-CoV-2 este al unei femei testată pozitiv anul trecut. S-a vindecat după 335 de zile appeared first on Cancan.

Cel mai lung caz de boală cu virusul SARS-CoV-2 este al unei femei testată pozitiv anul trecut. S-a vindecat după 335 de zile

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Măsurile economice și fiscale luate de autorități nu sunt coerente, motiv pentru care nu pot fi realizate planuri de afaceri pe termen scurt și mediu. Mai mult, gradul de îndatorare al societăților a

Directoratul SIF Transilvania (SIF3) a hotărât convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor pe 16 februarie ca urmare a solicitării unui grup de acţionari ce deţin 6,07% din capitalul social, prin care aceştia propun tragerea la

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Discuția cu o clientă l-a pus pe gânduri pe un ginecolog, care a rămas fără replică chiar în cabinetul său. O zi obișnuită la serviciu. […] The post Bancul zilei | Ce i-a

Meteorologii au emis, joi, o prognoză specială pentru Bucureşti, valabilă până sâmbătă la ora 10.00. În prima parte a prognozei, vremea se menține caldă, cu rafale de vânt ce pot atinge 40 de kilometri

China a înregistrat, joi, 63 de cazuri noi de COVID-19, în ultimele 24 de ore, un record după luna iulie, în contextul în care un nou focar de COVID-19 a izbucnit în regiunea limitrofă a Beijingului. China

Cam în fiecare an în presă apar imagini dezolante cu starea stadionului din Bacău: o ruină în adevăratul sens al cuvântului. E greu de crezut că în urmă cu 10-15 ani se adunau aici zeci de mii de suporteri pătimași să susțină

Horoscopul zilei de 8 ianuarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Indicele principal BET, al celor mai tranzacţionate 17 acţiuni de la bursa românească, a atins joi după-amiază pragul psihologic de 10.000 de puncte pentru prima oară din 21 februarie 2020

România s-a alăturat demersului comun al statelor din cadrul Parteneriatului Estic (PaE) privind facilitatrea accesului la vaccinuri anti-COVID-19, "în mod similar cu asistența preconizată pentru statele din Balcanii de Vest", informează MAE,

O femeie în vârstă de 78 de ani, din Brebeni, a murit joi dimineaţă spulberată de un autoturism, pe drumul judeţean DJ 546, care trece prin

Ce părere aveţi despre acest manager de top care a aplicat pentru un job la o multinaţională, cu salariul net de 5,000€ + variabil + multe

În ciuda deteriorării accentuate a mediului economic, premierul Florin Cîţu continuă să susţină că anul trecut nu a fost unul dezastruos pentru economia românească. „În 2020 am stopat căderea

Bico Industries, producător de plasă din fibră de sticlă, estimează că cifra de afaceri a companiei a ajuns la 54 de milioane de lei în 2020, similar cu anul

Artistul pop Peter Andre în vârstă de 47 de ani a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, asta după ce inclusiv soția sa a contractat virusul, în luna iulie a anului 2020. Peter Andre a […] The post Peter Andre a fost testat pozitiv cu

Costel Alexe a fost, joi, la DNA, pentru a fi audiat. Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere corupției a dispus efectuarea urmăririi penale față de suspectul Costel Alexe. El va fi cercetat în stare de libertate și nu are

Companiile de asigurări de pe piaţa locală au cedat în reasigurare circa 33,6% din volumul total al primelor brute subscrise la nivelul întregii pieţei în primele nouă luni din 2020, însemnând o valoare de 2,9 miliarde de lei, potrivit datelor

Al Hilal, echipa lui Răzvan Lucescu (51 de ani), a făcut doar un egal astăzi, 2-2 în deplasare cu Al-Batin (locul 14), dar rămâne lider în campionatul saudit. Răzvan Lucescu are probleme în campionatul saudit. Deținătoarea titlului nu mai

Inspectoratul Școlar București i-a retras în ședința de vineri Cristinei Popa numirea în postul de director al Colegiului German Goethe din Capitală. Decizia a fost luată pe motiv că „nu avea acordul Forumului Democrat al Germanilor din

Borussia Monchengladbach a obținut 3 puncte importante în etapa 15 din Bundesliga, după 3-2 cu Bayern Munchen, campioana en-titre. Meciul a început excelent pentru campioana Europei. Bayern avea un avantaj de două goluri în minutul 26, după

Organizatorii de la Australian Open fac eforturi uriașe pentru jucători, care sunt nevoiți să stea 14 zile în carantină înainte de startul turneului de la Melbourne. Australian Open va începe pe 8 februarie, la Melbourne, acolo unde se joacă de