Cel mai ieftin abonament costă 900 de euro » Fanii sunt revoltați 13.03.2018

13.03.2018 Cel mai ieftin abonament costă 900 de euro » Fanii sunt revoltați Tottenham se va muta la începutul sezonului viitor pe noua arenă de 62.000 de locuri, iar prețurile abonamentelor anunțate de oficiali i-au speriat pe fanii nord-londonezilor. Tottenham a disputat partidele de pe teren propriu din acest sezon pe



Tottenham se va muta la începutul sezonului viitor pe noua arenă de 62.000 de locuri, iar prețurile abonamentelor anunțate de oficiali i-au speriat pe fanii nord-londonezilor. Tottenham a disputat partidele de pe teren propriu din acest sezon pe Wembley . Vechiul White Hart Lane a fost înlocuit cu o arenă modernă de 62.000 de locuri, care pare a fi gata de inaugurare. ...

Șocul suferit pe 22 ianuarie 2017 a fost prea mult pentru Ryan Mason. Atunci, mijlocașul lui Hull City a fost victima unei ciocniri înfiorătoare cu Gary Cahill, fundașul lui Chelsea, suferind un grav traumatism cranian. Operat atunci,

Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit că s-a înțeles cu Ionuț Negoiță, finanțatorul lui Dinamo, pentru transferul lui Adam Nemec. Atacantul slovac de 32 de ani este în ultimele 6 luni de contract cu Dinamo, iar FCSB l-a dorit

"Neymar semnează cu Real Madrid în 2019", anunță astăzi Mundo Deportivo. Presa din Spania scrie că brazilianul de 26 de ani vrea să revină în La Liga la doi ani după transferul la PSG, pentru 222 de milioane de euro. Florentino Perez,

Japonezul Kei Saito, care concura în probele de short-track, este primul sportiv care a fost depistat pozitiv la un control doping la Jocurile Olimpice de iarnă, de la PyeongChang. Patinatorul în vârstă de 21 de ani a folosit un

Presa din Belgia anunță că Mircea Rednic, 55 de ani, a plecat de la Mouscron, la 1 ani și o lună după ce a venit în Belgia. După 26 de etape, Mouscron este pe locul 12, cu 29 de puncte. În finalul sezonului trecut,

În vârstă de 19 ani, Carmen Minune s-a transformat într-o femeie foarte frumoasă şi nu se sfieşte să pozeze provocator. Recent, în presă au apărut zvonuri care susţineau că fiica lui Adi Minune şi-ar fi pus silicoane, însă mama tinerei a

Specialiştii în nutriţie au descoperit o dietă-minune care vindecă mai multe boli grave, precum cancerul şi diabietul. Deşi toată lumea crede că grăsimilie sunt dăunătoare, un regim cu un conţinut normal de grăsimi nu dăunează

In timpul unei zile fara prea multa miscare, o femeie poate arde cam 40 g grasimi – deci, doar o parte din cat consuma. In mod obisnuit, mesele noastre contin in jur de 70 g grasimi pe zi (chiar si 120 g in weekend). Citește mai

Poliţiştii Locali din Craiova cu atribuţii în domeniul circulaţiei au de acum camere miniaturale care înregistrează audio şi video toate acţiunile desfăşurate de

Aproximativ 120 de kilometri de drumuri judeţene din Vrancea vor fi modernizaţi total în următorii trei ani, cu bani de la Uniunea Europeană. Este vorba despre proiecte finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul

Grăsimea abdominală nu este doar inestetică, ci este şi extrem de periculoasă pentru sănătatea ta. Află cum poţi scăpa de ea fără să îţi prejudiciezi

Operaţiunile de foraj lansate de Republica Cipru în apele sale teritoriale a înfuriat Ankara, ale cărei trupe ocupă partea de nord a insulei. Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marţi cu privire la posibilitatea unei intervenţii

Eleva care posta pe pagina sa de Facebook întâmplări mai puţin plăcute din propria şcoală a decis să îşi continue studiile în altă ţară, alături de părinţii ei. „Adevărul“ a discutat şi cu directorul şcolii pe care fata o lasă

Recepţia lotului 4 al Autostrăzii A10 Sebeş-Turda, în lungime de circa 16 km şi care se termină într-un nod spectaculos la Turda, unde intersectează A3 spre Gilău şi DN1, a fost stabilită pentru data de 15

Pe 6 ianuarie 1938, Samuel Beckett era înjunghiat, pe o stradă din Paris, de către un proxenet pe nume Robert- Jules Prudent. Dacă Beckett ar fi murit în acel moment, nu ar fi ajuns simbolul care este azi, căci nu îşi scrisese încă niciuna

Este clar: fotbalul nu ţine cont de nicio zi... simbolică sau nu, şi tot aşa cum nu dă doi lei pe zilele de naştere ale jucătorilor tot aşa nu se sinchiseşte deloc de faptul că astă seară de la membrii sexului masculin se aşteaptă cu

Premierul Viorica Dăncilă a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, Xu Feihong. Pe lista temelor de discuţie s-au aflat cooperarea economică, dar şi cooperările din domeniile

Deputatul Victor Paul Dobre (PNL) propune o reformă a administraţiei publice, prin desfiinţarea unităţilor administrativ-teritoriale cu mai puţin de 1.500 de locuitori, reorganizarea judeţelor, ceea ce înseamnă că 15 dintre acestea, cele mai

O femeie care a avut probleme cu greutatea toată viaţa vorbeşte despre cum a reuşit să slăbească 40 de kilograme cu ajutorul dietei keto, scrie Dailymail. Shannon Anderson, în vârstă de 26 de

Reprezentanţii Filialei Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război (ANVR) Vaslui susţin că mai mulţi veterani de război din judeţ nu sunt lăsaţi să circule cu microbuzele, deşi, potrivit