Cel mai exact test de până acum pentru depistarea COVID-19 şi a anticorpilor, aprobat în SUA 27.11.2020

27.11.2020 Cel mai exact test de până acum pentru depistarea COVID-19 şi a anticorpilor, aprobat în SUA Un nou test de depistare a maladiei COVID-19 şi a anticorpilor, care măsoară nu doar prezenţa anticorpilor produşi de organismul uman după expunerea la noul coronavirus, ci şi nivelul de protecţie asigurat de aceştia, a fost aprobat în Statele



Cel mai exact test de până acum pentru depistarea COVID-19 şi a anticorpilor, aprobat în SUA

Un nou test de depistare a maladiei COVID-19 şi a anticorpilor, care măsoară nu doar prezenţa anticorpilor produşi de organismul uman după expunerea la noul coronavirus, ci şi nivelul de protecţie asigurat de aceştia, a fost aprobat în Statele Unite, informează DPA, citată de Agerpres. Testul a primit miercuri autorizaţia de utilizare în regim de […]

Cel mai exact test de până acum pentru depistarea COVID-19 şi a anticorpilor, aprobat în SUA

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

CFR ÎN PRIMĂVARA EUROPA LEAGUE // CFR Cluj a învins-o și pe Celtic, 2-0, și a avansat în șaisprezecimile EL, unde luni îsi va afla adversara. Calificarea, una dintre performanțele remarcabile petrecute în fotbalul românesc în ultimii

Horoscopul zilei de 14 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 14 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru

Jurnalistele Emma Zeicescu, realizatoare a emisiunii „Ca-n viaţă“, şi Emanuela Schweninger, care a fost numită de şefa TVR Doina Gradea „cap de porc“, pleacă de la Televiziunea

După trei ani de pauză, Antena 1 reinventează emisiunea ”Mireasă pentru fiul meu”. Firește, țintele producătorilor sunt nume sonore din lumea showbiz-ului. Iar aceștia țin cont de cerințele celor care le aduc audiența. Fanii o cer pe Mara

Bugetul destinat Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic va fi diminuat cu 69,6 milioane lei, dintre care 49,7 milioane lei reprezintă bani pentru lăcaşuri de cult, conform unui proiect de

UEFA a realizat echipa ideală din acest sezon al grupelor Europa League, unde singura formație românească a fost CFR Cluj, care s-a și calificat mai departe în primăvara europeană. Campioana României a obținut 12 puncte într-o grupă cu

Accident în Capitală! O persoană a ajuns în stare gravă la spital. Conducatorul unui auto care de deplasa pe Sos.Fundeni dinspre Colentina catre Pantelimon, in momentul in care a ajuns in dreptul imobilului 134, a pierdut controlul asupra directiei

Au trecut 3 săptămâni de când o navă cu 14 mii de oi la bord s-a scufundat în Portul Midia. Dar încă plutesc oi în Marea Neagră. Nici până acum autorităţile nu au reuşit să îndepărteze pericolul. Autoritatea Navală colaborează cu

Britanicii au votat joi pentru a alege un nou Parlament, cel care va stabili când și cum se va produce despărțirea de UE. Rezultatele arată că Boris Johnson a obținut o majoritate absolută în Parlament, depășind pragul de 326 de mandate

Când lucrurile merg bine, ne este ușor să avem emoții și experiențe pozitive, care duc adesea la o motivație și productivitate sporite la locul de muncă. Cu toate acestea, în perioadele de criză,

Andreea Marin şi Stefan Bănică Jr. au avut o relație de 9 ani, iar rodul iubirii lor este Violeta, micuța care a împlinit 12 ani. Andreea a urcat pe Instagram câteva poze nemaivăzute până acum cu fetița ei, căreia i-a urat ”La mulți

Astăzi au avut loc finalele Campionatului Mondial de Handbal Feminin din Japonia. În urma acestora, configurația “careului de ași” este completă! Începând cu ora 10:30, Norvegia și Rusia s-au duelat în marele meci al “pierzătoarelor” de

Procurorul Tatiana Toader a fost aleasă vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ședinţa plenului pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii urmează a avea loc la o dată

Trei membri ai Consiliului Superior al Magistraturii şi-au arătat marţi nemulţumirea faţă de blocajul privind alegerea ca preşedinte al CSM a judecătoarei Nicoleta Margareta Ţînţ, după ce, în urma votului membrilor plenului, a ieşit de

Bogdan Vintilă are planuri mari la FCSB: "Vreau primul loc în Liga

Mai multe maşini au fost înghiţite, la propriu, de nămol într-o localitate din judeţul Dolj. Este vorba despre comuna Coțofenii din Față. (NU RATA: IMAGINI INCREDIBILE ÎN ROMÂNIA. O MAŞINĂ DE TEREN A FOST SCOASĂ DIN NOROI CU AJUTORUL A DOI

La faţa locului au venit atât ambulanţe de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, cât şi de la SMURD. Unul dintre bărbaţi a fost dus la

Să nu vă grăbiţi să vă programaţi la chirurgul Raluca Turcan! Este o glumă. Mai corect spus, o ironie. Doamna nu operează decît în Parlament şi pe la PNL şi, foarte rar, pe la Cotroceni. Nu ştie o iotă de chirurgie, nici de medicină,

Poliţiştii au intervenit, ieri, la peste 2.700 de evenimente, iar pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate, a căror valoare depăşeşte 2.300.000 de lei, au constatat 954 de

Lucrătorii Secţiei de Pompieri Turceni din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Gorj au reuşit să salveze viaţa