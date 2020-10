Cel mai bun instructor Photoshop din lume este român! 14.10.2020

Cristian Barin ocupă prima poziție pe cuvântul cheie „Photoshop” pe cea mai mare platformă de cursuri online din lume. Udemy, companie evaluată la 2 miliarde de dolari, are peste 35 de milioane de studenți,...

O femeie din Indiana (SUA) era îndrăgostită de șerpi, dar unul dintre ei, un piton, i-a provocat moartea. Miercuri seară, Laura Hurst, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită inconștientă, cu un piton încolăcit în jurul gâtului, a notat

Novak Djokovic, sârbul clasat pe locul 1 mondial, l-a demolat pe grecul Stefanos Tsitsipas (7 ATP, 21 de ani), 6-1, 6-2, și s-a calificat în semifinalele Mastersului de la Paris. A fost un meci incredibil făcut de jucătorul în vârstă de 32 de

Festivalul UNTOLD a intrat in 2019 in Top 10 "Top 100 Festivals Worldwide", iar acest detaliu face ca in line-up sa regasim, la fiecare editie, DJ din A-List. La editia aniversara din acest an, Martin Garrix a bifat mainstage-ul festivalului din Romania,

Asociaţia Contemporanul, în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, a organizat Gala Premiilor Contemporanul · 2019. Evenimentul a avut loc marţi, 29 octombrie ora 16.00, la

După 24 de ani, Nadine s-a întors la televiziunea care a făcut-o vedetă în 1995, la numai 18 ani, prin “Școala vedetelor”. De două săptămâni, vedeta, acum în vârstă de 42 de ani, prezintă la TVR o emisiune care-i poartă numele, iar în

Este zi de doliu în lumea artiștilor. Leo Iorga, solistul trupei Compact, a încetat din viață. Ar fi împlinit 55 de ani peste o lună. Leo Iorga a murit după mai mulți ani de luptă cu o boală cruntă la

Un tânăr de 28 de ani din Galaţi a fost prezentat de autorităţile indiene ca un terorist cibernetic alături de un alt român. Cei doi se ocupau cu montarea de echipamente pe bancomatele din oraşul Hyderabad (India), ce erau folosite ulterior

Soldaţi ruşi şi turci au format vineri, pentru prima oară, patrule comune în nord-estul Siriei, a declarat agenţiei Reuters o sursă militară de la Ankara. Rusia şi Turcia au convenit asupra

Mai mulţi tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 22 de ani, au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi în faţa judecătorilor de drepturi şi

Început la 27 octombrie, WTA Finals 2019 îşi va desemna campioana, duminică (nu mai devreme de ora 13.30, Digi Sport), la Shenzhen

Un vald de aer tropical intră în România, iar vremea devine desosebit de caldă pentru această perioadă, anunță meteorologii. Asta se întâmplă după frontul de aer polar care ne-a vizitat zilele trecute.

Preşedintele american Donald Trump a redus drastic, până la 18.000, numărul de refugiaţi care vor fi admişi în SUA în acest an fiscal, informează sâmbătă dpa. Reducerea numărului de refugiaţi

Mihai Stoica a vorbit în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” despre relația pe care o are cu Gigi Becali și spune că patronul lui FCSB nu s-a schimbat față de cum era în 2014. „Gigi Becali nu face în 2019 altceva decât făcea în 2014.

Flamura Bucureşti (FLAU), care se ocupă cu lucrări de construcţii a clădirilor, a trecut pe profit de 39.222 lei în T3/2019, faţă de pierderea de 36.135 lei din perioada similară din 2018, la afaceri de 1,17 mil. lei, minus 2,2%, potrivit

Compania hotelieră Aro-Palace din Braşov (simbol bursier - ARO), care administrează hotelul de cinci stele Aro-Palace, a raportat pentru primele nouă luni din 2019 un profit net de 786.570 lei, în scădere cu 24,6% faţă de aceeaşi perioadă din

Oficialii Craiovei lui Mititelu au pus la zid Primăria din Bănie! Citește mai

Fostul preşedinte Traian Băsescu face o analiză referitoare la votul de învestire a Guvernului, care are loc luni, spunând că dacă Guvernul trece, Ludovic Orban devine unul dintre oamenii politici cu greutate, iar Klaus Iohannis poate fi declarat

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a afirmat duminică, la Mărăşeşti, că parlamentarii care vor vota, luni, pentru învestirea guvernului Orban vor trebui să justifice că sunt parte a

Bayern Munchen a anunțat în această seară, în mod oficial, despărțirea de antrenorul Niko Kovac (48 de ani). Eșecul usturător suferit cu Frankfurt, 1-5, i-a fost fatal croatului. Duminică seara, campioana en-titre a Germaniei a emis un

Horoscop 3 noiembrie 2019. Balanțele au parte de bucurii, iar Racii prind curajul să recunoască adevăruri dureroase. Citește horoscop azi, 3 noiembrie 2019, pentru toate zodiile. Horoscop 3 noiembrie 2019 - Berbec Ai parte de o zi care te invită la