Cel mai bun an pentru complexul Cheile Grădiştei, care în 2021 a avut afaceri record de 41 milioane de lei 20.06.2022

20.06.2022 Cel mai bun an pentru complexul Cheile Grădiştei, care în 2021 a avut afaceri record de 41 milioane de lei Complexul hotelier Cheile Grădiştei, controlat de omul de afaceri Ovidiu Gârbacea, a avut afaceri record în 2021, înregistrând venituri de 41 milioane lei, conform datelor Ministerului de



Cel mai bun an pentru complexul Cheile Grădiştei, care în 2021 a avut afaceri record de 41 milioane de lei

Complexul hotelier Cheile Grădiştei, controlat de omul de afaceri Ovidiu Gârbacea, a avut afaceri record în 2021, înregistrând venituri de 41 milioane lei, conform datelor Ministerului de Finanţe.

Cel mai bun an pentru complexul Cheile Grădiştei, care în 2021 a avut afaceri record de 41 milioane de lei

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Alexandrion Group, cel mai mare producător local de băuturi spirtoase după cifra de afaceri, plănuieşte să se extindă la nivel global, iar prima fabrică pe care o va deschide ar putea fi la New York în

Poveste aproape ireală în Constanța! M. C. P. este cunoscut cu antecedente penale, atât pe parte de infracțiuni rutiere cât și pentru fapte cu violență. Și cum istoria are tendința de a se repeta, de […] The post Uluitor! Prins făcând

Anul 2021 a fost plin de evenimente majore pentru fotbal, marcând întoarcerea fanilor pe stadioane și palpitantul campionat european, a cărui mare câștigătoare a fost Italia. Când a venit vorba de transferuri și achiziții de jucători, marile

Argentinianul de 34 de ani va juca în Ligue 1, după ce a bifat 17 sezoane, practic, toată cariera sa la seniori, la

Sau nu? Nu ar trebui să auzim ceva și despre cum gândește cel mai bun fotbalist al planetei despărțirea de Barcelona? Sentimentalii suporteri ai Barcelonei trăiesc zilele cele mai grele din viața lor închinată echipei blaugrana și mai ales

Un bărbat de 37 de ani din Constanţa a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, iar agenţii au tras 8 focuri de armă pentru a-l opri, informează publicaţia locală Ziua de Constanţa. Bărbatul se afla sub control judiciar pentru furt

Ramona Ilie, prezentoarea știrilor de seară de la Antena Stars, se mărită! După 16 ani de iubire, frumoasa blondă face pasul cel mare, alături de bărbatul cu care își dorește să întemeieze o familie. Ema […] The post Ramona Ilie,

Aproape 5.000 de persoane au fost evacuate şi peste o mie de case au fost avariate în urma inundaţiilor din Coreea de Nord. De asemenea, mari zone agricole au fost

Raluca Turcan a lansat vineri un atac la președintele PNL Ludovic Orban, pe care l-a acuzat că a girat ceea ce s-a întâmplat în PNL Sibiu, unde s-a încercat destabilizarea organizației. Raluca Turcan, candidat

Horoscopul săptămânii 9 - 15 august 2021 vine cu previziuni astrale complete pentru toate zodiile. Horoscopul săptămânal pentru perioada 9 - 15 august 2021 vă arată dacă veţi avea succes în carieră, ce vă aşteaptă din punct de vedere al

Rangers, fără Ianis Hagi (22 de ani), a fost învinsă de Dundee, scor 0-1. Formația lui Steven Gerrard nu mai pierduse în campionat din martie 2020. Rangers nu traversează cel mai bun moment. A pierdut prima manșă a disputei cu Malmo, din turul 3

Armata americană a anunţat vineri că renunţă să restituie guvernelor german şi belgian şase instalaţii militare, citând, fără a numi Rusia, ”nevoi tot mai mari în teatrul european”, relatează

Sportul românesc a decăzut, iar fiecare ediţie a Jocurilor Olimpice ne confirmă, încă o dată, această realitate. Totuşi, în Japonia, am obţinut un rezultat similar cu cel de la precedenta ediţie, în 2016, la Rio de

Comoara imobiliară de 4 milioane de euro, mai exact, Casa de Cultură din Sfântul Gheorghe, a devenit motiv de scandal între primarul maghiar din localitate și sindicate. Edilul Antal Arpad vrea să treacă clădirea, care se află în patrimoniul

Primăria Capitalei, prin Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti (CMEIB S.A.), demarează, începând de luni, tratamente de deratizare şi dezinsecţie la toate unităţile de învăţământ

Sussex University din Marea Britanie încurajează vaccinarea studenţilor prin oferirea unor premii în numerar, în valoare de 5.000 de lire. Astfel, tinerii care studiază la universitate pot participa la o tombolă, în urma căreia vor fi desemnaţi

Circa 27,1% dintre angajaţii din România spuneau că lucrează de acasă în perioada februarie – martie 2021, pe când media europeană era de peste 42%, potrivit Ziarului Financiar. Circa 27,1%

Horoscopul zilei de 9 august 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion pot lua decizii profesionale. Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt

Apar noi detalii despre motociclistul care a omorât un tânăr din Capitală după o șicanare în trafic. Bărbatul era instructor de conducere defensivă. Adică el îi învăța pe alții cum să evite incidentele în trafic. Bărbatul mai este

Stanleybet Capital parte a a grupului Game World Group - unul dintre principalii operatori de pariuri sportive şi jocuri de noroc din România a atras 19,8 milioane de lei de la investitori într-un plasament privat intermediat de Goldring şi denominat