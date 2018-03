Cel mai bine plătită prostituată din S.U.A, dezvăluiri fără perdea: „Când văd terminaţia «escu» la finalul unui nume, ştiu că e român şi că voi avea parte de sex sălbatic!” 21.03.2018

21.03.2018 Cel mai bine plătită prostituată din S.U.A, dezvăluiri fără perdea: „Când văd terminaţia «escu» la finalul unui nume, ştiu că e român şi că voi avea parte de sex sălbatic!” Alice Little (27 de ani) este o tânără originară din Dublin care locuiește în S.U.A. Femeia este cea mai bine plătită prostituată de lux de pe meleagurile americane. În doar doi ani și jumătate, tânăra a strâns peste un milion de dolari.



Cel mai bine plătită prostituată din S.U.A, dezvăluiri fără perdea: „Când văd terminaţia «escu» la finalul unui nume, ştiu că e român şi că voi avea parte de sex sălbatic!”

Alice Little (27 de ani) este o tânără originară din Dublin care locuiește în S.U.A. Femeia este cea mai bine plătită prostituată de lux de pe meleagurile americane. În doar doi ani și jumătate, tânăra a strâns peste un milion de dolari. Publicațiile din străinătate au scris de multe ori despre ea, iar acum a […] The post Cel mai bine plătită prostituată din S.U.A, dezvăluiri fără perdea: „Când văd terminaţia «escu» la finalul unui nume, ştiu că e român şi că voi avea parte de sex sălbatic!” appeared first on Cancan.ro.

Cel mai bine plătită prostituată din S.U.A, dezvăluiri fără perdea: „Când văd terminaţia «escu» la finalul unui nume, ştiu că e român şi că voi avea parte de sex sălbatic!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Regimul lui Kim își continuă programul nuclear pentru a reunifica Coreea sub controlul său, nu pentru autoapărare, afirmă un

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1.236 locuri de muncă vacante, cele mai multe posturi fiind în Germania, aproximativ

V-aţi aştepta să spun că vreo instituţie - Guvern, BNR, CNSM s.a. sau vreun demnitar. Nu, politicile economice din România sunt conduse de un indicator. Se numeşte PIB potential şi dacă îmi permiteţi o analogie - forţată sau nu - este cea

Posturile de televiziune afiliate Partidului Democrat şi cele afiliate socialiştilor sunt exclusiv posturi de propagandă. De asemenea, retransmiterea tuturor posturilor ruseşti înseamnă, la fel, propagandă. Această opinie aparţine lui Valentin

Micuţul a fost dus în stare critică la Spitalul de Urgenţă Sf. Pantelimon din Focşani, iar medicii de aici l-au transferat la o clinică din

Alte două persoane au murit din cauza gripei: un bărbat în vârstă de 53 de ani, din judeţul Tulcea, care avea virus gripal tip A (H1) pdm09 şi condiţii medicale preexistente şi de o femeie în vârstă de 35 de ani, din judeţul Iaşi, cu virus

FCSB poate merge din nou în optimile Europa League. În ciuda succesului din tur cu Lazio, casele de pariuri îi dau şansa a doua diseară: cota de calificare e 2.30, nu departe de a italienilor, care au 1.62. Pentru câştigarea competiţiei,

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la finalul Biroului Permanent National al partidului, că se aşteaptă ca ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, să nu se facă de râs cu privire la decizia pe care o va lua în legătură cu şefa DNA.

Finfer va vorbi despre provocările societăţii civile americane dar şi cum se pot rezolva problemele comunităţii prin organizare

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, în cadrul întâlnirii Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNJR), că vrea introducerea posibilităţii utilizării excedentului bugetar şi pentru finanţarea cheltuielilor de personal,

Plouă cu dezamăgiri, ploaie mocănească de neîmpliniri peste capul românilor. A mai venit un gust coclit, fotbaliştii noştri lăudaţi azi, prezentaţi ca trufandale ale fotbalului românesc,

Omul de afaceri american contruieste un ceas urias in desert. Fondatorul companiei Amazon, cea mai mare firma de comert online din lume, vrea ca mecanismul sa functioneze 10.000 de ani, fara nici cea mai

Compania CFR Călători se află într-o situaţie dezastroasă provocată de managementul incapabil să ia decizii, susţin sindicaliştii. Aceştia au adresat ieri ministrului Transporturilor o

Dacă va obţine calificarea, FCSB va primi din partea UEFA o recompensă de 750.000 de euro, jumătate din această sumă urmând să fie împărţită fotbaliştilor şi antrenorilor, prima maximă fiind de 20.000 de euro. "Aş da

Gică Hagi este supărat pe Pantaleo Corvino, managerul Fiorentinei, cel care îi promisese că Ianis Hagi va avea șanse de joc la echipa din Serie A. Adrian Mutu, fost jucător la Fiorentina, îl cunoaște pe managerul italian și a explicat

GSP.RO te ține la curent cu evenimentele sportive din lume. Aici poți răsfoi paginile întâi ale celor mai importante ziare de sport din Europa și nu

Lazio și FCSB joacă de la ora 20:00 în returul 16-imilor Europa League. Meciul este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și în direct pe ProTV și TV Telekom Sport. În tur, steliștii au câștigat cu 1-0. Înainte de meci,

Povestea femeii care nu s-a mai epilat de un an de zile. O femeie din SUA, care se chinuia, de obicei, ore întregi pentru a se epila, a lăsat la o parte aparatul de ras și și-a îmbrățișat aspectul natural. Ea suferă de hirsutism, o boală care

Viorica Dăncilă, premierul României, a anunțat la reuniunea UNCJR, că proiectul descentralizării este unul agreat de Liviu Dragnea, iar ea crede, în continuare, că este unul necesar. Citește mai

În cursul zilei de joi, mai multe percheziţii de amploare au loc la sediul PSD Prahova. În anchetă este implicată soţia fostului premier, europarlamentarul Daciana