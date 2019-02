Cei trei suspecţi de uciderea omului de afaceri din Vrancea au fost arestaţi preventiv 30 de zile 27.02.2019

27.02.2019 Cei trei suspecţi de uciderea omului de afaceri din Vrancea au fost arestaţi preventiv 30 de zile Cei trei presupuși criminali ai omului de afaceri găsit împuşcat în maşină, pe marginea drumului, în Vrancea, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Instanţa a emis, marţi, mandate de arestare preventivă pentru cei trei bărbaţi



Cei trei suspecţi de uciderea omului de afaceri din Vrancea au fost arestaţi preventiv 30 de zile

Cei trei presupuși criminali ai omului de afaceri găsit împuşcat în maşină, pe marginea drumului, în Vrancea, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Instanţa a emis, marţi, mandate de arestare preventivă pentru cei trei bărbaţi bănuiţi de omorul din Vrancea, a anunțat mediafax.ro. Săptămâna trecută, un bărbat de 61 de ani, asociat al unei […] Post-ul Cei trei suspecţi de uciderea omului de afaceri din Vrancea au fost arestaţi preventiv 30 de zile apare prima dată în Libertatea.ro.

Cei trei suspecţi de uciderea omului de afaceri din Vrancea au fost arestaţi preventiv 30 de zile

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, în şedinţa de marţi, posturile de televiziune Antena 3, Realitatea TV şi România TV cu amenzi cuprinse între 10.000 şi 35.000 de lei pentru încălcări ale prevederilor legislaţiei

Intrigaţi de cum arată oraşul lor, câţiva liceeni au luat aparatul de fotografiat şi folosindu-se şi de telefonul mobil au plecat să pozeze „Constanţa

Partidul Şor, condus de primarul de Orhei, Ilan Şor, condamnat de prima instanţă la şapte ani de închisoare în dosarul fraudelor bancare, susţine că „trebuie revăzută întrebarea privind revenirea la pedeapsa cu moartea pentru criminalii

Încă șase persoane au murit din cauza gripei, numărul deceselor ajungând la 54, a informat, marţi, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba despre o femeie de 34 de

Pe fondul conflictului juridic (disputei în contenciosul administrativ) pe decretul președintelui de prelungire cu un an a mandatului șefului Statului Major al Apărarii gen. Nicolae Ciucă, ministrul apărarii

Marian Aliuță (40 de ani) a numit în emisiunea GSP LIVE cel mai dificil adversar din cariera sa de fotbalist. „Cel mai «cioban» adversar a fost Alexa, care e și prietenul meu. Pe unde mă prindea mă lovea. Nu-mi

Dani Alves (35 de ani) este de un an și jumătate la PSG, unde în 52 de meciuri a marcat de 5 ori. Brazilianul care a mai trecut în cariera sa pe la Juventus, Barcelona și Sevilla s-a transformat în omul bun la toate pentru campioana

Procurorii şi poliţiştii au descins, marți seara, la sediul Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (Romatsa). Citește mai

Ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Cord Meier-Klodt, a afirmat, marţi seară, că decizii actuale ale guvernului referitoare la impozitarea anumitor sectoare sau la domeniul justiţiei sunt urmărite cu îngrijorare, şi, alături de

Actriţa americană Angelina Jolie va interpreta rolul principal într-un nou thriller, intitulat "Those Who Wish Me Dead", ce va fi regizat de cineastul Taylor Sheridan pe baza unui scenariu propriu, informează site-ul revistei

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea a declarat, la un post de televiziune că numărul cazurilor de gripă este mult mai mare, decât cele existente în datele raportate. Citește mai

Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, a anuntat, marti, ca va recurge la rezerva de lichiditate (buffer) din Trezoreria Statului, care este menita sa asigure finantarea tarii pentru cateva luni, in cazuri exceptionale. Citește mai

Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii Naţionale şi un apropiat al PSD, vrea ca România să adopte mai repede moneda euro­peană, pentru că acest lucru va aduce „bunăstare“ cetăţenilor şi o relansare economică

Comerciantul german Metro Cash & Carry, care a intrat pe piaţa lo­ca­lă în urmă cu mai bine de două de­cenii, şi-a majorat anul trecut cifra de afaceri din România cu 10%, până la 1,08 mld. euro. Acesta este cel mai pu­ternic avans din

Businessul din domeniul mobilie­ru­lui de lux deţinut de Diana Şucu, soţia omului de afaceri Dan Şucu, a ajuns anul trecut la nivelul de 1,2 mil. euro, iar în 2019 este bugetată o creştere de două

Legea bugetului plănuia investiţii de 38,5 miliarde de lei. Execuţia bugetului general consolidat indică investiţii de 34,2 miliarde de lei, mai mari cu 27% faţă de 2017, dar cu 11,2% mai mici decât programarea. Cheltuielile de capital de 22,8

Există dispozitive despre care e greu de crezut că au fost rodul imaginaţiei cuiva. Unele sunt privite cu scepticism de către oameni, dar altele, oricât de ciudate ar părea, se vând bine şi aduc inventatorilor neaşteptat de mulţi

Strategii partidelor sunt complet ignoranţi asupra beneficiilor unei cercetări reale şi nu mai văd decît beneficiile manipulării, plătesc sondaje nu ca să ştie, ci ca să intoxice. Or să aibă suprize la

Prima lună a anului a fost una foarte bună pentru Marius Copil. Jucătorul arădean a urcat, de luni, pe locul 56 în clasamentul ATP, cea mai bună clasare a carierei

După 2020, când Dacia şi Ford vor ajunge la o capacitate maximă de 700.000 de maşini anual, valoarea producţiei va putea urca spre 10 mld.