Cei şase cetăţeni chinezi căutaţi de autorităţi au fost izolaţi la hotel 28.02.2020

Cele şase persoane de naţionalitate chineză care au ajuns în România în 25 februarie 2020 au fost izolaţi la hotelul la care s-au cazat iniţial.

Este una dintre cele mai diplomate şi graţioase figuri din sânul familiei regale, însă chiar şi ea îşi poate pierde cumpătul în faţa unei situaţii

Primăria Timişoara a lansat o campanie cu ocazia căreia vor fi plantate pe malul Begăi sute de sălcii şi magnolii. Primarul Nicolae Robu a prezentat evenimentul ca pe o mare realizare, ţinând să planteze în mod simbolic o salcie pentru a-i

Horoscop zilnic Berbec. Nu ai parte de tovarăşi cooperanţi prin preajmă. Propunerile tale rămân fără ecou, parcă ai vorbi la pereţi, dar totuşi insistă să-ţi exprimi punctul de vedere în faţa

Radu Gramatovici, decanul Facultăţii de matematică-informatică: Anul I de facultate va fi mai orientat spre practică şi mai apropiat de înţelegerea studenţilor, iar aspectele mai abstracte şi mai teoretice ale informaticii vor fi introduse

Transgaz (TGN), operatorul sistemului naţional de transport gaze naturale, a hotărât să înceteze contractul pentru servicii de rating încheiat cu S&P Global Ratings şi să încheie un acord similar cu Fitch

În 2013, în perioada în care Adrian Mutu evolua în Franța, la Ajaccio, fostul căpitan al naționalei a fost foarte aproape de un transfer cu totul surprinzător. Fostul atacant de la Parma, Chelsea, Juventus, Fiorentina și

Premierul britanic i-a transmis vineri o scrisoare președintelui Consiliului European, Donald Tusk, în care îi cere o amânare a Brexitului până la data de 30 iunie. Theresa May a făcut această solicitare pentru ca Parlamentul de la Londra să

Dedeman, unul dintre cei mai mari retaileri de bricolaj, a fost înfiinţat de frații Dragoș și Adrian Pavăl, care de curând au făcut o super-achiziţie, scrie profit.ro. Citește mai

Procurorul general Augustin Lazăr a respins, vineri, afirmaţiile că ar fi sancţionat disciplinar un deţinut politic de la Penitenciarul Aiud şi susţine că este este victima unei campanii de discreditare, în care oameni nevinovaţi,

Liviu Dragnea susţine că nu-l mai interesează ordonanţele de urgenţă privind modificările legilor Justiţiei, pentru că a fost o greşeală de strategie a PSD. Citește mai

Liderul PSD Liviu Dragnea a avut vineri o replică dură și pentru Bruxelles. Acesta i-a acuzat pe oficialii europeni care o susțin Laura Codruta Kovesi, de „dublu standard”. Citește mai

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Motivul surprinzător pentru care Consiliul Uniunii Europene nu o vrea pe Kovesi în funcţia de procuror şef european a fost

Sezonul de schi 2018-2019 se închide oficial în data de 7 aprilie în Poiana Braşov, anunţă autorităţile locale. Este ultimul weekend de schi pe pârtiile din Postăvarul. În schimb, pârtiile de mare altitudine din Sinaia se prezintă în stare

Poliţiştii gălăţeni au reuşit să îl prindă după aproape trei ore pe tânărul de 19 ani, bănuit de săvârşirea mai multor infracţiuni de furt, care, în cursul zilei de astăzi, a evadat din sediul

Pe 3 aprilie 2019, Moto Z3 cu 5G Moto Mod a fost primul smartphone disponibil pe piaţă, care s-a conectat la reţeaua comercială 5G, odată cu lansarea în SUA a 5G Ultra Wideband, de la

După înfrângerea neaşteptată şi ruşinoasă a lui Marius Copil în meciul cu Benjamin Lock, numărul 546 mondial, Româia a reuşit să restabilească egalitatea în urma victoriei din al doilea meci al

Andreea Chiţu (30 de ani) a cucerit vineri medalia de aur la Grand Prixul de la Istanbul (Turcia), după un parcurs perfect la categoria 52 kg, consolidându-şi astfel poziţia în clasamentul mondial care îi permite prezenţa la Jocurile Olimpice

Fostul prim-ministru croat, Ivo Sanader, a fost încarcerat, joi, în urma unei condamnări pentru corupţie, după ce Curtea Supremă i-a înăsprit sentinţa iniţială, informează

Deputatul Varujan Vosganian, preşedintele filialei ieşene a ALDE, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că Partidul Social Democrat va fi cel care va decide soarta