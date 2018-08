Cecenia, atacată de Statul Islamic: atentate în capitala Groznâi 20.08.2018

20.08.2018 Cecenia, atacată de Statul Islamic: atentate în capitala Groznâi O serie de atacuri a vizat luni poliţia din Cecenia, în Caucazul rus, făcând mai mulţi răniţi în rândul forţelor de ordine, dar autorii lor au fost ”neutralizaţi”, a anunţat liderul cecen Ramzan Kadârov, în timp ce gruparea jihadistă



Cecenia, atacată de Statul Islamic: atentate în capitala Groznâi

O serie de atacuri a vizat luni poliţia din Cecenia, în Caucazul rus, făcând mai mulţi răniţi în rândul forţelor de ordine, dar autorii lor au fost ”neutralizaţi”, a anunţat liderul cecen Ramzan Kadârov, în timp ce gruparea jihadistă Statul Islamic a revendicat aceste atacuri într-un comunicat difuzat de agenţia lor de propagandă, informează AFP. (Super […] The post Cecenia, atacată de Statul Islamic: atentate în capitala Groznâi appeared first on Cancan.ro.

Cecenia, atacată de Statul Islamic: atentate în capitala Groznâi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Patru copii au fost răniţi sâmbătă în timp ce se dădeau într-un carusel la un festival stradal din oraşul german Ramseck (sud-vest), a informat poliţia locală, citată de DPA. Accidentul s-a

Tomislav Gomelt aşteaptă derby-ul de duminica viitoare, contra lui FCSB pentru debutul în forţă în tricoul "câinilor". Gomelt este transferul verii pentru Dinamo, cel puţin asta speră "câinii". Fotbalistul de 23 de ani a

Gigi Becali e convins că adevăratul "decar" al FCSB-ului în acest moment este Olimpiu Moruțan, 19 ani, fotbalist care a avut o evoluție mai bună decât restul echipei aseară, în înfrângerea lui FCSB de la Giurgiu, 0-1,

Biletul Zilei de ieri a fost câștigător. Am pariat pe cel puțin 4 cornere ale Astrei în meciul cu FCSB și pe o victorie a cehilor de la Sparta Praga la debutul în noul sezon competițional pe teren propriu cu Opava, iar ambele variante au fost

Pe 23 iulie se împlinește un an de când Denisa Răducu a murit, iar mama ei, Geta Dovleac, a vrut să facă un parastas care să urmeze cu sfințenie tradițiile creștine, pentru ca fata ei să aibă de toate pe lumea cealaltă. Ea a dat de pomană

Duminică, 22 iulie 2018, au loc extrageri pentru jocurile Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Iată care sunt numerele extrase duminică 22 iulie 2018, și vezi dacă ai câștigat, în funcție de jocul la care ai

Fără să-i scrie clar numele, ci doar iniţialele "F.C", clarvăzătoarea Maria Ghiorghiu i-a transmis un mesaj clar lui Florin Călinescu. Citește mai

La peste 600 de ani de când locuitorii din localitatea mehedinţeacă Ponoare l-au alungat pe Sfântul Nicodim, sătenii de astăzi îl readuc pe sfânt în mijlocul lor, dăruindu-i o biserică, ca semn al

Un bărbat a fost filmat în timp ce spăla o pubelă de gunoi în fântâna arteziană din centrul vechi al oraşului Baia

Poliţia Rutieră a găsit o metodă inedită pentru a-i determina pe şoferi să respecte viteza legală pe o porţine de drum pe care au avut loc mai multe accidente provocate din cauza nearcordării de prioriate şi a vitezei. Metoda folosită de

Christine Lagarde, şefa Fondului Monetar Internaţional, i-a avertizat pe liderii G20 (grupul ţărilor bogate şi al principalelor economii emergente) că recenta escaladare a tensiunilor comerciale între SUA, China şi UE va afecta semnificativ

Târgul de Fete de pe Muntele Găina este pe drept cuvânt un brand al României, manifestarea fiind cunoscută ca şi cea mai mare sărbătoare populară în aer liber. Târgul se desfăşoară atât în Avram Iancu, la poalele Muntelui Găina, cât şi

Palatul Kensington a dat publicităţii o nouă fotografie oficială a prinţului George, cu ocazia împlinirii de către acesta a vârstei de cinci ani, informează London Evening Standard. În imaginea

Cel puţin şase persoane şi-au pierdut viaţa în urma alunecărilor de teren înregistrate în Filipine, după o săptămână de ploi torenţiale aduse de trei cicloane tropicale, au informat duminică

Documente făcute publice în 21 iulie la Washington relevă că FBI și Departamentul de Justiție al SUA au utilizat practici incorecte pentru a obține mandate de supraveghere a echipei de campanie

Azdren Llullaku (30 de ani) a marcat unicul gol în victoria Astrei contra celor de la FCSB, scor 1-0. Albanezul Astrei s-a demarcat excelent în minutul 42, l-a păcălit pe Junior Morais și l-a lăsat fără reacție pe Bălgrădean. Bucuria

Campioană olimpică de la Rio cu echipa, Ana Maria Popescu, 33 de ani e la prima competiție majoră după Olimpiadă. Spadasina română va lupta pentru aur cu liderul mondial, italianca Mara Navarria, 33 de ani. Parcurs excelent pentru Ana Maria

Aeronava Boeing777 a companiei Jet Airways, care efectua cursa Mumbai - Londra, a aterizat pe Aeroportul Otopeni, duminică, la ora locala 14.10, cu o urgenţă medicală la bord. Citește mai

Fosta prezentatoare TV Dana Grecu (40 de ani), cunoscută acum sub numele Dana Chera, a adus pe lume cel de-al treilea copil, o fetiţă perfect

Traficul rutier este blocat duminică după-amiază pe Valea Prahovei, ca urmare a ploilor abundente din ultimele ore, care au dus la strângerea de aluviuni pe carosabil. S-au format astfel coloane de maşini între Sinaia şi Comarnic, pe sensul de