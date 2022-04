Cea mai scumpă lalea din România. Dacă o rupi, plăteşti amendă de 3.000 de lei 08.04.2022

08.04.2022 Cea mai scumpă lalea din România. Dacă o rupi, plăteşti amendă de 3.000 de lei Peisaj de basm într-o pădure din Gorj. Aici, în această perioadă, a răsărit laleaua pestriţă, care creşte doar în trei zone din ţară. Protejată prin lege şi aflată pe lista plantelor pe cale de dispariţie, […] The post Cea mai



Cea mai scumpă lalea din România. Dacă o rupi, plăteşti amendă de 3.000 de lei

Peisaj de basm într-o pădure din Gorj. Aici, în această perioadă, a răsărit laleaua pestriţă, care creşte doar în trei zone din ţară. Protejată prin lege şi aflată pe lista plantelor pe cale de dispariţie, […] The post Cea mai scumpă lalea din România. Dacă o rupi, plăteşti amendă de 3.000 de lei appeared first on Cancan.

Cea mai scumpă lalea din România. Dacă o rupi, plăteşti amendă de 3.000 de lei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pe baza intervalului de preţ din oferta de listare, cu­prins între 19 lei şi 21 lei pe acţiune, aplicat celor mai recente rezultate fi­nan­ciare, aferente anului 2020, res­pectiv un profit net atribuibil acţionarilor de 44 milioane de lei,

Pasagerii unei aeronave Air India, care călătoreau de la New Delhi în Statele Unite, s-au trezit cu un liliac care a început să zboare prin avion la scurt timp după decolare, relatează sâmbătă Hotnews, care citează DPA. Înregistrările video

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un bărbat naufragiază pe o insula pustie și rămâne […] The post Bancul zilei|

Bărbatul care a anunțat poliția despre descoperirea sa va încasa până la 40% din valoare monedelor, după ce specialiștii vor evalua obiectele. Polițiștii orașului Buftea au fost sesizați de o persoană care a descoperit, sâmbătă, cu

CFR Cluj negociază cu antrenorul Costel Gâlcă (49 de ani), pe care-l consideră omul potrivit pentru a duce proiectul la următorul nivel. CFR Cluj, campioana României în ultimele 4 sezoane, se află în căutare de antrenor după ce Edi Iordănescu

Fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu a pierdut în instanță vila din cartierul

Este vorba despre unul dintre cele mai prestigioase proiecte europene de cercetare şi inovare. Va fi format un nucleu de cercetători ieşeni care vor fi conduşi, în urma unei licitaţii internaţionale, de către cercetători din spaţiul Uniunii

Creditul privat, care dă oxigen economiei rea­le, a înregistrat o înce­ti­nire în luna aprilie, după ascensiunea din pri­mele luni ale anului, care a prins viteză în martie. Astfel, ritmul lunar de creştere a creditării a coborât la 1% în

Chelsea a învins-o în finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Thomas Tuchel (47 de ani), antrenorul londonezilor, a intrat în istoria fotbalului. Toate detaliile despre Manchester City - Chelsea 0-1, finala Champions League,

Veste tristă în lumea de la Hollywood. Actorul Joe Lara și soția lui au avut parte de un sfârșit cutremurător, după ce avionul în care erau s-a prăbuşit în Tennessee. Potrivit presei din Statele Unite […] The post Actorul Joe Lara şi

O cunoscută prezentatoare BBC a murit săptămâna trecută, după ce s-a vaccinat cu AstraZeneca. Ea ar fi dezvoltat cheaguri de

Un număr de 13.756 persoane s-au vaccinat până duminică dimineaţa, la ora 7,55, în cadrul Maratonului Vaccinării Bucureşti, ediţia a doua, organizat de UMF Carol Davila în centrele de la Sala Palatului

Aproape 6.000 de copii au fost daţi dispăruţi anul trecut după ce au fugit de acasă din cauza conflictelor repetate din familie, în urma abuzurilor fizice şi emoţionale sau pentru a protesta după ce părinţii au plecat la muncă în

Gigi Becali (62 de ani), patronul FCSB, a vorbit serios, chiar îl vrea pe stoperul slovac de la Sepsi, Branislav Ninaj (27), și le-a transmis covăsnenilor o propunere oficială. FCSB a pornit recrutarea unor fundași centrali pentru stagiunea

O româncă în vârstă de 41 de ani a fost ucisă sâmbătă seară, în Alovera, Guadalajara, după ce a fost atacată cu un cuțit de partenerul ei. Clara Nicoleta se alătură, din păcate, unei lungi liste de victime ale violenței domestice, scrie

Ministrul de externe al Belarusului a anunțat luni că studenta rusă arestată în zborul Ryannair deviat și obligat să aterizeze la Minsk va fi pusă sub acuzare și judecată în Belarus, relatează publicația independentă The Moscow Times. Sofia

Începând din data de 31 mai 2021, se pun în vânzare biletele pentru concertele ce se vor derula în luna iunie la Sala Radio. După câteva luni în care toate evenimentele stagiunii au fost transmise live de

Cătălin Măruță a reușit să o provoace pe Oana Zăvoranu să dezvăluie secrete dintre cele mai intime și, totodată, dureroase în timpul filmărilor pentru podcast-ul pe care l-au realizat recent. Astfel, la un moment dat, […] The post

Autorităţile belgiene şi letone au confiscat active ruseşti implicate într-un celebru caz de spălare de bani în care denunţătorul, avocatul Serghei Magnitsky, a fost ucis, scrie

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) a semnat la data de 31 mai 2002 prima convenţie de garantare, cu Patria Bank, iar după 19 ani a ajuns la 47 parteneriate în mediul bancar, 527.000 garanţii